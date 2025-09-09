Hàng trăm người nghèo ấm lòng khi tham gia phiên chợ 0 đồng ở TPHCM

Trưa 9/9, hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn tại khu vực Chợ Hóc Môn (TPHCM) đã có một buổi sáng ấm lòng khi tham gia "phiên chợ 0 đồng", nơi họ nhận được những phần quà thiết yếu miễn phí.

Không phải xếp hàng mua sắm những món đồ xa xỉ, mà là để nhận về những phần quà ý nghĩa: một bữa sáng no bụng, một bữa cơm ngon cho gia đình, hay những vật phẩm giúp họ yên tâm sống qua ngày.

Khác với các phiên chợ truyền thống, tại đây, người dân không cần dùng tiền. Mỗi người được phát 3 phiếu mua hàng, đổi lấy các nhu yếu phẩm như gạo, trứng, đường, mì gói và các sản phẩm tiêu dùng khác.

Tất cả đều được trao tặng miễn phí, được tổ chức ngay trước cổng Chợ Hóc Môn để thuận tiện cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, ngay khi Ban quản lý chợ phát động, bà Nguyễn Thị Hồng, một tiểu thương bán bánh mì heo quay, đã lập tức hưởng ứng với 120 phần thịt heo quay nấu cải chua kèm bánh mì.

"Thiện nguyện đối với tôi là số 1, đặc biệt khi được tham gia trực tiếp, giúp đỡ bà con tại phiên chợ này, tôi cảm thấy rất hạnh phúc, bà Hồng nói.

Phiên chợ 0 đồng tại Chợ Hóc Môn là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng, với sự chung tay đóng góp từ tiểu thương, mạnh thường quân và các tổ chức từ thiện.

Chương trình không chỉ hỗ trợ vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn cho những người dân đang gặp khó khăn.

Bà Trần Thị Yến Ngọc, Phó trưởng ban quản lý chợ Hóc Môn, cho biết: "Chúng tôi mong muốn tạo cầu nối để tiểu thương, mạnh thường quân cùng tham gia giúp đỡ những người dân khó khăn. Dù giá trị phần quà không lớn, nhưng đó là sự san sẻ của cộng đồng. Chúng tôi rất xúc động khi thấy những em nhỏ, cụ già, hay người khuyết tật cũng xếp hàng chờ đợi từ 7h để nhận phiếu. Qua đó, chúng tôi sẽ cố gắng tổ chức chương trình chu đáo và ý nghĩa hơn nữa".

Hơn 2.000 phần quà đã được trao đi chỉ trong chưa đầy một tiếng đồng hồ, mang lại bữa cơm no cho hàng trăm gia đình. Người nhận vui vì được san sẻ, người cho nhẹ lòng vì được góp một tay. Mỗi phần quà nhỏ như một cái ôm thầm lặng giữa cuộc sống đầy chật vật.

Mỗi món quà, dù đơn giản, nhưng chứa đựng sự sẻ chia, niềm hy vọng và nguồn động viên tinh thần vô giá.