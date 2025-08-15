Hà Nội cấm triệt để, tạm cấm phương tiện nhiều tuyến đường trong ngày 17/8

Chiều 15/8, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, Công an TP Hà Nội vừa có thông báo phân luồng giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam".

Cụ thể, trong ngày 17/8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức chương trình nghệ thuật chính luận "Tự hào người Việt Nam" tại quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm).

CSGT Hà Nội phân luồng giao thông (Ảnh: Công an cung cấp).

Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông phục vụ chương trình nghệ thuật trên, Công an TP Hà Nội phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện như sau:

Thời gian tổ chức cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện từ 12h ngày 17/8 đến hết ngày 17/8.

Cấm triệt để các phương tiện (trừ xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) lưu thông trên các tuyến đường: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Quảng trường sân vận động Mỹ Đình).

Tạm cấm các ô tô chở hàng có khối lượng hàng hóa chuyên chở từ 500kg trở lên, ô tô chở khách từ 16 chỗ trở lên (trừ xe buýt, xe thu gom rác, xe giải quyết sự cố, xe có phù hiệu bảo vệ, xe của lực lượng công an, quân đội và các phương tiện ưu tiên khác theo quy định của pháp luật) và hạn chế đối với ô tô cá nhân, xe máy.

Các tuyến đường tạm cấm, hạn chế phương tiện gồm: Lê Quang Đạo (từ Mễ Trì đến Đại lộ Thăng Long), Lê Đức Thọ (từ Trần Hữu Dực đến Hồ Hùng Mậu), Mễ Trì, Trần Hữu Dực, Hàm Nghi, Nguyễn Cơ Thạch, Đỗ Xuân Hợp, Tân Mỹ, Nguyễn Hoàng, Châu Văn Liêm, đường gom Đại lộ Thăng Long (từ Phạm Hùng đến Lê Quang Đạo), Hồ Tùng Mậu, Cầu Diễn, Trịnh Văn Bô.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, trong thời gian trên, cảnh sát sẽ tổ chức hướng đi cho các phương tiện vòng, tránh khu vực cấm đường, tạm cấm, hạn chế phương tiện như sau: Các phương tiện từ hướng quốc lộ 32 đi hướng Đại lộ Thăng Long đi qua đường tỉnh lộ 70 hoặc vành đai III... và ngược lại.

"Công an TP Hà Nội thông báo để mọi người tham gia giao thông biết, chấp hành, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp và hỗ trợ lực lượng công an hoàn thành nhiệm vụ", vị đại diện Phòng CSGT Hà Nội cho hay.