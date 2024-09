Hà Nội: Nhà chìm giữa "ốc đảo", mẹ ôm con 9 tháng tuổi tháo chạy

Chiều 10/9, mực nước sông Tích tại huyện Quốc Oai ghi nhận là 8,40m, trên mức báo động 3 là 40cm.

Do mực nước sông Tích sau bão số 3, xóm Bến Vôi (xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã biến thành "ốc đảo" chỉ sau một đêm. Con đường duy nhất dẫn vào xóm Bến Vôi chìm trong biển nước.

Ban Chỉ huy quân sự huyện Quốc Oai đã điều động 2 cano để đưa đón học sinh đi học và hỗ trợ bà con vào khu vực trung tâm để mua sắm các nhu yếu phẩm. Giữa cơn mưa lớn, lực lượng dân phòng đã đưa cano xuống bờ sông Tích sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ cứu trợ người dân vùng lũ.

Mức ngập phổ biến trong xóm là 40-50cm. Tuy nhiên, có nhiều khu vực trũng, nước dâng cao tới 1,2m-1,5m đến ngang cổ.

Người dân xóm Bến Vôi chủ yếu di chuyển bằng thuyền nhôm, xuồng nhỏ trên chính con đường mà hàng ngày họ đi bộ, đi xe máy.

Một số không có thuyền thì chấp nhận lội nước ở những đoạn đường không ngập quá sâu.

Anh Hoàng Văn Phan (47 tuổi, người dân xóm Bến Vôi) cho biết: "Nước dâng cao từ 4h sáng 10/9 đến chiều đã sắp tràn vào nhà tôi. Mức nước hiện dâng cao tương đương đợt lũ năm 2008 và 2018. Nếu trời tiếp tục mưa, tôi sợ sẽ tràn vào tầng 1. Gia đình tôi đang chuẩn bị di chuyển đồ đạc từ tầng 1 lên tầng 2".

Nhà của chị T. thuộc vùng trũng trong xóm Bến Vôi. Tới khoảng 16h ngày 10/9, nước đã ngập ngang ngực. Ngôi nhà bị nhấn chìm giữa biển nước. Lo lắng cho đứa con mới 9 tháng tuổi, cả hai vợ chồng chị quyết định gói ghém đồ đạc đưa con di chuyển tới nhà ngoại.

Ngồi trên chiếc thuyền nhôm chòng chành ra khỏi "ốc đảo", chị T. ôm chặt đứa con bé nhỏ trong lòng.

Nước dâng cao khiến cuộc sống người dân nơi đây đảo lộn.

Những hộ dân tiếp tục bám trụ lại đang tích cực ngăn nước và rác tràn vào nhà bằng cách dựng vách hoặc chăng lưới ở cổng nhà.

Để đảm bảo an toàn cho người dân trong xóm, Điện lực Quốc Oai đã cắt cử nhân viên đến từng nhà để kiểm tra hệ thống điện, cắt điện với những hộ bị ngập sâu.

Ông Cấn Văn Luân, Phó chủ tịch xã Cấn Hữu, cho biết do mực nước sông Tích tăng nhanh gây tràn một số tuyến đê bao. Để đảm bảo an toàn giao thông Ban chỉ huy Phòng chống Thiên tai & Tìm kiếm cứu nạn xã đã chỉ đạo lập rào chắn tại các tuyến đường bị ngập nước. Tại các khu vực ngập sâu, xã đã dựng biển cảnh báo hoặc cấm phương tiện di chuyển để đảm bảo an toàn.