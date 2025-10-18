Kepler-452b: "Trái Đất 2.0" và câu hỏi lớn về nền văn minh ngoài hành tinh

Trong vũ trụ bao la, việc tìm kiếm một hành tinh có thể là nơi cư ngụ của sự sống luôn là mục tiêu hàng đầu của khoa học. Và Kepler-452b, một hành tinh nằm trong chòm sao Thiên Nga, đã trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất.

Mặc dù nó là một "siêu Trái Đất" với bán kính gấp 1,5 lần và khối lượng gấp 5 lần Trái Đất, điều kiện sinh sống xung quanh nó lại khiến các nhà khoa học không thể không gọi nó là "Trái Đất phiên bản 2.0".

So sánh giữa Kepler-452b và Trái Đất (Ảnh: Sohu).

Sự tương đồng kinh ngạc với Hệ Mặt Trời

Điều làm nên sự đặc biệt của Kepler-452b chính là ngôi sao chủ của nó, Kepler-452. Đây là một sao lùn màu vàng, gần như là bản sao của Mặt Trời: khối lượng lớn hơn Mặt Trời khoảng 1,037 lần, bán kính lớn hơn 1,11 lần, và nhiệt độ bề mặt (5757K) chỉ thấp hơn một chút so với Mặt Trời (5778K).

Điều kiện quan trọng nhất cho sự sống chính là việc hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống được (habitable zone), nơi nhiệt độ bề mặt vừa đủ để nước tồn tại ở dạng lỏng.

Khoảng cách trung bình giữa Kepler-452b và ngôi sao chủ của nó là khoảng 1.04 đơn vị thiên văn (gần bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời là 1 AU). Thêm vào đó, chu kỳ quỹ đạo của nó là 385 ngày Trái Đất, gần như là một năm trên hành tinh chúng ta.

Sự tương đồng đáng kinh ngạc về khoảng cách và quỹ đạo này cho thấy Kepler-452b gần như chắc chắn nằm trong vùng có thể sinh sống được. Các nhà khoa học suy đoán rằng hành tinh này có thể có núi non, thậm chí là những đại dương nước lỏng rộng lớn, những điều kiện vật chất thiết yếu cho sự sống.

So sánh Kepler-452 và Mặt Trời (Ảnh: Sohu).

Bí mật về tuổi thọ và nền văn minh tiềm năng

Lý do khiến Kepler-452b trở nên hấp dẫn đối với việc tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh chính là tuổi thọ của nó. Dữ liệu quan sát và mô hình tiến hóa sao ước tính rằng ngôi sao Kepler-452 được hình thành khoảng 6,2 tỷ năm trước. Quan trọng hơn, Kepler-452b hầu như luôn nằm trong vùng có thể sinh sống được và vẫn tiếp tục cho đến ngày nay, kéo dài ít nhất 6 tỷ năm.

Để so sánh, Mặt Trời của chúng ta ra đời cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Điều này có nghĩa là Kepler-452b đã tồn tại trong vùng có thể sinh sống được lâu hơn Trái Đất tới 1,5 tỷ năm.

Dựa trên dữ liệu này, các nhà khoa học suy luận rằng nếu sự sống đã xuất hiện trên Kepler-452b, nó đã có thừa thời gian để phát triển và tiến hóa. Khả năng một nền văn minh ngoài hành tinh tiên tiến tồn tại trên hành tinh này không phải là điều không thể.

So sánh quỹ đạo của Kepler-452b với Trái Đất, Sao Kim và Sao Thủy trong Hệ Mặt Trời (Ảnh: Sohu).

Tìm kiếm lời đáp: Tại sao chúng ta chưa thấy họ?

Trước giả thuyết về một nền văn minh lâu đời, các nhà khoa học đã sử dụng Mảng kính viễn vọng Allen (ATA) để tiến hành quét tín hiệu vô tuyến rộng rãi trên Kepler-452b, bao phủ hơn 2 tỷ băng tần. Tuy nhiên, kết quả là sự im lặng.

Việc không phát hiện được tín hiệu nào dẫn đến hai giả thuyết đối lập:

Sự vắng mặt của sự sống: Có lẽ Kepler-452b không hề có nền văn minh ngoài hành tinh như chúng ta tưởng. Sự vượt trội của công nghệ: Có thể thực sự có một nền văn minh tồn tại, nhưng công nghệ của họ đã vượt trội hơn hẳn so với con người. Họ đã từ bỏ công nghệ vô tuyến "lỗi thời" từ lâu và đang sử dụng các phương thức truyền thông tiên tiến hơn (như neutrino hoặc sóng hấp dẫn) mà chúng ta chưa thể phát hiện được.

Dù câu trả lời là gì, Kepler-452b vẫn là một hành tinh đầy hứa hẹn. Nó không chỉ là một mục tiêu quan trọng cho các dự án tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất (SETI) trong tương lai mà còn là một lời nhắc nhở rằng vũ trụ có thể ẩn chứa những bí mật về sự sống và trí tuệ vượt xa mọi tưởng tượng của chúng ta.