Con ngõ bất ổn ở Hà Nội: Ngày xảy ra 4-5 vụ tai nạn

Camera nhà dân thường xuyên ghi lại cảnh va chạm giữa các xe khi đi qua ngõ (Video: Nguyễn Ngoan - Cẩm Tiên).

Tai nạn xảy ra như cơm bữa

Sáng 29/10, chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1976), sống tại ngõ 100 Trung Kính (phường Yên Hòa), cùng vài người hàng xóm tụ tập bàn tán về việc con ngõ nơi mình ở bỗng trở thành “điểm nóng” trên mạng xã hội, khi liên tiếp xảy ra va chạm giao thông.

“Người ngoài thấy lạ chứ chúng tôi sống ở đây lâu rồi, thành quen. Mỗi ngày có đến 4-5 vụ va chạm, như cơm bữa, nhẹ thì trầy xước, nặng hơn thì ngã đổ cả người lẫn xe”, chị Huệ chia sẻ.

Chị cho biết, mới ngày 28/10, chị tận mắt chứng kiến một vụ xe ôm công nghệ va chạm với một phụ nữ đi xe máy. Rất may cả hai chỉ bị xây xát nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Chị Huệ hàng ngày chứng kiến tại nạn tại ngõ 100 đã thành quen (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo chị Huệ, con ngõ nhỏ nhưng lượng phương tiện qua lại rất đông, trong khi tầm nhìn bị che khuất bởi cột điện giữa đường. “Nhiều người không quen đường, chạy nhanh, đến đoạn khuất tầm nhìn là va vào nhau ngay”, chị nói.

Không ít lần, khi đang ở trong nhà, chị Huệ nghe thấy tiếng “rầm” ngoài cửa, biết ngay lại có va chạm. “Chạy ra thì thấy hai xe mỗi cái nằm một nơi, người thì bị ngã trầy xước. Toàn là người đi ngang qua, chứ dân ở đây quen rồi, họ biết chỗ khuất, chủ động giảm tốc, bấm còi. Còn khách lạ không để ý là dễ gặp nạn”, chị chia sẻ.

Theo người phụ nữ này, đa số vụ việc chỉ gây hư hỏng nhẹ xe cộ, nhưng cũng từng có vụ nghiêm trọng khi một cô gái bị gãy tay, phải nhập viện cấp cứu hồi đầu năm 2025. “Người trẻ thì còn đỡ, chứ lỡ đâm vào người già hoặc trẻ con thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra”, chị lo lắng.

Số nhà 12, hàng xóm nhà chị Huệ, nằm ngay đoạn ngã tư nên liên tục bị xe tông vào tường. “Gạch ốp vỡ nát, họ phải đặt chậu cây chắn lại, vì sửa xong vài ngày là xe lại đâm”, chị kể.

Va chạm thường xuyên xảy ra, người dân dùng chậu cây để chắn tường vì bị xe đâm vào vỡ gạch (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Cũng theo chị, các vụ va chạm thường xảy ra vào khung giờ cao điểm sáng (7h-8h) khi mọi người đi làm, đưa con đến trường, hoặc buổi trưa. Buổi tối ít hơn, nhưng vẫn có người phóng nhanh vượt ẩu.

“Tôi từng treo biển cảnh báo: “Đoạn đường dễ xảy ra tai nạn”, nhưng chẳng mấy ai để ý, xe vẫn lao qua ầm ầm rồi lại đâm nhau”, chị Huệ ngao ngán.

Va chạm chủ yếu là người lạ từ nơi khác đến

Cùng sinh sống trong ngõ 100 Trung Kính, ông Nguyễn Kim Bảy chia sẻ, những vụ tai nạn xảy ra gần như hằng ngày, mà phần lớn nạn nhân không phải cư dân trong ngõ mà là người lạ - chủ yếu là shipper (người giao hàng) hoặc người đi qua khu vực. “Buổi sáng thôi đã có vài ba vụ va chạm rồi”, ông nói.

