Hình ảnh đĩa mây đen khổng lồ cuồn cuộn trên bầu trời ở Hà Nội

Mới đây, cư dân mạng chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh bầu trời đen kịt, kèm đĩa mây khổng lồ ùn ùn kéo về khu vực phía Tây của Hà Nội.

Theo hình ảnh trong video, bầu trời tối sầm khiến nhiều người ngỡ như sau 17h. Những khối mây đen dày đặc liên tục di chuyển, che kín tầng cao của những toà nhà chọc trời, bao trùm toàn bộ một khu vực rộng lớn.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Hoàng Minh Lượng (sống ở Hà Nội) xác nhận là chủ nhân của đoạn video.

Đoạn video được người đàn ông này quay lúc 13h30 từ tầng 25 của một chung cư nằm trên đường Xuân La (phường Tây Hồ, Hà Nội).

Đĩa mây đen kịt khổng lồ trên bầu trời Hà Nội (Nguồn: Nhân vật cung cấp).

"Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, buổi sáng nay, khu vực tôi sinh sống có mưa. Đến 11h, trời mưa như trút nước không ngớt. Đầu giờ chiều mây đen vẫn kéo đến, tôi sợ các tuyến đường sẽ bị ngập", anh Lượng cho biết.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, đến 14h, mưa ở nội thành Hà Nội đã ngớt. Tuy nhiên, một số tuyến đường xuất hiện tình trạng ngập do nước không thoát kịp.

Anh Phương (sống ở Hà Nội) cho biết, khoảng 13h30, cuối đoạn đường Nguyễn Trác, thuộc địa bàn tổ 10, phường Yên Nghĩa xuất hiện tình trạng ngập. So với đợt mưa cuối tháng 8, nước dâng quá mắt cá chân nhưng vẫn gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Cuối đoạn đường Nguyễn Trác bị ngập sau mưa lớn gây khó khăn trong việc đi lại của người dân (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Thời điểm tôi lưu thông qua, xe máy có thể di chuyển được nhưng tiềm ẩn nguy cơ rủi ro chết máy giữa chừng. Do địa hình ở đây thấp trũng, mỗi khi có mưa kéo dài đều bị ngập. Nếu mưa còn tiếp diễn, dự kiến chiều tối nay, khu vực này sẽ bị ngập sâu", anh cho biết.

Tại đoạn đường Vành đai 3 trên cao gần lối xuống Xuân Đỉnh, anh Diễn (sống ở Hà Nội) lái ô tô theo hướng Cầu Giấy về cầu Thăng Long gặp cảnh nước ngập lênh láng.

Theo đoạn video được anh Diễn quay lúc hơn 14h, thời điểm đó, mưa đã ngớt nhưng nước trên mặt đường không thoát kịp dẫn đến ngập.

Đoạn trên cao của đường Vành Đai 3 bị ngập nước (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Nước ngập hơn nửa bánh xe, nhiều xe gầm thấp bị chết máy. Tôi phải di chuyển chậm qua khu vực này, các xe khác cố men sát lề phải để tránh đoạn ngập nặng", anh Diễn nói.

Mặc dù không phải là khu vực chịu tác động trực tiếp của bão số 10 nhưng nhiều nơi ở Hà Nội xuất hiện gió lớn vào cuối buổi sáng 29/9.

Gia đình chị Hà sống ở tầng 20 của một chung cư tại Hà Nội. Khoảng 11h, gió bắt đầu mạnh hơn, rít từng hồi kèm mưa lớn. Vội vàng đưa quần áo vào nhà, chị Hà quên đóng cửa ở ban công, cú va đập mạnh do gió khiến toàn bộ kính nứt toác.

Cánh cửa bị nứt toác do gió mạnh va đập (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Dù bão không đổ bộ vào Hà Nội nhưng cả buổi sáng có mưa kèm gió rất lớn. Tôi không tưởng tượng được mức độ tàn phá của bão số 10 với các tỉnh miền Trung sẽ như thế nào nữa", chị Hà cho biết.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, từ trưa 29/9 đến 30/9, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Lào Cai và Thanh Hóa có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 150mm/3h. Các nơi khác ở Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ trưa đến đêm 29/9, tỉnh Nghệ An có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm.