Khai trương loạt chương trình hấp dẫn mùa lễ hội tại "thị trấn Hoàng Hôn", Phú Quốc

Lễ cắt băng khánh thành các sản phẩm du lịch mới tại "Thị trấn Hoàng Hôn" ngày 1/11 (Ảnh: Sun Group).

Ngày 1/11, sau sự kiện đón 3 chuyến bay đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways, Tập đoàn Sun Group tiếp tục mang đến bất ngờ cho du khách trong và ngoài nước khi liên tiếp ra mắt và khai trương loạt sản phẩm du lịch đẳng cấp trong cùng ngày.

Symphony of the Sea đã quay trở lại với "Thị trấn Hoàng Hôn" (Ảnh: Sun Group).

Việc đồng loạt ra mắt các công trình kiến trúc, gian hàng ẩm thực và show diễn giải trí tầm cỡ quốc tế là minh chứng rõ nét cho cam kết bền bỉ của Sun Group trong việc không ngừng nâng tầm điểm đến, kiến tạo những sản phẩm khác biệt và nâng cao chất lượng trải nghiệm cho du khách tại Phú Quốc.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trần Minh Khoa, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc cho biết: “Trong quá trình phát triển du lịch Phú Quốc, có rất nhiều nhà đầu tư tâm huyết và tiềm năng, đặc biệt là Tập đoàn Sun Group, đơn vị đã góp phần biến nơi đây từ một vùng đất hoang sơ, vắng vẻ trở thành một điểm đến hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế.

Phú Quốc luôn được bình chọn là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới, nằm trong top 3 toàn cầu theo các tạp chí du lịch danh tiếng ở châu Âu và Mỹ”.

Nằm ở trái tim "Thị trấn Hoàng Hôn", khu phố thương mại Sunset Bazaar mang kiến trúc châu Âu đặc trưng. Toàn bộ khu phố được thiết kế mở, hướng trọn tầm nhìn ra biển, tạo nên một không gian trải nghiệm mua sắm, ẩm thực và nghệ thuật độc đáo suốt cả ngày lẫn đêm.

Tại đây, mỗi góc phố đều có thể trở thành một sân khấu cho nghệ thuật đường phố, mang lại nhịp sống trẻ trung, sôi nổi cho "Thị trấn Hoàng Hôn".

Những tín đồ du lịch và mua sắm sẽ không muốn bỏ qua Sunset Bazaar vào dịp cuối năm nay (Ảnh: Sun Group).

Tiệm bánh Eric Kayser - hương vị Pháp giữa lòng đảo Ngọc

Tiệm bánh Eric Kayser đầu tiên tại Việt Nam đã được khai trương tại Phú Quốc, kết nối liền mạch với Sunset Bazaar. Eric Kayser là thương hiệu bánh ngọt thủ công danh tiếng toàn cầu của Maison Kayser, nổi tiếng với dòng Sourdough.

Nằm ngay vị trí đắc địa, tiệm bánh mang hơi thở châu Âu lãng mạn hòa quyện cùng khung cảnh tuyệt mỹ của "Thị trấn Hoàng Hôn".

Eric Kayser sẽ mang tinh hoa bánh ngọt Pháp tới đảo ngọc (Ảnh: Sun Group).

Tramonto - Hành trình nghỉ dưỡng đậm chất nghệ thuật

Tramonto là phân khu đặc biệt cao cấp của khách sạn La Festa Phu Quoc, Curio Collection By Hilton. Nằm tại trung tâm thị trấn, tòa nhà hiện lên như một tuyệt tác mang đậm hơi thở Địa Trung Hải: rực rỡ, lãng mạn và tinh tế.

Tramonto không đơn thuần là điểm đến nghỉ dưỡng, mà còn là không gian nghệ thuật nơi từng đường nét kiến trúc, sắc màu nội thất đến chi tiết trang trí được giao hòa tinh tế giữa nét cổ điển phương Tây và sự tinh xảo Á Đông.

Show diễn đẳng cấp quốc tế “Bản giao hưởng đại dương”

“Bản giao hưởng đại dương” là sản phẩm giải trí được đầu tư quy mô lớn, được hợp tác bởi Tập đoàn Sun Group và hai ông lớn trong ngành trình diễn nghệ thuật thể thao mạo hiểm kết hợp pháo hoa và laser toàn cầu - H2O Events và Laservision.

Trở lại trong mùa 2, show được trình diễn hàng ngày lúc 19h50, tại vịnh biển "thị trấn Hoàng Hôn", với 3 khán đài chính là nhà hàng Sun Bavaria GastroPub, bãi biển và Cầu Hôn.

Show diễn mang đến màn trình diễn đỉnh cao của nghệ thuật thể thao mạo hiểm trong ánh sáng của gần 1.000 quả pháo hoa, pháo nước, pháo sáng, pháo diều, cùng ma trận ánh sáng và laser với những tạo hình điệu nghệ.

Cùng với show diễn Nụ hôn của biển cả, show Bản giao hưởng đại dương đưa Phú Quốc trở thành hòn đảo duy nhất trên thế giới có 2 show trình diễn pháo hoa hàng đêm.

Hàng nghìn du khách sẽ được thưởng thức đại tiệc thị giác dịp cuối năm nay (Ảnh: Sun Group).

Giá vé xem show chỉ 600.000 đồng/người. Nếu mua combo Dinner Show tại nhà hàng Sun Bavaria GastroPub giá 850.000 đồng/người, du khách sẽ có trải nghiệm trọn vẹn hơn với bữa tối thượng hạng, 500ml bia thủ công Sun KraftBeer và vé xem show diễn.

Quảng trường Nụ hôn - tâm điểm mùa lễ hội

Quảng trường Nụ hôn - Kiss Square nằm phía trước nhà hát show diễn “Nụ hôn của biển cả”- Kiss of the sea. Đây sẽ là nơi diễn ra hàng loạt các hoạt động văn hóa, giải trí đường phố đặc sắc, các lễ hội ẩm thực quốc tế như Beer King Show hay Sunny Show, cùng các màn trình diễn ánh sáng và pháo hoa quy mô.

Với vai trò là không gian đa chức năng, Kiss Square hứa hẹn trở thành điểm hội tụ năng lượng và cảm xúc, mang đến nhịp sống sôi động không ngừng nghỉ cho "Thị trấn Hoàng Hôn".

"Thị trấn Hoàng Hôn" sẽ chìm trong không khí lễ hội bất tận với những show diễn đường phố (Ảnh: Sun Group).

Sự kiện khai trương 1/11 là cột mốc hoàn thiện việc định vị "Thị trấn Hoàng Hôn" - trung tâm du lịch, giải trí và nghỉ dưỡng của Phú Quốc, mang đến chuỗi trải nghiệm dịch vụ liền mạch, từ nghỉ dưỡng cao cấp, mua sắm nghệ thuật, ẩm thực tinh hoa, cho đến các show diễn công nghệ mang đẳng cấp thế giới.

Đây cũng được xem là tín hiệu mạnh mẽ, báo hiệu một mùa du lịch, lễ hội cuối năm sôi động và hoành tráng đang mở ra tại Phú Quốc, tạo lực đẩy mạnh mẽ, giúp đảo Ngọc sẵn sàng đón đầu làn sóng du khách trong nước và quốc tế trong mùa cao điểm.