Từ nay đến 2/9 thời tiết miền Bắc mát mẻ, ít nắng nóng

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết từ ngày 20 đến 31/8, khu vực Bắc Bộ sẽ có nhiều ngày mưa dông, nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 31-34 độ C và rất ít có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Theo dự báo, khu vực Trung Bộ có mưa, mưa rào và dông, ít khả năng xuất hiện nắng nóng. Còn giai đoạn ngày 26-31/8, khu vực Trung Bộ có mưa dông xuất hiện về chiều và tối, ngày trời nắng; nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến dưới 35 độ C và chưa có dấu hiệu của nắng nóng diện rộng.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày 20-31/8 có nhiều ngày có mưa dông, mưa tập trung về chiều và tối; nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực cao nguyên Trung Bộ 29-32 độ C, khu vực Nam Bộ 32-34 độ C.

Giới trẻ chụp ảnh ở quán cà phê, tái hiện không khí Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Nguyễn Hà Nam).

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng ngày 1-5/9, khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ phổ biến ít mưa, ngày trời nắng, khu vực Trung Bộ khả năng có nắng nóng.

Theo dự báo, khoảng thời gian trên, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng nhận định từ nay đến cuối tháng 8, khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ có mưa dông, có khả năng xuất hiện mưa vừa, có nơi mưa to, kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét và trượt lở đất. Còn trên các khu vực biển có gió mạnh, có khả năng hình thành và xuất hiện áp thấp nhiệt đới.