Samsung ra mắt điện thoại màn hình gập ba Galaxy Z TriFold

Vào tháng 9 vừa qua, Giám đốc mảng di động của Samsung TM Roh trong cuộc phỏng vấn với tờ The Chosun Daily, đã tiết lộ hãng sẽ cho ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập ba đầu tiên ngay trong năm nay.

Giờ đây, tuyên bố này đã trở thành sự thật khi Samsung vừa cho ra mắt chiếc điện thoại Galaxy Z TriFold.

Galaxy Z TriFold có kiểu màn hình gập như một cuốn sách, với các màn hình úp vào nhau khi gập (Ảnh: Samsung).

Trong khi Huawei Mate XT, chiếc smartphone màn hình gập ba đầu tiên trên thế giới, sử dụng cơ chế gập hình chữ Z, thì Galaxy Z TriFold của Samsung lại chọn dạng gập vào trong như một cuốn sách, với ba phần màn hình chồng lên nhau khi đóng lại.

Mặt lưng của Galaxy Z TriFold là một màn hình độc lập, cho phép người dùng sử dụng máy như một điện thoại dạng thanh khi toàn bộ màn hình chính được gập vào trong.

Khi mở hoàn toàn, Galaxy Z TriFold đạt kích thước 10 inch, tương đương một máy tính bảng cỡ lớn, độ phân giải 2160x1584 và tần số làm tươi biến thiên từ 1 đến 120Hz. Màn hình phụ bên ngoài có kích thước 6,5 inch, độ phân giải Full HD với tỷ lệ khung hình 21:9.

Ở trạng thái mở rộng, Galaxy Z TriFold có độ mỏng tối đa 4,2mm. Khi gập lại, máy dày 12,9mm, dày hơn 4,7mm so với Galaxy S25 Ultra và dày hơn 4mm so với Galaxy Z Fold7. Dù vậy, kích thước này vẫn đủ gọn để người dùng có thể bỏ vào túi quần.

Sản phẩm được trang bị màn hình phía sau mặt lưng để có thể sử dụng như một chiếc điện thoại dạng thanh truyền thống (Ảnh: Samsung).

Tấm lưng của Galaxy Z TriFold sử dụng chất liệu polymer gia cố sợi thủy tinh gốm, mà theo Samsung có khả năng chống nứt. Sản phẩm được trang bị tính năng chống nước theo tiêu chuẩn IP48, có thể chống nước hoàn toàn nhưng không hoàn toàn kín bụi.

Về mặt cấu hình, Galaxy Z TriFold sử dụng chip Snapdragon 8 Elite dành cho Galaxy, được Qualcomm tối ưu cho sản phẩm của Samsung, đi kèm bộ nhớ RAM 16GB, tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 512GB hoặc 1TB.

Giới thiệu cơ chế gập của Galaxy Z TriFold (Video: Samsung).

Sản phẩm được trang bị cụm 3 camera, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera tele 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x. Cả màn hình bên trong lẫn màn hình ở mặt lưng của sản phẩm đều được trang bị camera selfie độ phân giải 10 megapixel.

Galaxy Z TriFold được trang bị thỏi pin dung lượng 5.600mAh, tương đương Huawei Mate XT, nhưng chỉ hỗ trợ sạc nhanh 45W, trong khi sản phẩm đến từ Trung Quốc hỗ trợ sạc nhanh 66W.

Trải nghiệm thực tế smartphone màn hình gập ba Galaxy Z TriFold (Video: LSC).

Sản phẩm dự kiến sẽ được bán ra đầu tiên tại thị trường Hàn Quốc vào ngày 12/12, mức giá chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng Samsung sẽ sớm đưa chiếc điện thoại màn hình gập ba của mình đến thị trường quốc tế trong thời gian tới.