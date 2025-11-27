Bỏ túi bí quyết quay chụp tại lễ hội âm nhạc bằng S25 FE

Giảm sáng một chút để thần tượng thêm tỏa sáng

Sự kiện âm nhạc nào mà chẳng đầy ánh đèn, khói sân khấu và laser quét liên tục khiến video dễ cháy sáng, màu sai hoặc mất chi tiết.

Để giúp chất lượng video ổn định, người dùng có thể áp dụng mẹo nhỏ trước khi bấm quay giữ vào màn hình và kéo thanh điều chỉnh độ sáng để máy giữ ổn định ánh sáng, tránh cảnh thần tượng bị lấn át giữa ánh đèn sân khấu.

Khóa ánh sáng để thần tượng nổi bật giữa khung hình (Ảnh: Samsung).

ProVisual Engine và công nghệ Nightography trên Galaxy S25 FE giúp máy nhận diện ánh sáng sân khấu, tái tạo màu da tự nhiên và phục hồi chi tiết trong vùng tối. Chỉ cần chỉnh sáng khéo một chút, còn lại Galaxy S25 FE sẽ tự điều chỉnh sao cho thần tượng nổi bật giữa khung hình.

Màu sắc ấm áp và chi tiết sắc nét ngay từ ảnh gốc S25 FE là lợi thế khi quay video tại sự kiện âm nhạc (Ảnh: Samsung).

Không cần đứng hàng đầu, vẫn có thể thấy rõ thần tượng

Galaxy S25 FE được trang bị cụm ba camera chuyên nghiệp, tương ứng với các khung hình: 0.6X - 1X - 2X - 3X (zoom quang học) và zoom số lên tới 30X. Các mức zoom này đã được Samsung tinh chỉnh sẵn để giữ độ chi tiết và màu sắc ổn định, người dùng có thể tận dụng thay vì rê tay thủ công.

Galaxy S25 FE là điện thoại hiếm hoi trong phân khúc với cụm 3 camera chuyên nghiệp, bộ xử lý ProVisual Engine khả năng quay video tới 8K (Ảnh: Samsung).

Nhờ cảm biến chính 50MP hỗ trợ chống rung quang học và ProVisual Engine, máy xử lý hình ảnh thông minh để ảnh zoom xa vẫn rõ nét, không bị bệt hay lệch sáng dù ánh đèn sân khấu thay đổi liên tục.

Galaxy S25 FE hỗ trợ quay video lên đến 8K, cho độ sắc nét cao nếu người dùng muốn lưu lại từng chi tiết nhỏ nhất. Tuy nhiên, nếu muốn cân bằng giữa chất lượng và dung lượng bộ nhớ, lựa chọn 4K sẽ hợp lý, vừa đủ mượt để bắt trọn chuyển động sân khấu, vừa dễ chia sẻ, chỉnh sửa và lưu trữ.

Với tính năng Quay kép (Dual Recording) trên Galaxy S25 FE, người dùng có thể quay cùng lúc hai camera, vừa ghi lại thần thái idol (thần tượng) trên sân khấu, vừa bắt trọn biểu cảm của mình trong cùng một khung hình.

Nhờ bộ xử lý mạnh và khả năng cân bằng ánh sáng thông minh từ ProVisual Engine, cả hai khung hình đều mượt mà, rõ nét, kể cả khi người dùng đang nhún nhảy theo nhịp nhạc.

Ngoài ra, người dùng còn có thể tùy chỉnh linh hoạt cách quay: xuất ra hai file riêng để biên tập sau, thay đổi góc camera hoặc điều chỉnh kích thước từng khung hình, đảm bảo bắt trọn khoảnh khắc theo đúng ý.

Hậu kỳ với Galaxy AI

Với Galaxy S25 FE, phần hậu kỳ gói gọn trong vài phút nhờ bộ công cụ Galaxy AI. Generative Edit có chức năng xóa vật thể thừa. Audio Eraser giúp lọc âm tạp và Auto Trim tự động cắt ghép đoạn video nổi bật theo nhịp nhạc.

Các tính năng hậu kỳ Galaxy AI giúp khoảnh khắc thêm phần trọn vẹn (Ảnh: Samsung).

Tất cả đều được xử lý ngay trên máy, không cần ứng dụng ngoài hay kỹ năng chỉnh sửa chuyên nghiệp.

Trước khi đi tham gia sự kiện, người dùng có thể dùng trợ lý Gemini Live được tích hợp sẵn trên Galaxy S25 FE để được gợi ý điều kiện thời tiết và trang phục phù hợp. Gemini Live còn có thể gợi ý giúp người dùng chuẩn bị dòng cảm xúc để chia sẻ hình ảnh trên mạng xã hội trước khi đến sự kiện.

Sử dụng Gemini Live để gợi ý caption (chú thích) đăng ảnh (Ảnh: Samsung).

Galaxy S25 FE trang bị Samsung Cloud giúp người dùng có thể tạo đường link (đường dẫn) chia sẻ ảnh hoặc video gốc với dung lượng lên đến 10GB chỉ trong vài giây.

Không cần cáp, không phải nén file, cũng chẳng sợ giảm chất lượng khi gửi qua ứng dụng chat (nhắn tin) - link tải gốc giúp bạn bè xem lại toàn bộ màn trình diễn sắc nét, trọn vẹn. Từ vị trí cuối khán đài, người dùng vẫn có thể lan tỏa trọn vẹn năng lượng sân khấu đến bạn bè với sự hỗ trợ từ Galaxy S25 FE.

Thông tin chi tiết có tại đây: https://www.thegioididong.com/dtdd/samsung-galaxy-s25-fe-5g-8gb-256gb?