Windows 10 bị “khai tử”, nhiều người dùng chuyển sang Linux

Giữa tháng 10 vừa qua, Microsoft chính thức “khai tử” Windows 10, và hy vọng rằng điều này sẽ khuyến khích người dùng chuyển sang sử dụng hệ điều hành Windows 11.

Tuy nhiên, điều Microsoft không ngờ đến là nhiều người dùng đã bỏ Windows, chuyển sang sử dụng hệ điều hành Linux.

Zorin OS 18 có giao diện thân thuộc với người dùng Windows (Ảnh: Zorin OS).

Theo đó, các nhà phát triển của Zorin OS, hệ điều hành máy tính dựa trên mã nguồn mở Linux, cho biết bản phát hành mới nhất của họ - Zorin OS 18 - đã đạt được hơn một triệu lượt tải về trong một tháng qua, 78% trong số đó đến từ người dùng Windows.

Sở dĩ nhiều người dùng Windows 10 lựa chọn Zorin OS để sử dụng vì đây là hệ điều hành được giới công nghệ đánh giá cao nhờ giao diện dễ sử dụng, không đòi hỏi cấu hình máy tính quá mạnh và đặc biệt hệ điều hành này được phát hành hoàn toàn miễn phí.

Đặc biệt, phiên bản Zorin OS 18 có giao diện thiết kế giống với Windows, giúp người dùng có thể dễ dàng làm quen và sử dụng, ngay cả với những người lần đầu tiếp cận hệ điều hành Linux. Zorin OS 18 cũng được tối ưu để giúp phản hồi người dùng nhanh hơn, ngay cả trên máy tính cấu hình yếu.

Các nhà phát triển cho biết Zorin OS 18 được thiết kế để tối ưu hoạt động của các ứng dụng trực tuyến (ứng dụng chạy trên nền web, không cần cài đặt vào máy tính), bao gồm các dịch vụ như Office 365, Teams, Google Docs hay Photoshop Web… đều là những phần mềm quen thuộc đối với người dùng Windows.

Zorin OS 18 cũng được tích hợp dịch vụ OneDrive của Microsoft, giúp người dùng dễ dàng lưu trữ dữ liệu trực tuyến.

Nhóm phát triển của Zorin OS 18 cho biết hệ điều hành này là phiên bản hỗ trợ lâu dài, sẽ được hỗ trợ nâng cấp và vá lỗi phần mềm ít nhất đến năm 2029, giúp người dùng có thể an tâm gắn bó lâu dài.

Một ưu điểm khác của Zorin OS 18 nói riêng và hệ điều hành Linux nói chung là có số lượng phần mềm độc hại, mã độc… ít hơn hẳn so với Windows hay macOS.

Những tính năng trên Zorin OS 18 cho thấy nhóm phát triển của hệ điều hành này nhắm đến nhóm người dùng Windows 10, những người đang phải lựa chọn một phiên bản hệ điều hành mới để sử dụng.

Nhược điểm lớn nhất của các phiên bản hệ điều hành Linux là số lượng phần mềm vẫn còn hạn chế và không được đa dạng như trên Windows hay macOS. Việc cài đặt và chơi game trên Linux cũng là một điều không dễ dàng.

Hiện chưa thể biết có bao nhiêu người dùng Windows 10 chuyển sang Zorin OS 18 vì tò mò, vì muốn thử một lựa chọn khác thay cho Windows 11, hay thực sự có ý định gắn bó lâu dài. Tuy vậy, việc Zorin OS 18 ra mắt miễn phí và giao diện thân thiện chắc chắn mở ra thêm một lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đã cảm thấy nhàm chán với hệ điều hành Windows quen thuộc.