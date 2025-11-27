Meta lên kế hoạch loại bỏ đối thủ

Tuy nhiên, nếu là người dùng WhatsApp, bạn sắp bị giới hạn các tùy chọn AI trong ứng dụng trò chuyện yêu thích của mình. Hai trong số những hệ thống trí tuệ nhân tạo phổ biến nhất vừa đưa ra thông báo sẽ rời khỏi WhatsApp do những thay đổi về điều khoản dịch vụ của ứng dụng.

Meta thay đổi điều khoản dịch vụ khiến ChatGPT và Copilot sẽ không còn khả dụng trên WhatsApp (Ảnh: PhoneArena).

Cụ thể, ChatGPT và Copilot sẽ không còn khả dụng trên WhatsApp. Động thái trên diễn ra sau khi Meta tuyên bố hạn chế các công ty AI sử dụng API doanh nghiệp của mình làm nền tảng phân phối cho các chatbot.

Copilot và ChatGPT vẫn sẽ tiếp tục xuất hiện trên WhatsApp cho đến ngày 15/1/2026, khi các điều khoản dịch vụ mới của Meta bắt đầu có hiệu lực.

Người dùng Copilot sẽ không thể lưu giữ lịch sử trò chuyện trên WhatsApp. Trong khi đó, OpenAI cho phép người dùng ChatGPT liên kết tài khoản và chuyển tiếp các cuộc trò chuyện của họ.

Điều khoản hạn chế của Meta sẽ không áp dụng đối với những công ty sử dụng AI cho các dịch vụ hỗ trợ khách hàng. Các điều khoản mới của công ty đặc biệt nhắm vào các trường hợp khi chatbot AI là sản phẩm chính, chứ không phải là một công cụ để cung cấp một dịch vụ khác.

Theo PhoneArena, đây có thể coi là một động thái nhằm loại bỏ các đối thủ cạnh tranh ra khỏi những nền tảng thuộc Meta, từ đó dọn đường cho chatbot riêng của công ty.