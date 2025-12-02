“123456” là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2025

Mật khẩu (password) được xem là "chìa khóa" để bảo vệ tài khoản trực tuyến, các thông tin cá nhân, sự riêng tư của người dùng khỏi tin tặc và các mối đe dọa trên môi trường Internet.

Nhiều người lo ngại về sự an toàn của các tài khoản trực tuyến nên chọn những mật khẩu phức tạp, khó đoán, kết hợp nhiều kiểu ký tự khác nhau nhằm ngăn tin tặc dò ra và xâm nhập vào tài khoản.

“123456” là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất thế giới trong nhiều năm liền (Ảnh: Getty).

Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, không ít người cho rằng mật khẩu phức tạp rất khó nhớ nên họ chọn những mật khẩu đơn giản, dễ ghi nhớ để bảo vệ tài khoản trực tuyến.

Dù giúp người dùng dễ nhớ, các mật khẩu đơn giản lại được ví như một ổ khóa lỏng lẻo, bởi tin tặc có thể nhanh chóng dò ra và xâm nhập vào tài khoản bất cứ lúc nào.

Theo NordPass, công ty cung cấp dịch vụ bảo mật và quản lý mật khẩu, đơn vị này đã tổng hợp và lọc ra danh sách 200 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất trong năm 2025 trên toàn cầu và tại 50 quốc gia nơi phần mềm đang hoạt động.

Danh sách được xây dựng từ dữ liệu của hàng trăm triệu tài khoản trực tuyến, với sự hỗ trợ của các chuyên gia bảo mật độc lập chuyên phân tích các sự cố an ninh mạng.

Danh sách 200 mật khẩu phổ biến nhất trên toàn cầu trong năm 2025

Đứng đầu danh sách những mật khẩu được sử dụng nhiều nhất trong năm 2025 là "123456". Đây là năm thứ 3 liên tiếp và là năm thứ 6 trong vòng 7 năm qua, “123456” là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất (ngoại trừ năm 2022 khi “password” trở thành mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất năm).

NordPass cho biết ước tính trong năm 2025, có hơn 21,6 triệu tài khoản trực tuyến trên toàn cầu đang sử dụng mật khẩu đăng nhập “123456” và hacker chỉ mất chưa đến một giây để có thể mò ra mật khẩu này.

Các mật khẩu còn lại trong top 5 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất năm 2025 bao gồm “admin” (hơn 21 triệu tài khoản), “12345678” (hơn 8,2 triệu tài khoản), “123456789” (hơn 5,6 triệu tài khoản) và “12345” (hơn 3,9 triệu tài khoản).

Danh sách 10 mật khẩu phổ biến nhất năm 2025 và số lần mật khẩu được sử dụng (Ảnh: NordPass).

Bạn đọc có thể xem danh sách đầy đủ 200 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất trong năm 2025 do NordPass thống kê tại đây.

20 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2025

NordPass cũng đã công bố danh sách những mật khẩu dễ đoán và được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2025.

Giống như trên toàn thế giới, “123456” cũng là mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam, với hơn 1,89 triệu tài khoản trực tuyến sử dụng. Xếp thứ 2 trong danh sách là "123456789" và thứ 3 là "12345678".

Danh sách 10 mật khẩu được sử dụng phổ biến nhất tại Việt Nam trong năm 2025 (Ảnh: NordPass).

Những lưu ý để đặt một mật khẩu an toàn

Các chuyên gia bảo mật đưa ra nhiều khuyến nghị giúp người dùng đặt mật khẩu đủ mạnh, giảm nguy cơ bị tin tặc dò ra và xâm nhập vào tài khoản trực tuyến.

- Ưu tiên sử dụng mật khẩu từ 12 ký tự trở lên, kết hợp chữ thường, chữ hoa, số và ký tự đặc biệt. Mật khẩu càng dài và đa dạng ký tự thì các công cụ dò tìm tự động của tin tặc càng mất nhiều thời gian để phá giải, qua đó giảm đáng kể khả năng bị lộ.

- Mỗi tài khoản trực tuyến nên dùng một mật khẩu khác nhau. Điều này giúp hạn chế rủi ro lan truyền, bởi nếu một tài khoản bị xâm nhập, tin tặc cũng không thể suy ra mật khẩu của các tài khoản còn lại.

- Người dùng nên tạo mật khẩu ngẫu nhiên thay vì sử dụng các chuỗi dễ nhớ do tự đặt. Các công cụ quản lý mật khẩu sẽ lưu trữ và tự động điền khi cần thiết, giúp bạn chỉ phải nhớ một mật khẩu chính của ứng dụng quản lý.

Hiện có nhiều phần mềm quản lý mật khẩu do các hãng bảo mật uy tín phát triển có thể hỗ trợ người dùng xây dựng và bảo vệ hệ thống mật khẩu hiệu quả.