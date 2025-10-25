Chờ 18 tiếng, thức xuyên đêm hy vọng mua căn hộ giá hơn 1 tỷ đồng ở Hà Nội

10h, chuẩn bị nộp bộ hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội tại một dự án trên địa bàn xã Đông Anh (Hà Nội), bà Thuỷ tá hoả gọi điện về nhà báo tin với con cần chuẩn bị thêm một loại giấy tờ để bổ sung sau. Trải qua một đêm ngủ chập chờn bên vỉa hè, người phụ nữ ngoài 60 tuổi than thở mệt mỏi.

Để có thể nộp được hồ sơ sớm nhất vào buổi sáng, bà có mặt tại điểm tiếp nhận từ 15h ngày hôm trước. Gió lạnh đầu mùa tràn về, thổi hun hút suốt đêm, người phụ nữ phải mặc áo mưa để che chắn.

"Lần đầu tiên, tôi phải mặc áo mưa dù trời không có mưa để tránh gió lạnh. Sau một đêm vật vờ, tôi bị tụt huyết áp, may mắn nhận được số thứ tự 16. Tôi nộp để mua nhà cho các con, gia đình đang thuê chỗ ở trong nội thành", bà chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Thấp thỏm với giấc mơ an cư

Bà Thuỷ chỉ là một trong số hàng trăm người kiên nhẫn xếp hàng, chờ đợi hơn 10 tiếng để giữ chỗ suốt mấy ngày qua.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đa phần khách đến xếp hàng nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội là công nhân, lao động có thu nhập thấp, người cao tuổi hay cán bộ hưu trí, tất cả đều đang mong có chỗ ở ổn định.

Bên vỉa hè, chị Nguyệt ôm tập hồ sơ gồm nhiều loại giấy tờ khác nhau đã được công phu chuẩn bị suốt nhiều ngày. Hai tay người phụ nữ liên tục thao tác trên điện thoại, tải một số tài liệu đã quét lên hệ thống, hy vọng kịp nộp hồ sơ trực tuyến ở một dự án khác.

Chị Nguyệt chờ đợi từ 22h đêm hôm trước để kịp nộp hồ sơ vào sáng hôm sau (Ảnh: Trần Thành Công).

Kết hôn đã được 10 năm, chị đang thuê căn hộ chung cư với giá 10 triệu đồng/tháng. Trước đây, vợ chồng từng tính mua nhà nhưng mức giá ở nội thành cao nên chần chừ. Thời điểm đó, giá chung cư ở vùng ven Hà Nội khoảng 1,5 tỷ đồng/căn, gia đình ngại di chuyển xa nên không "xuống tiền".

Trong bối cảnh, mức giá bất động sản tăng chóng mặt như hiện nay, cặp đôi không còn suy nghĩ đến việc mua chung cư thương mại.

Hai con ngày càng lớn, chị thừa nhận mua nhà trở thành áp lực đè nặng lên vai hai vợ chồng. Dù giá nhà chưa hạ nhiệt, chị và chồng giữ quan điểm "an cư lạc nghiệp". Nếu mua được căn hộ có mức giá phù hợp, gia đình sẽ vay mượn thêm để có nơi ở tươm tất.

"Cách đây 4 năm, tôi bắt đầu tìm hiểu thông tin về các dự án nhà ở xã hội. Quá trình làm hồ sơ vất vả vì mất nhiều thời gian đi lại để xin giấy tờ. Bộ hồ sơ của gia đình tôi có 5 loại giấy khác nhau", chị Nguyệt nói.

Theo chị Nguyệt, dự án nhà ở xã hội mà gia đình đang quan tâm nằm cách chỗ làm việc khoảng 15km. Biết có nhiều bất tiện sẽ nảy sinh, vợ chồng chấp nhận ở xa, do giá nhà nội thành vượt quá tầm với. Toàn bộ dự án có 466 căn hộ nhà ở xã hội. Trong đó, căn nhỏ nhất rộng khoảng 40m2, còn căn lớn nhất là 76,6m2.

Biết trước số gia đình có nhu cầu mua nhà ở xã hội rất đông, sau khi ăn tối, chị Nguyệt vượt đường xa giữa gió lạnh, có mặt tại điểm nộp hồ sơ từ 22h. Trước chị, 37 người khác đã có mặt, hy vọng kịp nộp giấy tờ vào sáng hôm sau. Suốt đêm, bà mẹ 2 con không thể chợp mắt vì hồi hộp.

