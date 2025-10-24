Chàng trai Việt gặp nạn ở Đức lần đầu lộ diện, bị ảnh hưởng trí nhớ

Mới đây, Hoàng Trung Hiếu (27 tuổi) - được nhiều người biết đến với tên thân mật Bốp - đã đăng tải dòng trạng thái đầu tiên trên Instagram, sau thời gian dài điều trị vì vụ tai nạn thảm khốc tại Đức hồi tháng 7.

Trên trang cá nhân, Trung Hiếu xuất hiện với nụ cười lạc quan, dù phần đầu vẫn được băng bó. Anh viết: "Hiện mình trong thời gian phục hồi sức khỏe sau ca mổ. Mình sẽ cố gắng khỏe mạnh hơn mỗi ngày nha. Đợi mình nói chuyện lại với mọi người".

Chia sẻ của Trung Hiếu trên trang cá nhân (Ảnh: Chụp màn hình).

Dòng chia sẻ cùng hình ảnh lạc quan của Trung Hiếu khiến nhiều người xúc động. Từ sau vụ tai nạn, đây là lần đầu tiên anh chính thức lộ diện, gửi lời nhắn tới mọi người.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Khánh Vân - bạn gái của Trung Hiếu - cho biết, anh đã được xuất viện, song vẫn trong giai đoạn phục hồi. Tuần trước, Trung Hiếu vừa trải qua ca phẫu thuật ghép sọ, một bước quan trọng trong quá trình điều trị.

Hiện tại, Trung Hiếu và mẹ thuê một căn nhà nhỏ gần bệnh viện để tiện đi lại tái khám. Nhờ có mẹ và bạn gái luôn ở bên động viên, anh dần vượt qua cú sốc tinh thần, giữ tinh thần tích cực hơn trước.

Khánh Vân và Trung Hiếu (Ảnh: Facebook nhân vật).

Theo Khánh Vân, sau vụ tai nạn và những tổn thương ở đầu, trí nhớ của Trung Hiếu bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

"Thời điểm mới tỉnh lại, anh quên rất nhiều chuyện. Nhưng điều đặc biệt là mọi thứ về tôi thì anh vẫn nhớ. Khi đó, anh gần như quên hết mặt chữ cái, việc đọc và viết trở nên vô cùng khó khăn.

Anh nhắn tin nhưng câu cú rời rạc, đọc không hiểu. Giờ thì tình trạng đã cải thiện hơn, nhưng anh vẫn chưa thể nhận diện và hiểu hết chữ viết. Mỗi ngày, tôi và mẹ đều ngồi cùng để giải thích, hỗ trợ anh tập viết, tập đọc lại từ đầu", Khánh Vân chia sẻ.

Mỗi ngày, Trung Hiếu tập gõ tin nhắn ngắn gửi bạn gái, như một cách làm quen lại với mặt chữ. Nếu gặp khó khăn trong việc đọc hiểu, anh nhờ mẹ và bạn gái kiểm tra giúp.

Khi được hỏi về khả năng hồi phục hoàn toàn của Trung Hiếu, Khánh Vân cho biết: "Bác sĩ nói việc hồi phục trí nhớ rất khó đoán, tùy vào thể trạng từng người. Hiện mỗi ngày anh vẫn tập vật lý trị liệu và phục hồi chức năng".

Người thân cho biết Trung Hiếu vẫn đang trong quá trình điều trị (Ảnh: Facebook nhân vật).

Cô cũng chia sẻ, Trung Hiếu hiện chưa thể về Việt Nam vì phải tái khám thường xuyên và tiếp tục điều trị tại Đức theo phác đồ riêng.

"Tình trạng hiện tại chưa cho phép anh di chuyển bằng máy bay. Dự kiến sang năm, bác sĩ sẽ tiến hành gắn chân giả cho anh", Khánh Vân nói thêm.

Trong hành trình hồi phục gian nan ấy, mẹ của Trung Hiếu - bà Hạnh Nguyễn - là người bên cạnh con trai suốt nhiều tháng trời.

"Cô Hạnh cũng áp lực lắm, một mình nơi xứ người chăm con rất vất vả. Có lúc cô mệt và căng thẳng, nhưng vẫn cố gắng gượng để làm chỗ dựa tinh thần cho anh", Khánh Vân xúc động nói.

Thời gian đầu, Trung Hiếu khó chấp nhận cơ thể khiếm khuyết của mình. Anh tự ti, buồn tủi, nhưng nhờ sự động viên của mẹ và bạn gái, anh dần học cách đối diện với chính mình và bước tiếp.

"Ban đầu anh phải nhờ mẹ hỗ trợ mọi sinh hoạt. Giờ thì anh đã quen hơn, có thể tự làm được nhiều việc nhờ xe lăn", Khánh Vân kể.

Cô cho biết, mỗi ngày hai người vẫn gọi điện cho nhau. Đôi khi Trung Hiếu buồn vì cảm thấy thiệt thòi cho bạn gái, nhưng tình yêu và sự kiên cường giúp cả hai thêm gắn bó.