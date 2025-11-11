Rolls-Royce cũng phải khuyến mại giảm giá cho xe điện

Khi chính sách ưu đãi thuế dành cho xe điện tại Mỹ đã hết hiệu lực - vốn áp dụng cho tất cả xe điện cho thuê, kể cả xe nhập khẩu, Rolls-Royce đưa ra ưu đãi thuê xe trị giá 5.000 USD cho mẫu Spectre.

Rolls-Royce chỉ có duy nhất mẫu Spectre là xe thuần điện trong danh mục sản phẩm (Ảnh: Rolls-Royce).

Với mức giá khởi điểm 422.000 USD tại Mỹ, ưu đãi trên gần như mang tính tượng trưng, giống một phiếu giảm giá cho các tùy chọn cá nhân hóa hơn là khoản tiết kiệm thực sự.

Đa số khách hàng của Rolls-Royce vốn đã quen chi rất nhiều tiền để cá nhân hóa xe và việc này mang lại nguồn lợi nhuận ổn định cho thương hiệu.

Theo trang Cars Direct, chính sách ưu đãi mới xuất hiện trong bản thông báo gửi đến đại lý Rolls-Royce gần đây, áp dụng cho các mẫu Spectre đời 2025-2026 theo hình thức thuê xe đến hết ngày 30/11.

Khoản ưu đãi 5.000 USD này được Rolls-Royce đưa ra nhằm thay thế cho gói hỗ trợ thuế 7.500 USD từ chính phủ Mỹ vừa hết hiệu lực. Lãi suất cho thuê thực tế khoảng 4,6%/năm.

Ngay cả khi có ưu đãi, giá xe Spectre tại Mỹ vẫn cao hơn thời điểm người mua được hưởng khoản hỗ trợ thuế 7.500 USD trước đây. Cả chính sách ưu đãi cũ lẫn mới đều không áp dụng cho khách hàng mua đứt, mà chỉ áp dụng cho khách thuê xe.

Mẫu Rolls-Royce Spectre chạy hoàn toàn bằng điện ra mắt từ năm 2023 và hiện có hai phiên bản. Bản tiêu chuẩn cho công suất 577 mã lực, trong khi bản Black Badge mạnh 650 mã lực, là mẫu xe mạnh nhất từng được sản xuất tại Goodwood. Cả hai đều dùng pin 120kWh, cho tầm hoạt động tối đa khoảng 428km/lần sạc.

Nếu như mức ưu đãi 5.000 USD của Rolls-Royce gần như vô nghĩa với giới siêu giàu, nhiều hãng xe sang khác có vẻ hào phóng hơn nhiều.

Maserati đang triển khai gói ưu đãi 50.000 USD cho khách mua hoặc thuê xe GranTurismo và GranCabrio Folgore, giảm 25.000 USD cho mẫu SUV Grecale Folgore.

Trong khi đó, Aston Martin, dù chưa có mẫu xe thuần điện nào trong danh mục sản phẩm, vẫn đang tung loạt ưu đãi nhằm giải phóng hàng tồn tại Mỹ: giảm 15.000 USD cho mẫu Vanquish, giảm 12.000 USD cho DBX 707, giảm 10.000 USD cho DB12 và 7.000 USD cho Vantage.

Các chương trình ưu đãi này áp dụng cho cả hình thức mua đứt hoặc thuê xe.