"Quá trình đăng ký nộp hồ sơ vất vả vì nhu cầu mua nhà ở xã hội rất đông trong khi số lượng căn hộ không nhiều", chị Nguyệt nói với phóng viên Dân trí.

Với mức giá khoảng 1,5 tỷ đồng, các căn hộ chung cư trong dự án nhà ở xã hội được xem là vừa túi tiền với nhiều người trẻ (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cùng đến tìm hiểu mua nhà ở xã hội như chị Nguyệt, anh Nam (50 tuổi, nhân viên nhà nước vừa nghỉ hưu) chăm chú đọc quy trình nộp hồ sơ, tìm hiểu một số thông tin về dự án.

Anh Nam (quê gốc ở Thanh Hoá) từng có nhiều năm công tác ở khu vực biên giới, trước khi chuyển về Hà Nội làm việc. Năm 40 tuổi, anh mới lập gia đình. Hiện, vợ chồng và các con sống trong căn nhà tập thể hơn 50m2. Từ khi về hưu, anh canh cánh nỗi lo chưa có nhà riêng để các bé có chỗ học tập rộng rãi hơn.

Trước đây, người đàn ông từng có dự định mua đất làm nhà nhưng lúc đó tài chính chưa cho phép. Hiện, giá đất và chung cư tăng cao, anh hy vọng ngoài tiền túi có thể vay ngân hàng với lãi suất thấp để đủ sức chi trả. Anh quan tâm căn hộ có diện tích hơn 70m2 gồm 2 ngủ, 2 vệ sinh, phù hợp với nhu cầu của gia đình.

"Tôi tính toán, mua được căn nhà ở xã hội với mức giá hơn 1 tỷ đồng là hợp lý . Hiện tại, giá nhà trong nội thành cao ngất, người thu nhập trung bình như tôi không với tới được", anh Nam nói.

Theo người đàn ông, tại điểm xếp hàng nộp hồ sơ ở dự án này, nhiều khách hàng có mặt từ 2-3h chờ đến lượt. Chứng kiến dòng người chờ đợi, anh khẳng định sẽ không bỏ cuộc.

"Tôi quan niệm, đã không có tiền thì càng phải đi đúng quy trình, đừng nghe cò hay trung gian mà mất tiền oan. Các gia đình đủ điều kiện nên nộp hồ sơ đúng quy định, biết đâu may mắn đến với mình", anh chia sẻ.

Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội như... chơi xổ số

Gần trưa, dòng người tản đi ăn trưa, ông Tuấn (hơn 70 tuổi, sống ở Hà Nội) xách túi đựng hồ sơ đến chờ nộp. Trước đó 1 ngày, ông từng ngồi chờ đợi cùng nhiều người khác. Do sốt ruột, ông về nhà nghỉ ngơi nên ngủ quên.

Theo ông, 4 năm trước, vợ chồng bán đất ở TP Hải Phòng được hơn 700 triệu đồng, chuyển lên ở cùng gia đình con trai trong căn nhà rộng 55m2 tại xã Đông Anh. Mấy năm gần đây, các cháu lớn hơn, muốn có không gian riêng. Người đàn ông bắt đầu suy nghĩ đến việc mua cho vợ chồng một căn chung cư để an dưỡng tuổi già.

Dòng người xếp hàng từ đêm đến sáng (Ảnh: Trần Thành Công).

Nghe tin dự án nhà ở xã hội ở Đông Anh mở bán, ông hy vọng có thể sở hữu một căn hộ nhỏ. Thế nhưng, thực tế không đơn giản, khi xếp hàng 2 ngày vẫn chưa nộp được hồ sơ.

Ông Tuấn cho rằng, số lượng người đến nộp quá đông, trong khi tiến độ xử lý của bên nhận hồ sơ hơn 50 trường hợp/ngày.

"Trong 4 ngày trở lại đây, hàng trăm người đến xếp hàng, chờ đợi nộp hồ sơ, dù hơn 26 ngày nữa mới hết hạn tiếp nhận. Tôi được biết, dự án có hơn 400 căn hộ, trong khi số khách đăng ký có thể lên đến hàng nghìn. Nộp hồ sơ thế này chẳng khác nào chơi xổ số, may mắn lắm mới đến lượt”, ông thở dài chia sẻ.

