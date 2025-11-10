Cô gái hôn mê bỗng tỉnh lại sau 2 năm, bác sĩ gọi là "kỳ tích"

Bà Xiao Xuefei (59 tuổi) sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc). Từ ngày con gái là Yang Fang lâm bệnh, bà Xiao gần như trở thành người chăm sóc toàn thời gian cho con, còn chồng thì gánh việc làm và việc nhà.

Mười năm trước, Yang đột ngột đổ bệnh nặng khi đang làm việc ở Quảng Châu. Cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bác sĩ cho rằng khả năng tỉnh lại của cô rất thấp và khuyên gia đình dừng điều trị.

Cách đây 10 năm, Yang đột ngột đổ bệnh và rơi vào hôn mê (Ảnh: South China Morning Post).

Thế nhưng, thấy con vẫn còn dấu hiệu sinh tồn, bà Xiao đã xin chuyển Yang sang phòng bệnh thường và ở lại chăm sóc cô. Vài tháng trôi qua, Yang bắt đầu có những cử động nhỏ, nhưng vẫn không tỉnh, không nói được.

Bà Xiao quyết định đưa con về nhà, tự mày mò phục hồi chức năng cho con. Khi được các bác sĩ gợi ý rằng âm nhạc và vận động nhẹ là một cách đánh thức hệ thần kinh “ngủ quên” của người bệnh, bà Xiao liền nghĩ đến hoạt động múa ở quảng trường.

Múa tại quảng trường là hoạt động phổ biến ở Trung Quốc (Ảnh: South China Morning Post).

Tại Trung Quốc, múa ở quảng trường là hoạt động gắn bó với nhiều phụ nữ trung niên, có chi phí thấp, dễ tham gia và giúp họ duy trì kết nối cộng đồng. Những người phụ nữ tham gia nhóm múa sẽ mang loa, mặc đồng phục, đều đặn xuất hiện ở các quảng trường mỗi ngày.

Sáng nào bà Xiao cũng đẩy xe lăn ra công viên gần nhà. Giữa tiếng nhạc quen thuộc, bà Xiao nắm tay con, đu đưa theo nhịp, cố tạo cho Yang cảm giác về chuyển động và hơi ấm của người thân.

Câu chuyện của bà Xiao lan truyền nhanh trong các nhóm múa địa phương. Những người phụ nữ trong nhóm biết được, nhiệt tình giúp đỡ Yang tập duỗi chân tay, hướng dẫn bà Xiao các động tác đơn giản để hai mẹ con cùng thực hiện.

Sự hỗ trợ ấy trở thành một phần không thể thiếu trong hành trình phục hồi của Yang. Sang năm thứ hai, điều kỳ diệu xảy ra. Một buổi sáng, Yang cất tiếng nói đầu tiên: “Mẹ là người tốt”.

Sau 10 năm được mẹ bền bỉ đưa đi tập múa ở quảng trường, Yang đã hồi phục đáng kể (Ảnh: South China Morning Post).

Nghe con gái nói sau một thời gian dài im lặng, bà Xiao bật khóc, lập tức đưa con đến bệnh viện kiểm tra. Chỉ số hoạt động não của Yang cho thấy sự thay đổi rõ rệt và các bác sĩ gọi đây là một “kỳ tích”.

Từ đó đến nay, bà Xiao vẫn giữ nhịp sinh hoạt ấy, mỗi ngày một buổi tập múa cùng con, đều đặn suốt 10 năm. Yang từng bước lấy lại khả năng đi lại và giao tiếp. Hiện cô có thể tự chăm sóc bản thân, trò chuyện ngắn gọn, dù nhận thức vẫn hạn chế và chỉ nhận ra bố mẹ.

Chia sẻ với truyền thông hồi tháng 11, bà Xiao cho biết đã lập một đội múa ở quảng trường với 150 thành viên. Hai mẹ con bà vẫn tham gia hoạt động múa mỗi ngày như một phần trong cuộc sống. “Chỉ cần con vui, mọi mệt mỏi đều xứng đáng”, bà nói.

Biết được câu chuyện của bà Xiao, không ít người phải cảm động trước tình mẫu tử thiên liêng. Một độc giả bình luận: “Sự bền bỉ của bà Xiao thật truyền cảm hứng. Tình mẫu tử có thể tạo nên điều kỳ diệu”.