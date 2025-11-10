Vụ người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ": Chủ tịch HĐQT trường là ai?

Trong báo cáo gửi đến Sở GD&ĐT Ninh Bình, Trường THPT Tô Hiến Thành, Ninh Bình, xác định người đàn ông trong clip "thân mật với nhiều phụ nữ" không phải là Hiệu trưởng, không phải là giáo viên thuộc sự quản lý của ngành giáo dục.

Được biết, người đàn ông trong clip là chủ tịch hội đồng quản trị Trường THPT Tô Hiến Thành. Đây là trường phổ thông tư thục. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị nhà trường bầu ra.

Cảnh người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ" tại phòng làm việc ở Ninh Bình gây xôn xao dư luận (Ảnh cắt từ clip).

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường phổ thông tư thục được quy định tại Khoản 4 Điều 10 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư 13/2011/TT-BGDĐT.

Theo Thông tư 13/2011 của Bộ GD&ĐT về quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục, Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đứng đầu Hội đồng quản trị, do Hội đồng quản trị bầu bằng hình thức bỏ phiếu kín và được cơ quan có thẩm quyền công nhận.

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trình độ đào tạo tối thiểu bằng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên tương ứng với mỗi cấp học; Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể đồng thời giữ chức vụ Hiệu trưởng nếu có đủ các tiêu chuẩn của Hiệu trưởng được quy định của Quy chế này.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có những nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng quản trị; có quyền triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm chính về các quyết nghị của Hội đồng quản trị, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết nghị của Hội đồng quản trị; chủ trì các cuộc họp của Đại hội đồng thành viên góp vốn.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý về toàn bộ hoạt động của nhà trường và kiểm soát việc điều hành của Hiệu trưởng;

- Ký hợp đồng lao động với Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng sau khi được cấp có thẩm quyền công nhận.

- Được quyền điều hành bộ máy tổ chức và sử dụng con dấu của trường trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và ký các văn bản, quyết định của Hội đồng quản trị.

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo Quy chế tổ chức và hoạt động của trường.

Căn cứ theo quy định tại Điều 7 Quy chế tổ chức và hoạt động của trường tiểu học, THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học loại hình tư thục ban hành kèm theo Thông tư 40 của Bộ GD&ĐT, Hội đồng trường của trường phổ thông tư thục là tổ chức quản trị nhà trường, thực hiện quyền đại diện cho nhà đầu tư và các bên có lợi ích liên quan, chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quyết định của nhà đầu tư.

Hội đồng trường có chủ tịch, thư kí và ủy viên, nhiệm kỳ của Hội đồng trường là 5 năm.

Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định công nhận Hội đồng trường và Chủ tịch Hội đồng trường đối với trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là THPT.

Từ chiều 9/11, trên mạng xã hội lan truyền nhiều hình ảnh, video ghi lại cảnh một người đàn ông "thân mật với nhiều phụ nữ", được cho xảy ra tại phòng làm việc của một lãnh đạo Trường THPT Tô Hiến Thành, đóng tại xã Hải Hậu, tỉnh Ninh Bình.

Sáng cùng ngày, một lãnh đạo UBND xã Hải Hậu cho biết đã nắm bắt được thông tin mạng xã hội đang lan truyền những hình ảnh, clip người đàn ông thân mật với nhiều phụ nữ được cho liên quan tới Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) một trường THPT đóng trên địa bàn xã.

“Ngay sau khi nắm bắt thông tin, UBND xã Hải Hậu đã giao Công an xã xác minh vụ việc. Người đàn ông xuất hiện trong clip được cho là ông N.V.Đ., Chủ tịch HĐQT một trường THPT. Khi có kết luận về vụ việc, chúng tôi sẽ thông tin lại”, một lãnh đạo xã Hải Hậu nói.