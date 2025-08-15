Công an tỉnh Gia Lai đã triệt phá hàng trăm vụ án lớn

Ngày 15/8, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ gặp mặt kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2025) và 20 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Gia Lai luôn giữ vững bản lĩnh, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân; không quản ngại hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, vì an ninh Tổ quốc.

Ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, phát biểu tại buổi lễ gặp mặt kỷ niệm (Ảnh: Doãn Công).

Theo ông Dũng, trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai cùng với nhân dân và quân giải phóng anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công vang dội.

Đất nước thống nhất, Công an tỉnh Gia Lai tiếp tục phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trong đó, lực lượng đã triệt phá nhiều chuyên án lớn về phản động; chống âm mưu xâm lấn biên giới của tập đoàn Pôn Pốt- Iêng Xary; tổ chức 300 trận đánh truy quét, tiêu diệt phản động FULRO.

Công an tỉnh Gia Lai cũng lập chuyên án, phá hàng trăm vụ án lớn, gây tiếng vang như chuyên án triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng lớn nhất từ trước đến nay với số tiền trên 3.000 tỷ đồng; chuyên án đường dây cá độ quốc tế hơn 1.600 tỷ đồng; chuyên án đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép…

Trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai đề nghị lực lượng này không ngừng phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo trực tiếp, toàn diện. Thực hiện tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá sát, đúng tình hình để phòng ngừa từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Đồng thời, nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, không bỏ lọt tội phạm.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, phát biểu tại lễ gặp mặt (Ảnh: Doãn Công).

Ông Hồ Quốc Dũng tin tưởng, lực lượng Công an nhân dân tỉnh Gia Lai sẽ tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, vững bước dưới cờ Đảng, luôn là lá chắn thép, thanh bảo kiếm bảo vệ nhân dân, xứng đáng với niềm tin của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cho biết trong bất kỳ giai đoạn, hoàn cảnh nào, lực lượng công an tỉnh luôn nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp nhiều chủ trương, quyết sách chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dịp này, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm (Công an tỉnh Gia Lai).

“Với tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, Công an tỉnh Gia Lai xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, vẻ vang và viết tiếp trang sử hào hùng của các thế hệ cha anh, khắc phục mọi khó khăn, thách thức để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó", Thiếu tướng Lê Quang Nhân khẳng định.

Nhân dịp này, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, đã tặng bằng khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động kỷ niệm.