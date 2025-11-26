Người đàn ông Nhật Bản gây sốc khi âm thầm kết hôn với con gái của bạn thân

Xuất hiện trên một chương trình truyền hình Nhật Bản, ông Mizuki (53 tuổi, tỉnh Kagawa) đã chia sẻ về mối tình chênh lệch gần 30 tuổi của mình với người vợ trẻ Megumi.

Theo người đàn ông này, vợ ông thực chất là con gái của một người bạn. Người bạn này chơi với ông rất thân thiết, cả hai thường xuyên hỗ trợ nhau trong công việc lẫn cuộc sống. Vì thế, ông biết vợ mình từ khi cô còn rất nhỏ.

Khoảng thời gian Megumi 5-6 tuổi, ông còn thường giúp bạn trông con mỗi lần bạn phải đi công tác xa.

Người đàn ông Nhật Bản và vợ kém gần 30 tuổi (Ảnh: QQ).

Chia sẻ về quá trình gặp gỡ, người vợ kể lại rằng, chỉ nhớ từng tham gia các trò chơi trong công viên giải trí cùng chồng.

Trong khi đó, ông Mizuki cười nói: "Hồi đó, tôi luôn nghĩ rằng, lớn lên, Megumi sẽ trở thành một cô gái xinh xắn". Tuy nhiên, ông nhấn mạnh, lúc đó bản thân chỉ coi cô là con của bạn mình.

15 năm sau, Megumi dần trưởng thành và bắt đầu giúp việc tại quán bar của mẹ. Vì Mizuki cũng quản lý một quán bar nên ba người (bao gồm mẹ của Megumi) thường xuyên tụ tập, ăn uống.

Chín tháng sau, họ đồng ý đi xem phim cùng nhau, nhưng mẹ cô gái có việc quan trọng phải làm nên bà để hai người đi xem phim và ăn thịt nướng riêng. Cảm xúc từ buổi đi chơi riêng ấy khiến cả hai cảm thấy có gì đó rất lạ. Từ đó, tình cảm giữa họ dần nảy nở.

Megumi là người chủ động hơn trong mối quan hệ này. Cô thấy không vui khi "chú Mizuki" trò chuyện với người khác giới.

Cả hai sau đó có một năm hẹn hò bí mật. Người đàn ông 53 tuổi quyết định cầu hôn và muốn chính thức ra mắt bố mẹ bạn gái. Tuy nhiên, Megumi cho rằng không cần thiết. Cả hai đã đi đăng ký kết hôn vào đầu năm nay và không báo cho người mẹ.

Sau này, khi hai người kể với mẹ về mối quan hệ của họ, mẹ của Megumi miễn cưỡng chấp nhận mối quan hệ hẹn hò của họ nhưng kiên quyết phản đối hôn nhân. Khi biết cả hai đã đăng ký kết hôn, bà rất sốc.

Trong chương trình truyền hình, người đàn ông đã gửi lời xin lỗi tới bạn thân và thừa nhận: "Nếu tôi là cha cô ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho chuyện này và tôi muốn nhân cơ hội này để xin lỗi ông ấy". Ông cũng bày tỏ sự hối hận vì đã kết hôn trước khi thưa chuyện với cha mẹ cô gái.

Câu chuyện về mối tình lệch tuổi với con gái của bạn thân gây ra những tranh luận trái chiều. Một số ý kiến cho rằng, tình yêu không có lỗi, người trong cuộc đã dũng cảm bước qua rào cản tuổi tác để có được hạnh phúc.

Song không ít ý kiến nhận định, mối quan hệ khiến người mẹ khó xử và ảnh hưởng đến sự gần gũi, tình cảm thân thiết nhiều năm của đôi bên.