Theo ông Bảy, camera của nhiều hộ dân quanh khu vực thường xuyên ghi lại cảnh xe máy va quệt, ngã đổ ngay trước cửa nhà. “Chuyện xe va chạm ở ngõ tôi giờ như... đặc sản vậy. Người dân dần quen, ngày nào chẳng có vài vụ, dựng xe lên là lại đi tiếp”, ông chia sẻ.

Người gặp tai nạn chủ yếu từ nơi khác, tài xế xe ôm, shipper (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Nguyên nhân, theo ông Bảy, là do hai ngách giao nhau trong ngõ đều hẹp, tầm nhìn bị che khuất bởi các căn nhà xây sát và cột điện, khiến người điều khiển phương tiện khó quan sát khi có xe từ hướng đối diện.

“Ngõ lại không có biển cảnh báo hay gương cầu lồi, nên nhiều người, nhất là người lạ, đi nhanh là va vào nhau ngay”, ông nói.

Ông cho hay, người từ nơi khác đến thường không biết con ngõ này là “điểm đen” va chạm, vẫn giữ tốc độ cao, thậm chí vừa lái xe vừa nghe điện thoại, không bấm còi cảnh báo. Khi bất ngờ gặp xe đối diện, không kịp xử lý nên tai nạn rất dễ xảy ra.

“Con ngõ này đông người qua lại, lại có nhiều cụ già và trẻ nhỏ nên việc va chạm liên tiếp khiến chúng tôi rất lo. Nếu lắp được gờ giảm tốc thì sẽ an toàn hơn nhiều, giúp mọi người đi chậm lại”, ông Bảy đề xuất.

Theo người dân ở đây, người từ nơi khác đến thường không biết con ngõ này là “điểm đen” va chạm (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo ông, người dân trong tổ dân phố đã kiến nghị chính quyền lắp gờ giảm tốc hoặc biển cảnh báo, song đến nay vẫn chưa được giải quyết.

“Chúng tôi sống ở đây lâu rồi nên quen, hễ đến hai ngách giao nhau là tự động giảm tốc, bóp còi. Chỉ sợ người lạ, nhất là shipper hay thanh niên phóng nhanh, không để ý va vào người già, trẻ nhỏ. Mỗi lần nghe tiếng "rầm" ngoài ngõ, ai cũng giật mình”, ông Bảy bày tỏ.

Người dân khu vực mong chính quyền sớm phê duyệt việc lắp đặt gờ giảm tốc và biển cảnh báo để đảm bảo an toàn cho người qua lại. “Giờ chỉ biết dặn con cháu đi cẩn thận khi ra đường, chứ chúng không biết làm gì hơn”, ông nói.

Ông Giảng mong chính quyền sớm có biện pháp để giảm thiểu tai nạn tại ngõ 100 Trung Kính (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Kim Giảng - Tổ trưởng tổ dân phố 33, phường Yên Hòa - cho biết, người dân đã nhiều lần phản ánh về tình trạng mất an toàn giao thông tại ngõ 100 Trung Kính.

Tổ dân phố đã gửi kiến nghị đề xuất lắp đặt gờ giảm tốc, gương cầu lồi và biển cảnh báo nguy hiểm, song do mọi thay đổi cần có sự phê duyệt của cấp trên nên đề xuất này đến nay vẫn chưa được thực hiện.

Ông Giảng cho hay, nguyên nhân chủ yếu của các vụ va chạm là do ý thức người tham gia giao thông chưa cao. “Đến các ngã ba, ngã tư nhỏ vẫn giữ tốc độ cao, không bấm còi, trong khi đường hẹp, dễ khuất tầm nhìn nên va chạm liên tiếp xảy ra”, ông nói.

Theo ông, không chỉ ngõ 100 mà ngõ 88 Trung Kính cũng thường xuyên xảy ra các vụ va quệt tương tự.

“Chúng tôi rất mong chính quyền sớm có biện pháp khắc phục tình trạng này, để người dân đi lại an toàn, yên tâm sinh sống”, ông Giảng bày tỏ.