Nhìn hàng dài người ngồi phía trước chờ nộp hồ sơ mua nhà, ông Tuấn kể lại những lần tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội mua nhà.

“Vài năm trước, tôi dự định mua đất. Lúc đó, đất gần nhà con trai chỉ 40 triệu đồng/m2, một mảnh 80m2 có giá hơn 3 tỷ đồng nhưng vợ chồng không đủ tiền và không dám vay ngân hàng. Bây giờ, mảnh đất đó tăng giá lên chục tỷ đồng, hối hận thì đã muộn màng", ông chia sẻ.

Hiện, ông hy vọng mua được căn hộ xấp xỉ 1 tỷ đồng. Số tiền đó phù hợp với tài chính của gia đình.

“Tôi xác định, mua được nhà ở xã hội thì tốt. Trong trường hợp, gia đình không mua được cũng đành chịu, xem như thử vận may”, cụ ông nói.

11h30, nhiều người vẫn nườm nượp đi xe đến điểm tiếp nhận với hy vọng kịp nộp hồ sơ. Chị Mai (SN 1997, nhân viên một cơ sở y tế tại Hà Nội) tay xách cặp hồ sơ vội bước vào.

Để hoàn tất bộ hồ sơ, chị mất nhiều ngày đi lại, tìm hiểu, xin giấy xác nhận. "Xác nhận điều kiện mua nhà ở xã hội là khâu mất nhiều thời gian nhất, khoảng 15-20 ngày. Có người làm xong hồ sơ nhưng khi nộp vẫn bị trả về vì thiếu giấy tờ", chị nói.

Cô gái cầm bộ hồ sơ mất nhiều ngày chuẩn bị chờ đến lượt nộp (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Vợ chồng chị Mai đã kết hôn được 2 năm, chưa có con. Họ thuê nhà cách dự án đang mở bán không xa với giá 3 triệu đồng/tháng. Thời gian gần đây, biết giá nhà tăng nhanh, cặp đôi sốt ruột, sợ để lâu càng khó hoàn thành giấc mơ an cư.

Khi mới cưới, hai vợ chồng từng tính mua mảnh đất nhỏ để xây nhà nhưng không đủ kinh phí. Sau 2 năm, giá bất động sản tăng gấp 2-3 lần càng khiến giấc mơ đó thêm xa vời.

"Hai vợ chồng tôi mới đi làm, thu nhập đủ chi tiêu hàng tháng, cố gắng lắm mới dư ra một khoản để phòng thân. Tại xã Đông Anh, giá thuê nhà không đắt nhưng giá đất có nơi lên đến 80-90 triệu đồng/m2. Tìm hiểu các dự án nhà ở xã hội, tôi thấy còn có hy vọng mua được", chị nói.

Với chị Mai, việc mua được một căn hộ không chỉ là chuyện có chỗ ở, mà còn giúp ổn định cho cuộc sống tương lai. Người phụ nữ khẳng định sẽ chờ đợi để nộp hồ sơ, vì "biết đâu may mắn đến với mình".

Theo số liệu mới nhất từ các trang chuyên về bất động sản, mặt bằng giá bán chung cư tại Hà Nội đang tăng mạnh, vượt xa khả năng chi trả của phần lớn người có thu nhập trung bình. Trong quý III/2025, giá sơ cấp trung bình của căn hộ chung cư đạt khoảng 91 triệu đồng/m2, tăng gần 40% so với cùng kỳ năm trước.

Tại các nơi trung tâm như Ba Đình, Cầu Giấy và Đống Đa, giá bán lần lượt vào khoảng 112 triệu, 97 triệu đồng và 80 triệu đồng/m2. Đáng chú ý, các dự án hạng sang ở Hà Nội hiện được chào bán với mức giá dao động từ 150 triệu đồng đến 300 triệu đồng/m2, trong khi nhiều căn hộ 2 phòng ngủ rộng hơn 50m2 tại khu vực Nam Từ Liêm đã có giá từ 3 đến 5 tỷ đồng.

*Tên các nhân vật đã được thay đổi.