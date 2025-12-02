Việt Nam sẽ có "voucher AI" cho doanh nghiệp

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại Tọa đàm (Ảnh: BTC).

Việt Nam sẽ công bố Chiến lược AI cập nhật và Luật AI, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng đưa trí tuệ nhân tạo trở thành hạ tầng thiết yếu như điện, đường, trường, trạm, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế và chủ quyền số.

Thông tin trên được Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy nhấn mạnh tại Tọa đàm “AI vì nhân loại: Đạo đức và An toàn AI trong kỷ nguyên mới” chiều 2/12.

Sự kiện nằm trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học và Công nghệ VinFuture 2025.

AI là "hạ tầng trí tuệ" quốc gia

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định tầm nhìn của Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc xem AI là một công nghệ ứng dụng đơn thuần. Trong kỷ nguyên mới, AI đang trở thành hạ tầng thiết yếu tương tự như điện, viễn thông hay Internet.

"Quốc gia nào làm chủ được AI sẽ có lợi thế vượt trội trong kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng", Thứ trưởng Bùi Thế Duy nhận định.

Hiện thực hóa tầm nhìn này, Việt Nam đang khẩn trương xây dựng trung tâm siêu tính toán AI quốc gia, phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở và hạ tầng AI hướng tới tự chủ.

Mục tiêu là đưa AI trở thành "trợ lý trí tuệ" phổ cập cho mọi người dân. Điều này được kỳ vọng sẽ tạo ra bước nhảy vọt về năng suất xã hội, giúp người dân bình thường có khả năng tiếp cận tri thức và xử lý vấn đề mà trước đây chỉ những lãnh đạo cấp cao mới có điều kiện thực hiện.

Triết lý "Mở" và nguồn lực cho doanh nghiệp

Để phát triển công nghệ lõi và ứng dụng, Việt Nam kiên định với triết lý: Chuẩn mở, dữ liệu mở và mã nguồn mở.

Theo đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ, "mở" chính là con đường ngắn nhất để tiếp nhận tri thức toàn cầu, từ đó làm chủ công nghệ và phát triển các sản phẩm "Make in Vietnam".

Nhà nước cam kết sẽ đẩy mạnh ứng dụng AI trong các cơ quan chính phủ để tạo đầu ra cho sản phẩm.

Đặc biệt, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia sẽ dành 30-40% nguồn lực bao gồm cả hình thức "voucher AI", để hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Chính sách này nhằm biến thị trường nội địa thành "cái nôi" nuôi dưỡng các doanh nghiệp AI Việt Nam trưởng thành trước khi vươn ra biển lớn.

Chiến lược phát triển: Nhanh - An toàn - Nhân văn

Đối mặt với những thách thức về đạo đức và việc làm mà AI mang lại, Việt Nam lựa chọn hướng đi cân bằng: Nhanh - An toàn - Nhân văn.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy cho biết, trong thời gian tới, cùng với Luật AI và Chiến lược AI cập nhật, Việt Nam sẽ ban hành Bộ quy tắc đạo đức AI quốc gia. Các văn bản này được xây dựng dựa trên quan điểm:

Quản lý rủi ro theo mức độ.

Bảo đảm minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Đặt con người vào vị trí trung tâm - con người luôn là chủ thể ra quyết định cuối cùng.

Đặc biệt, Thứ trưởng nhấn mạnh sự phát triển AI của Việt Nam được định nghĩa bằng chữ "và": Kết hợp hài hòa giữa công nghệ toàn cầu và dữ liệu địa phương; giữa hợp tác quốc tế và tự chủ công nghệ; giữa tinh hoa khoa học và ứng dụng đại chúng.

"Trong kỷ nguyên số, công nghệ là toàn cầu nhưng dữ liệu là địa phương. Những ứng dụng quan trọng phải vận hành trên hạ tầng AI Việt Nam để bảo vệ chủ quyền số quốc gia", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy khẳng định AI là cơ hội lịch sử để Việt Nam bứt phá trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Với lợi thế 100 triệu dân, trẻ, năng động, cộng đồng startup giàu khát vọng và nền kinh tế đứng thứ 32 thế giới, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện để đi nhanh trong kỷ nguyên này.

Sự kiện tọa đàm được Thứ trưởng đánh giá là bước đệm quan trọng, nơi các nhà hoạch định chính sách và giới khoa học cùng chia sẻ góc nhìn để định hình một tương lai AI phục vụ tốt nhất cho con người.