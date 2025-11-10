Quốc gia châu Âu cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội

Chính phủ Đan Mạch vừa đạt được một thỏa thuận để cấm thiếu niên dưới 15 tuổi truy cập và sử dụng mạng xã hội, vì lo ngại ngày càng nhiều trẻ em bị cuốn vào thế giới ảo với nhiều nội dung độc hại.

Chính phủ Đan Mạch dự định sẽ cấp phép cho các phụ huynh quyền quyết định cho phép trẻ từ độ tuổi 13 đến 15 được sử dụng mạng xã hội.

Nhiều nội dung độc hại trên mạng xã hội có thể ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ em (Ảnh minh họa: Getty).

Các nền tảng mạng xã hội ngày nay đều cấm trẻ em dưới 13 tuổi đăng ký tài khoản và sử dụng. Tuy nhiên trên thực tế, trẻ có thể dễ dàng qua mặt các bước xác nhận tuổi để đăng ký tài khoản và sử dụng mạng xã hội.

Caroline Stage, Bộ trưởng Các vấn đề Kỹ thuật số của Đan Mạch, cho biết 94% trẻ em dưới 13 tuổi tại quốc gia này có tài khoản trên ít nhất một nền tảng mạng xã hội và hơn một nửa trẻ em dưới 10 tuổi cũng vậy.

“Lượng thời gian mà trẻ em dành cho việc lên mạng, lượng nội dung bạo lực, tự hại bản thân mà trẻ em tiếp xúc trên mạng, là những rủi ro quá lớn đối với những đứa trẻ của chúng ta”, bà Caroline Stage chia sẻ.

Bộ trưởng Stage cũng cho rằng các hãng công nghệ lớn đã không đầu tư đủ để đảm bảo an toàn cho trẻ em trên không gian mạng.

“Các hãng công nghệ là những công ty vĩ đại nhất chúng ta có. Họ sở hữu một lượng tiền khổng lồ, nhưng họ không sẵn lòng đầu tư vào sự an toàn của trẻ em, đầu tư vào sự an toàn của tất cả chúng ta”, bà Stage bình luận.

Bà Caroline Stage cho biết thêm chính phủ Đan Mạch sẽ ban hành một đạo luật chặt chẽ, không kẽ hở để đảm bảo các hãng công nghệ không thể lách luật, điều này nhằm chắc chắn rằng trẻ em dưới 15 tuổi sẽ không có cách nào để sử dụng mạng xã hội, ngoại trừ trường hợp được cha mẹ cho phép.

Hiện vẫn chưa rõ Đan Mạch sẽ thực thi lệnh cấm như thế nào, nhưng quốc gia này có hệ thống định danh điện tử, với hầu hết trẻ em trên 13 tuổi đều sở hữu tài khoản định danh điện tử, do vậy việc giới hạn trẻ em sử dụng mạng xã hội dựa vào mã định danh điện tử là điều hoàn toàn có thể áp dụng được.

Ngoài Đan Mạch, chính phủ của nhiều quốc gia khác cũng đang tìm các giải pháp để ngăn chặn trẻ em tiếp cận nội dung độc hại trên Internet, bao gồm việc giới hạn độ tuổi trẻ em được sử dụng mạng xã hội.

Vào tháng 12 năm ngoái, Úc đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm mạng xã hội đối với trẻ em dưới 16 tuổi.

Các nền tảng mạng xã hội tại Úc, bao gồm TikTok, Facebook, X, Reddit, Snapchat và Instagram sẽ bị phạt lên đến 50 triệu đô la Úc (33 triệu USD) nếu thất bại trong việc ngăn chặn trẻ em dưới 16 tuổi đăng ký tài khoản.

Chính phủ Trung Quốc cũng có những biện pháp ngăn chặn trẻ em tiếp xúc mạng xã hội, thậm chí còn quy định giới hạn thời gian trẻ em sử dụng smartphone và chơi game mỗi ngày.