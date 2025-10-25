Chàng trai lương 20 triệu đồng đáp trả: "Chia tay em, anh thấy nhẹ lòng"

Sáng nay, anh dậy sớm, đi làm sớm, ngang qua quán cà phê quen thuộc tranh thủ uống một ly trước khi đi làm. Lướt điện thoại đọc chút tin tức, anh chợt nhìn thấy bài: "Bạn trai khoe lương 20 triệu đồng, tôi nói: “Anh kiếm tiền rồi hãy kiếm vợ”".

Anh giật mình, sao lại có chuyện giống chuyện của mình đến thế? Anh bấm vào đọc, tự nhiên cười như một kẻ ngốc.

Mình chia tay, đến hôm nay vừa đúng 16 ngày. Cuộc chia tay bất ngờ đến mức chính anh nhiều khi vẫn còn thấy khó hiểu. Hơn một năm hẹn hò tìm hiểu, anh cứ nghĩ mình đã hiểu nhiều về em. Hóa ra, thứ khó đo lường nhất vẫn chính là lòng người.

Anh nhớ ngày đầu gặp em, em mặc chiếc váy màu tím hoa cà giản dị, khoác trên tay chiếc túi đã sờn góc. Trong góc quán vắng, em tranh thủ lôi từ trong túi hộp cơm em chuẩn bị từ sáng ở nhà để ăn trưa. Nhưng em lại sẵn sàng cho cụ bà bán hàng rong 50.000 đồng, chỉ bà sang quán bên đường ăn phở cho dễ nuốt.

Nếu đã không cùng quan điểm sống, tốt nhất là không nên bước chung đường (Ảnh minh họa: Freepik).

Anh đã xúc động từ giây phút ấy nên tìm cách làm quen. Quen rồi mới biết, em từ tỉnh lẻ ra phố học hành rồi bám trụ mưu sinh, cuộc sống cũng không dễ dàng.

Từ khi quen rồi yêu, em chưa từng đòi hỏi anh bất cứ điều gì. Nhưng vì yêu em, anh chú ý đến từng thứ em thích, từng điều em muốn. Những món đồ đắt đỏ em chỉ nhìn, khen đẹp rồi lướt qua, anh đều ghi nhớ, chờ có dịp sẽ tặng nó cho em. Và lần nào nhận quà, em cũng rất xúc động.

Anh đã yêu vài người trước đó. Nhưng phải đến khi gặp em, anh mới nghiêm túc nghĩ tới chuyện kết hôn. Anh biết, mình xuất thân chỉ là con một gia đình bình thường, bản thân cũng không có gì xuất chúng.

Nhưng anh luôn tự hào vì bản thân đã luôn cố gắng, nỗ lực, chưa từng dựa dẫm vào ai. Sau khi tốt nghiệp, công việc đầu tiên anh làm là nhân viên phụ pha chế ở quán cà phê theo ca với mức lương 4 triệu đồng. Anh còn từng làm nhân viên giao hàng, lái xe ôm công nghệ.

Để có được mức lương 24 triệu đồng như hiện tại, anh phải cố gắng rất nhiều. Số tiền kiếm được mỗi tháng đôi khi chẳng bằng vài bữa đi chơi của những người giàu. Nhưng nhìn lại mình những năm mới ra trường, nhìn lại bao nhiêu người tất bật lao ra đường vẫn chật vật trang trải cho cuộc sống, anh nghĩ mình cũng không quá tệ.

Anh không hề biết lương của em bao nhiêu. Nhưng anh nghĩ, nếu mình lấy nhau, anh sẽ là trụ cột gia đình. Anh sẽ chăm chỉ làm việc, sẽ học cách đầu tư kiếm tiền, sẽ không để vợ con mình phải chật vật chuyện áo cơm. Mình còn trẻ, mình có trình độ và ý chí thì không sợ đói nghèo.

Khi em hỏi lương anh được bao nhiêu, thâm tâm anh đã nghĩ như vậy. Hiện tại, anh chưa giàu nhưng có lẽ “nuôi em” thì anh làm được. Huống hồ, em cũng tốt nghiệp đại học, cũng đi làm có thu nhập. Nếu cả hai biết vun vén, có lẽ cuộc sống sẽ không đến nỗi nào.

