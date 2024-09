Hà Nội di dời khẩn cấp người dân ở xóm trọ nghèo ven sông Hồng

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Bắc Bộ kết hợp áp cao lục địa tăng cường, từ sáng 10/9, Hà Nội có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 80 - 150mm, có nơi trên 250mm.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, nước lũ dâng nhanh ở sông Hồng đã đe dọa xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên, thuộc khu vực quận Ba Đình.

Nước bắt đầu dâng cao, tràn vào các dãy nhà tạm.

Trước tình thế cấp bách, UBND quận Ba Đình đã tổ chức di dời 30 hộ dân (40 người) tại đây về nhà văn hóa phường Phúc Xá. Quận tiếp tục vận động các hộ còn lại sơ tán đến nơi an toàn.

Cuộc sống sinh hoạt của người dân xóm trọ nghèo bị đảo lộn do nước lên nhanh.

Nhiều người lao động nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuyển về quê. Một số khác được chính quyền quận Ba Đình hướng dẫn đến nhà văn hóa.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển khỏi vùng ngập.

Tài sản gia đình như chăn, bếp, quạt... được người dân chằng buộc lên xe.

Chị Nguyễn Thị Thủy (30 tuổi. áo trắng) cùng cháu trai sơ tán tài sản ra khỏi xóm trọ.

Bà Vũ Kiều Phương (50 tuổi) cho biết, từ sáng sớm nước chỉ ngang mép cửa, nhưng chỉ sau vài tiếng, dòng nước tràn nhanh vào nhà và dâng cao.

"Tôi bất lực, chưa kịp chuyển đồ đạc gì", bà Phương nói.

Đơn vị điện lực tạm thời cắt điện ở khu vực, bà Phương loay hoay dọn đồ đạc, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn điện thoại.

Nhiều hộ gia đình kê đồ đạc, quần áo lên gác xép, hi vọng không bị nước lũ "nhấn chìm".

Chính quyền Hà Nội khuyến cáo mực nước sông Hồng, sông Đà, sông Đuống đang lên nhanh và ở mức cao (theo dự báo sẽ đạt báo động 1 vào đêm 10/9), đề nghị các quận, huyện, thị xã dọc các sông trên tổ chức kiểm tra để có biện pháp ứng phó kịp thời khi lũ dâng cao.

Người dân sơ tán vật nuôi, gia cầm đến nơi an toàn.

Đơn vị điện lực quận Ba Đình cắt điện các hộ gia đình nằm trong diện ngập úng.