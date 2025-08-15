Bộ Chính trị yêu cầu trình đề án sắp xếp hội quần chúng sớm hơn kế hoạch

Thông tin này được Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đưa ra, khi trao đổi ý kiến tại Hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ. Hội nghị do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức chiều 15/8.

Về việc sắp xếp các hội quần chúng tại địa phương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La Vi Đức Thọ cho biết Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có Hướng dẫn 05, trong đó đề nghị các địa phương có phương án riêng hoặc chờ đề án sắp xếp các hội quần chúng ở Trung ương để tham khảo.

Hội nghị toàn quốc phản ánh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ (Ảnh: Minh Hiển).

Nêu quan điểm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sớm trình Bộ Chính trị đề án sắp xếp hội quần chúng ở Trung ương, để tránh tình trạng “mỗi tỉnh làm một kiểu”. Từ đó, địa phương sẽ có cơ sở triển khai đồng bộ, hiệu quả ở các tỉnh, thành trên cả nước, theo lời ông Thọ.

Trong khi đó, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng Lê Trí Thanh, chia sẻ băn khoăn khi ngoài Hướng dẫn số 05, tới nay chưa có các hướng dẫn khác của cơ quan liên quan tổ chức bộ máy.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng lo ngại chưa đảm bảo tính tổng thể, toàn diện với tổ chức hoạt động, quản lý các hội quần chúng.

Vì thế, ông đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm việc với Bộ Nội vụ, Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương để có thêm các hướng dẫn, đảm bảo tính đồng bộ trong cả nước.

Trao đổi làm rõ các ý kiến này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà, khẳng định Hướng dẫn 05 đã nêu rõ, liên quan việc sắp xếp các hội quần chúng, ở cấp tỉnh, thành phố có thể xin ý kiến ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy để chủ động hướng dẫn sắp xếp.

Theo bà Hà, các tỉnh, thành phố có thể chủ động trong việc này mà không cần chờ làm theo đề án của Trung ương.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà (Ảnh: Minh Hiển).

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết thêm, có những hội quần chúng hoạt động ở 2 cấp, 3 cấp, thậm chí chỉ 1 cấp và không phụ thuộc vào các hội ở Trung ương.

Cập nhật thông tin mới nhất về chủ trương này, bà Hà cho biết tại cuộc họp Bộ Chính trị sáng 15/8, Bộ Chính trị đã yêu cầu Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình đề án sắp xếp các Hội quần chúng sớm hơn, vào ngày 22/8 thay vì thời hạn 31/8 như trước đây.

Sau khi đề án được Bộ Chính trị phê duyệt, các tỉnh, thành cũng có thể tham khảo đề án của cấp Trung ương để triển khai ở cấp tỉnh, cấp xã.

“Việc sắp xếp các hội quần chúng Bộ Chính trị đã giao cho Mặt trận là đầu mối. Do đó, sẽ khó có chuyện Ban Tuyên giáo - Dân vận Trung ương và Chính phủ có thêm hướng dẫn vào thời điểm này”, bà Hà nói, đồng thời khẳng định thêm rằng các tổ chức đảng của hội quần chúng sẽ phải về trực thuộc Mặt trận.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, khi thực hiện sắp xếp các hội quần chúng, Hướng dẫn 05 nêu rõ một số tổ chức có tối đa 2 - 3 đầu mối, còn lại chỉ có 1 đầu mối giúp việc. Về biên chế, kinh phí sẽ hướng tới tự quản, tự chủ.

Nhà nước sẽ không giao biên chế, kinh phí nữa mà khi nào có nhiệm vụ thì Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ, theo lời bà Hà.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh đề cao tính tự nguyện, tự quản, tự chủ của các hội, nhưng cũng phải tạo điều kiện để mang tính chất tập hợp đông đảo các tầng lớp nhân dân, nhằm tập hợp, quy tụ sức mạnh đại đoàn kết chung.