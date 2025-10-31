Giới trẻ đội mưa chiêm ngưỡng mô hình Trái Đất khổng lồ tại Hà Nội

Những ngày qua, người dân Hà Nội đi ngang qua khu vực vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ, Hà Nội) bị thu hút bởi mô hình Trái Đất khổng lồ được trưng bày ngoài trời gần hồ Tây (khu vực tượng 2 con rồng).

Tối cuối tuần, dù khu vực phường Tây Hồ trời mưa khá lớn, nhưng sức hút của mô hình Trái Đất khổng lồ này vẫn khiến nhiều người dân, đặc biệt là các bạn trẻ ở nhiều nơi tìm đến để chiêm ngưỡng, chụp ảnh, check-in.

19h tối, dù mưa khá nặng hạt, khu vực quảng trường trước vườn hoa Lạc Long Quân thu hút đông đảo các bạn trẻ tới check-in.

Nhiều người đội mưa, mang ô, mặc áo mưa tìm đến khu vực trưng bày mô hình Trái Đất khổng lồ cạnh hồ Tây.

Mô hình "Gaia" có đường kính 7m, được treo lơ lửng trên cao với các khung thép và nhiều sợi cáp để cố định trên không.

Đây là tác phẩm của trường Quốc tế Liên hợp quốc Hà Nội, được tái hiện từ hình ảnh bề mặt Trái Đất độ phân giải 120dpi của NASA. Tác phẩm mang đến cho người xem trải nghiệm chiêm ngưỡng "hành tinh xanh" ở quy mô lớn với không gian ba chiều sống động, giúp công chúng cảm nhận Trái Đất từ góc nhìn của các phi hành gia ngoài vũ trụ.

Mô hình "Gaia" đã được thu nhỏ 1,8 triệu lần so với kích thước Trái Đất thực, với tỷ lệ 1cm trên mô hình tương ứng 18km ngoài đời thực. Khi người xem đứng cách mô hình khoảng 211m, sẽ có được góc nhìn như đang quan sát Trái Đất từ Mặt Trăng.

Dù mưa lớn, nhiều bạn trẻ vẫn mặc áo mưa tìm đến khu vực trưng bày mô hình "Gaia" để chiêm ngưỡng và check-in cùng Trái Đất thu nhỏ.

Bé Khánh Vy (phường Tây Hồ) được mẹ đưa đến để chụp ảnh cùng mô hình Trái Đất vào tối cuối tuần dù thời tiết không thuận lợi như những ngày trưng bày trước đó.

"Hôm qua tôi thấy trên mạng có nhiều bạn đăng hình ảnh Trái Đất thu nhỏ ven hồ Tây rất đẹp và lạ, con gái tôi cũng muốn ra xem thử và chụp ảnh cùng nên tôi tranh thủ tối cuối tuần để đưa con ra xem. Dù mưa hơi lớn nên phải mặc áo mưa để đi chơi, nhưng con vẫn rất hào hứng", mẹ của bé Khánh Vy cho hay.

Thu Hiền cùng nhóm bạn của mình đi gần 10km từ nhà lên hồ Tây để chụp ảnh cùng mô hình Trái Đất. Dù thời tiết không ủng hộ nhưng nhóm bạn vẫn rất hào hứng và tranh thủ chụp ảnh để lưu lại kỷ niệm.

Tối 31/10, dù trời mưa nặng hạt, nhưng lượng người tìm đến khu vực trưng bày mô hình "Gaia" vẫn rất đông.

Theo kế hoạch, mô hình "Gaia" được trưng bày lưu động tại nhiều quốc gia. Năm 2025, mô hình này có mặt tại Slovenia, Đức, Anh, Thụy Điển, Pháp và Việt Nam.

Khi đến Việt Nam, mô hình được trưng bày trong khuôn viên Trường Liên cấp Quốc tế Liên hợp quốc (UNIS Hà Nội) từ ngày 6 đến 25/10. Sau đó mô hình được chuyển về trưng bày trước vườn hoa Lạc Long Quân (phường Tây Hồ) từ ngày 28/10 tới hết ngày 1/11.