Nhưng có lẽ, anh suy nghĩ giản đơn quá. Bởi hình như những gì em muốn vượt xa những điều anh đang nghĩ. Em muốn sau khi cưới phải sớm mua nhà, sớm có xe. Em hy vọng cuộc sống sẽ không cần đong đếm, chắt chiu mà vẫn đủ đầy, dư dả.

Em nêu một loạt khó khăn mà cả hai sẽ phải đối mặt sau khi kết hôn. Nào là trăm thứ chi tiêu, nào là nuôi con nhỏ tốn kém thế nào... Em bảo “đàn ông mà lương loanh quanh 20 triệu đồng thì làm sao lo cho vợ con cuộc sống đủ đầy được”.

Anh thực sự bất ngờ khi nhìn em khó chịu. Anh nhớ đến bố mẹ anh ở quê, họ làm nhân viên bình thường, lương mỗi tháng hai người cộng lại cũng chỉ bằng mức lương của anh.

Với số tiền ấy, bố mẹ lo cho bố mẹ già, nuôi hai anh em học xong đại học. Anh em anh chưa từng phải sống thiếu thốn, cũng chưa từng nghe bố mẹ than phiền.

Bố mẹ luôn dạy anh: Làm người đừng lúc nào cũng chỉ ngước mặt lên trời, hãy cúi mặt xuống nhìn cho rõ đường đi để không vấp ngã. Hãy nhìn rộng ra xung quanh để biết mình không hơn ai nhưng cũng có nhiều người mong muốn được như mình.

Anh nghĩ đến những anh chị công nhân ở trọ trong khu trọ của mình. Họ đi làm từ tờ mờ sáng, có khi tăng ca tới tận khuya mới về nhà. Lương của họ mỗi tháng chỉ trên dưới 10 triệu đồng nhưng vẫn lo đủ cho cả gia đình, chưa từng than vãn.

Ai cũng có gia đình, ai cũng phải lo toan. Mấy ai sinh ra đã có sẵn tiền bạc do mẹ cha để lại mà không cần nỗ lực, bon chen, lo lắng? Nếu em yêu anh, chúng ta sẽ cùng nhau tích góp từng viên gạch để có thể xây nhà, mua xe. Nhưng em lại không muốn đổ mồ hôi, chỉ muốn được ngồi sẵn trong điều hòa hưởng thụ.

Khi em chê lương anh không đủ lo cho gia đình, bảo anh đừng vội nghĩ tới chuyện kết hôn, anh liền hiểu ra, mình đã nhìn nhầm người. Nhưng ngay cả khi em nói chia tay, anh chỉ hụt hẫng và buồn một chút, không hề trách giận em.

Bởi anh nghĩ, ai cũng có quyền ước mơ, có quyền lựa chọn cuộc sống mà mình mong muốn. Năng lực anh chỉ đến thế, không như em đợi mong thì em có quyền tìm cho mình một người có năng lực kinh tế hơn để chăm lo cho em.

Chỉ là anh không nghĩ nửa tháng qua rồi, em vẫn còn nghĩ nhiều như vậy. Em còn mang cả chuyện này ra kể để chứng minh suy nghĩ của mình là đúng. Đọc tâm sự của em, tự nhiên anh thấy nhẹ lòng.

Thật may là em đã hỏi trước thu nhập của anh. Thật may là em đã nói rõ quan điểm sống của mình và rút lui khi chưa quá muộn. Nếu chúng ta không hiểu rõ về nhau mà tiến tới, đến khi cưới nhau rồi, mỗi tháng anh giao lương lại khiến em vỡ mộng hối hận thì anh quả thật không biết phải làm sao?

Anh không trách móc gì em, cũng hy vọng em sẽ sớm gặp được người có thể cho em cuộc sống như em mong muốn. Chúng ta chẳng ai đúng, chẳng ai sai, chỉ là quan điểm sống khác nhau thì khó có thể làm bạn đồng hành.

Em mong lấy được một người chồng có thể mua hoa quả nhập khẩu bày sẵn ra đĩa cho em ăn. Còn anh chỉ mong tìm được một người vui vẻ cùng anh xới đất gieo hạt rồi lại cùng nhau hái quả cuối mùa.