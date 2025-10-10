Tiểu hành tinh bay sượt qua Trái Đất, gần hơn cả quỹ đạo ISS

Sơ đồ minh họa đường đi của tiểu hành tinh 2025 TF (đường màu xanh lá cây) khi nó bay qua gần Trái Đất (ảnh: IAU/Trung tâm Hành tinh nhỏ).

Đây là một trong những lần hiếm hoi trong lịch sử con người ghi nhận một vật thể ngoài không gian tiến gần Trái Đất đến vậy, nhưng may mắn là không xảy ra va chạm.

Tiểu hành tinh này được đặt tên là 2025 TF, đã lướt qua Nam Cực lúc 00:47:26 UTC vào ngày 1/10 ở độ cao khoảng 428km. Khoảng cách này nằm trong quỹ đạo của Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), vốn dao động từ 370 đến 460km.

Đó là một khoảng cách khá gần, nhưng không phải là khoảng cách gần nhất mà chúng ta biết. Kỷ lục đến gần Trái Đất nhất thuộc về một thiên thạch có tên 2020 VT4. Nó đã bay qua ở khoảng cách chỉ 368km vào tháng 11/2020.

Có khá nhiều thiên thạch bay sượt qua ở khoảng cách rất gần, nhưng rất may chúng chưa hề va chạm với hành tinh chúng ta. Thỉnh thoảng, một số thiên thạch tiếp xúc với khí quyển, đốt cháy một phần khối lượng của chúng, rồi lướt đi như một hòn đá trên mặt nước.

Tuy nhiên, cũng có những tiểu hành tinh tiến gần hơn nhiều, trong đó có tiểu hành tinh thực sự đã lao vào Trái Đất gây nên sự kiện tuyệt chủng cách đây khoảng 66 triệu năm.

Tất nhiên, đó chỉ là một trong số những tiểu hành tinh đặc biệt cùng với sự kiện mà chúng ta biết. Rất có thể trong lịch sử 4,5 tỷ năm của mình, Trái Đất đã từng có những lần va chạm khác thậm chí còn để lại tác động khủng khiếp hơn.

Tiểu hành tinh 2025 TF, vài giờ sau khi bay gần Trái Đất nhất (ảnh: ESA/Đài quan sát Las Cumbres).

Tuy vậy lần này, kể cả nếu va chạm với Trái Đất, 2025 TF cũng chẳng có gì đáng lo ngại. Thiên thạch này chỉ rộng từ 1 đến 3 mét nên nhiều nhất nó cũng chỉ tạo ra một màn trình diễn ánh sáng đẹp mắt cho bất kỳ ai quan sát, và có khả năng để lại một vẫn thạch nhỏ trên lục địa băng giá của Trái Đất.

Điều đáng nói hơn là khối thiên thạch này chỉ được phát hiện khi nó đã bay qua Trái Đất. Đài quan sát Kitt Peak-Bok ở Arizona là nơi đầu tiên ghi nhận sự kiện này, lúc 06:36 UTC, nhưng sau đó đã được lần ngược lại dữ liệu từ Đài quan sát ở Catalina, nơi đã ghi lại sự kiện này chỉ hai giờ sau khi nó bay qua gần nhất.

Mặc dù 2025 TF hiện đang lao đi trong bóng tối của vũ trụ, nhưng nó có khả năng sẽ quay lại và bay qua chúng ta một lần nữa.

Theo ước tính của NASA về quỹ đạo tương lai của nó, nó sẽ quay trở lại gần chúng ta vào tháng 4 năm 2087, nhưng lần này nó sẽ giữ khoảng cách xa hơn, cách Trái Đất khoảng 8 triệu km, hay xa hơn khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng khoảng 21 lần.