Thông tin mới nhất về cấp phép mạng vệ tinh Starlink ở Việt Nam

Tiến độ cấp phép mạng vệ tinh ở Việt Nam

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng 1/12, đại diện Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ đã thông tin về việc cấp phép cho các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh nước ngoài, đã cung cấp thông tin chi tiết về tiến độ của Starlink và Amazon.

Theo lãnh đạo Cục Viễn thông, hiện Starlink đang ở gần bước cuối cùng của việc được cấp phép cung cấp dịch vụ tại Việt Nam.

Cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng 1/12 tại Hà Nội (Ảnh: Minh Nhật).

Bộ KH&CN đã xin ý kiến của các bộ ngành liên quan, bao gồm Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Bộ đã gửi lại Starlink để làm rõ một số điểm trong hồ sơ xin cấp phép.

Theo thông tin từ đầu mối của Starlink, đơn vị này dự kiến sẽ gửi lại hồ sơ sớm trong vài tuần tới.

Với Amazon, đơn vị này đã hoàn thành hồ sơ và gửi lại vào ngày 24/11 vừa qua. Trước đó, Cục Viễn thông đã phối hợp với Cục Tần số và các đơn vị liên quan xây dựng bản hướng dẫn rất chi tiết về hồ sơ cần cung cấp.

Các bước tiếp theo, Bộ KH&CN và Cục Viễn thông sẽ phối hợp với các bộ ngành liên quan để đánh giá dự án. Quyết định cuối cùng thuộc về Thủ tướng Chính phủ, dựa trên việc đánh giá dự án đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như phát triển kinh tế xã hội.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Hoàng Phương chủ trì buổi họp báo thường kỳ (Ảnh: Minh Nhật).

Nếu được chấp thuận, Amazon sẽ tiến hành các thủ tục thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư và xin cấp phép viễn thông, tương tự như Starlink.

Cục Viễn thông cũng nhìn nhận rằng việc ứng dụng công nghệ vệ tinh trong thời gian tới (như Starlink) sẽ là sự bổ trợ hữu hiệu cho hạ tầng mặt đất, cung cấp thông tin liên lạc tại khu vực bị mất sóng, và là kênh hỗ trợ dự phòng kênh truyền dẫn kết nối rất quan trọng trong phòng, chống thiên tai.

Loạt sự kiện đáng chú ý sắp diễn ra

Tại cuộc họp báo thường kỳ diễn ra sáng nay 1/12, đại diện Bộ KH&CN đã thông tin về việc triển khai Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ đợt 7.

Theo Bộ KH&CN, đây là đợt xét thưởng được tổ chức định kỳ 5 năm một lần, nhằm ghi nhận và tôn vinh những đóng góp nổi bật nhất của đội ngũ trí thức khoa học Việt Nam.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ đã chia sẻ về những điểm mới tại Techfest Việt Nam năm 2025. (Ảnh: Minh Nhật).

Đối với Giải thưởng đợt 7, Bộ KH&CN cho biết tiến độ xét tặng tại các cấp đã được quy định rõ.

Hội đồng cấp cơ sở sẽ tổ chức xét tặng từ ngày 1/12 và hoàn thành trước 31/12. Tiếp đó, Hội đồng cấp Bộ hoàn thành việc xét tặng trước ngày 15/4/2026.

Bộ KH&CN cho biết Lễ trao Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH&CN đợt 7 dự kiến được tổ chức vào ngày 2/9/2027, thời điểm có ý nghĩa đặc biệt nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh, nhằm tôn vinh xứng đáng những đóng góp của đội ngũ nhà khoa học đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

Ông Phạm Hồng Quất - Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ cũng đã chia sẻ về những điểm mới tại Ngày hội Khởi nghiệp sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) năm 2025.

Techfest 2025 do Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp cùng UBND TP. Hà Nội tổ chức từ ngày 12 đến 14/12. Ngày hội dự kiến đón 60.000 lượt khách tham dự trực tiếp và trực tuyến, cùng 1.200 quỹ đầu tư, vườn ươm, 1.700 startup trong và ngoài nước.

Theo ông Quất, không gian phố đi bộ Hồ Gươm sẽ trở thành điểm gặp gỡ của cộng đồng công nghệ và khởi nghiệp. Người tham dự có thể tìm hiểu công nghệ, khám phá các mô hình kinh doanh mới, cập nhật chính sách và nghe các câu chuyện khởi nghiệp.