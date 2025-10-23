Vì một bài viết giả mạo, ông nông dân mất trắng 150 tấn khoai sau một đêm

Một nông dân ở làng Dąbrowica, vùng Podkarpacie (Ba Lan), rơi vào cảnh “khóc dở mếu dở” khi toàn bộ vụ thu hoạch khoai tây năm nay ước chừng khoảng 150 tấn đã bị người dân sống xung quanh lấy sạch chỉ sau một đêm.

Nguyên nhân của vụ việc đến từ một bài đăng mạo danh trên mạng xã hội lan truyền thông tin không chính xác. Nội dung bài viết đề cập tới chuyện người nông dân bị ế không thể bán khoai nên quyết định cho tặng miễn phí tất cả mọi người.

"Người nông dân này đã đổ bỏ 150 tấn khoai tây vì không tiêu thụ được. Ai muốn lấy đều được. Tất cả đều miễn phí", bài viết mạo danh chia sẻ.

Nhiều người đọc bài viết giả mạo trên mạng đã mang xe tới xúc khoai về (Ảnh: Odd).

Ngay lập tức, bài viết thu về lượng tương tác lớn với không ít bình luận hỏi địa chỉ cánh đồng khoai chỗ nào để tới lấy.

Chỉ trong vài giờ, hàng loạt người từ khắp nơi đã đổ về cánh đồng của người nông dân này. Họ mang theo bao tải. Thậm chí nhiều người dùng cả xe moóc để thuận tiện cho việc chở khoai đi. Một số người còn gom hàng chục tấn rồi mang rao bán kiếm lời.

Ngày 13/10, quay lại phần ruộng của mình để kiểm tra, ông Piotr, 68 tuổi, bàng hoàng tới mức bật khóc. Những đống khoai tây được thu hoạch trước đó, nay gần như đã bốc hơi hoàn toàn.

"Tôi bị sốc nặng. Ở tuổi 68 tuổi, chưa bao giờ tôi phải chứng kiến chuyện tương tự như thế này trong đời. Nó giống như một cơn ác mộng. Tôi chỉ mong ai từng tới đây lấy khoai, hãy liên hệ và trả lại. Nếu không, tôi buộc phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật", người nông dân nói gay gắt.

Cảnh sát địa phương cho biết, họ vẫn đang xác định nguồn gốc của bài viết mạo danh. Trong khi đó, ông Piotr cho biết, những người lấy khoai của ông có cả nông dân ở làng kế bên. Theo lời kể của một số nhân chứng, có người mang theo 6 xe để thu về khoảng 60 tấn khoai tây.

Ông Piotr khẳng định bản thân chưa bao giờ đăng tải bài viết này (Ảnh: Odd).

Khi được hỏi vì sao không ngăn chặn những hành vi trên, người nông dân 68 tuổi cho biết, ông vốn không sống ở làng Dąbrowica. Cuối tuần đó, ông bận tổ chức bữa tiệc cùng gia đình, hoàn toàn không hay biết điều gì xảy ra. Tới sáng sớm 13/10, khi ra cánh đồng của mình, ông bàng hoàng khi thấy mọi thứ đều trống trơn.

"Có người đã liên hệ với tôi vào bảo rằng anh ta chỉ lấy 2 túi khoai. Sau đó, anh ta hoa mắt khi thấy đám đông kéo tới. Người này đã gửi lời xin lỗi nên tôi bỏ qua.

Nhưng có những người lấy hàng chục tấn. Giờ tôi đang rất bối rối, không biết phải xử lý vụ việc ra sao. Trong những ngày qua, tôi nhận hơn 70 cuộc điện thoại, trong đó 15 cuộc là phóng viên báo chí muốn tìm hiểu thông tin", ông nói.

Theo truyền thông địa phương, ông Piotr đã canh tác tại cánh đồng ở Dąbrowica suốt 25 năm. Người nông dân này vẫn hy vọng những ai biết sự thật sẽ mang trả lại số khoai đã lấy trộm.