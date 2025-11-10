Đám đông tụ tập ở cầu cảng Tây Ban Nha ngắm sóng lớn, 3 người tử vong

Theo giới chức địa phương, tổng cộng có 15 người bị thương và 3 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn liên quan đến thời tiết nguy hiểm ở khu vực thành phố du lịch nổi tiếng Puerto de la Cruz, phía bắc đảo Tenerife thuộc quần đảo Canary.

Cụ thể, ngày 8/11, tại khu vực cầu cảng trên đảo Tenerife, khi hơn chục du khách đang đứng ngắm cảnh trên cầu cảng thì bị sóng lớn cuốn phăng xuống biển.

Vụ việc khiến ít nhất một người thiệt mạng và 9 người khác bị thương. Thời điểm đó, toàn bộ hòn đảo phải hứng chịu đợt thời tiết khắc nghiệt với gió mạnh và triều cường dữ dội.

Đám đông tụ tập ở cầu cảng ngắm cảnh bị sóng lớn cuốn trôi, 3 người tử vong (Nguồn video: News).

Cùng ngày, nhóm du khách người Pháp cũng gặp nạn trong một vụ việc tương tự tại khu vực Roque de las Bodegas ở khu vực phía đông bắc của hòn đảo.

Trong số nạn nhân thiệt mạng có một phụ nữ 79 tuổi người Hà Lan và một người đàn ông 43 tuổi là cư dân địa phương. Ngoài ra, thi thể một người đàn ông chưa rõ danh tính được phát hiện trôi dạt ngoài khơi bãi biển El Cabezo, thuộc khu vực Granadilla, phía tây nam đảo Tenerife.

Khoảnh khắc đám đông bị sóng lớn cuốn trôi xuống biển (Ảnh cắt từ clip).

Đại diện cơ quan điều phối khẩn cấp của chính quyền vùng cho biết, cảnh sát địa phương cùng người dân đã nhanh chóng cứu các nạn nhân lên bờ. Một người bị ngừng tim, được cấp cứu ngay tại chỗ nhưng không qua khỏi. Những người khác bị thương nặng đã được đưa vào bệnh viện.

Người phát ngôn cơ quan cứu hộ cho biết, các nạn nhân gặp nhiều chấn thương, chủ yếu ở hông và chân. Nạn nhân được chuyển đến các bệnh viện khác nhau trên đảo.

Giới chức địa phương nhiều lần kêu gọi người dân và du khách tuyệt đối thận trọng khi ra khu vực ven biển, tránh đứng ở cuối cầu cảng hoặc mỏm đá và không mạo hiểm chụp ảnh hay quay video gần nơi sóng đập mạnh.

Ngoài ra, du khách được khuyến cáo tránh đi dạo ở bờ biển và không tiếp cận những khu vực có sóng dữ.

Tính từ đầu năm đến hết tháng 10, khu vực ghi nhận 54 người thiệt mạng do đuối nước.