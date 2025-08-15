Quy trình nghiêm ngặt bảo vệ an ninh hội nghị thượng đỉnh Nga - Mỹ

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước máy bay chiến đấu F-22 trong chuyến thăm căn cứ Elmendorf-Richardson ở Alaska năm 2019 (Ảnh: Không quân Mỹ).

Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ diễn ra vào ngày 15/8 tại thành phố Anchorage thuộc bang Alaska của Mỹ. Các quy trình đã được thực hiện nghiêm ngặt để đảm bảo an ninh trong thời gian diễn ra hội nghị.

Bộ Tư lệnh Phòng không Bắc Mỹ (NORAD) là lực lượng chịu trách nhiệm chính bảo vệ không phận Alaska khi phái đoàn cấp cao của Nga và Mỹ tham dự hội nghị thượng đỉnh tại Alaska.

NORAD là tổ chức quân sự chung giữa Mỹ và Canada, có nhiệm vụ thực thi an ninh trên toàn bộ không phận Bắc Mỹ. Đối với Mỹ, phạm vi hoạt động của NORAD không chỉ bao gồm lục địa Mỹ mà còn cả bang Alaska.

"NORAD làm nhiệm vụ cảnh báo, kiểm soát không phận và giám sát hàng hải để bảo vệ khu vực Bắc Mỹ", phát ngôn viên NORAD Rebecca Garand cho biết.

Theo phát ngôn viên, NORAD cũng chịu trách nhiệm phối hợp với Cục An ninh Vận tải (TSA), Cục Hàng không Liên bang (FAA) Mỹ và Bộ Giao thông Canada để hỗ trợ và thực thi các Vùng hạn chế bay tạm thời (TFR), cũng như bảo vệ không phận trong các sự kiện có tầm quan trọng đặc biệt với an ninh quốc gia.

"NORAD sử dụng một mạng lưới phòng thủ nhiều lớp gồm radar, vệ tinh và máy bay chiến đấu để xác định và ứng phó với các mối đe dọa tiềm ẩn”, phát ngôn viên cho biết thêm.

Alaska có vị trí địa lý gần Nga. Trung tâm hỏa lực của NORAD tại Alaska được bố trí tại hai căn cứ chính là Fairbanks và Elmendorf-Richardson, nơi Tổng thống Donald Trump dự kiến tiếp đón Tổng thống Putin.

"Alaska là nơi tập trung máy bay thế hệ 5 đang hoạt động lớn nhất thế giới ở hai căn cứ này, với F-22 Raptor tại Elmendorf-Richardson và F-35 tại Fairbanks", ông Scott Clancy, thiếu tướng đã nghỉ hưu của Không quân Hoàng gia Canada, từng là Phó tư lệnh Khu vực Alaska của NORAD, nói.

"Những căn cứ này cũng là nơi đặt máy bay E-3 AWACS, thực hiện nhiệm vụ giám sát trên không và quản lý chiến thuật cho các máy bay chiến đấu, và máy bay tiếp dầu quan trọng mà nếu không có chúng, do khoảng cách xa ở Bắc Cực, các chuyến bay sẽ không thể thực hiện được", ông nói thêm.

Các thông tin cụ thể về công tác hậu cần liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Nga, Mỹ không được công bố rộng rãi vì lý do an ninh.

Tuy nhiên, ông Clancy đã chia sẻ với hãng tin Newsweek những kinh nghiệm trước đây của ông khi đảm bảo an ninh trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Căn cứ Liên hợp Elmendorf-Richardson.

Trong khi Tư lệnh Khu vực Alaska của NORAD chào đón ông Trump trên đường băng, ông Clancy "đang ở trung tâm chỉ huy, chỉ đạo việc ngăn chặn các mối đe dọa tiềm ẩn".

Trước tiên, Bộ An ninh Nội địa có thể sẽ chỉ định hội nghị thượng đỉnh là sự kiện cần có quy trình an ninh đặc biệt, sau đó Cục Hàng không Liên bang (FAA) sẽ thiết lập Vùng hạn chế bay tạm thời (TFR), bắt đầu có hiệu lực khi Tổng thống Trump đến Alaska.

"Các quy trình và hệ thống của NORAD sẽ phối hợp với FAA để xác định bất kỳ sự vi phạm nào đối với các quy trình nghiêm ngặt của TFR, nhằm phân định giữa hoạt động hàng không thông thường và hoạt động đáng ngờ. Sau đó, NORAD sẽ triển khai máy bay chiến đấu để xác định rõ đâu là hành động vi phạm vô ý và đâu là hành động có thể gây hậu quả nghiêm trọng”, ông Clancy nói thêm.

Ông Clancy nói rằng, tất cả hoạt động này được hỗ trợ bởi một mạng lưới phức tạp gồm các hệ thống, từ đó cung cấp cho những người ra quyết định cơ hội tốt nhất để có được tất cả thông tin cần thiết nhằm đưa ra quyết định liên quan đến máy bay cũng như sự an toàn và an ninh của các quan chức cấp cao, đặc biệt là Tổng thống Mỹ.

Theo ông Clancy, Mỹ có thể triển khai máy bay hộ tống chuyến bay của Tổng thống Putin tới Alaska và có thể phối hợp với phía Nga nếu cần thiết. Tổng thống Putin cũng dự kiến sẽ có đội ngũ an ninh riêng tháp tùng trong chuyến đi tới Alaska.

Trong mọi trường hợp, cơ quan chính tham gia điều phối các quy trình an ninh xung quanh hội nghị thượng đỉnh sẽ là Cơ quan Mật vụ Mỹ. Cơ quan Mật vụ, vốn được biết đến chủ yếu với nhiệm vụ bảo vệ tổng thống, cũng đảm bảo an ninh cho các nguyên thủ quốc gia nước ngoài.