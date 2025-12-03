Đủ tuổi nghỉ hưu có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp?

Bà Ngân Thúy (sinh năm 1969) cho hay bà đã tham gia bảo hiểm xã hội từ tháng 12/2010, đến nay được 14 năm 9 tháng. Đến tháng 1/2026, bà sẽ đủ tuổi hưởng lương hưu (56 tuổi 8 tháng) và có nguyện vọng nhận bảo hiểm xã hội một lần.

Bà Thúy đặt câu hỏi, trường hợp của bà có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần ngay hay phải chờ đủ 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội; đồng thời trong thời gian chờ, bà có được đăng ký bảo hiểm thất nghiệp hay không?

Người lao động được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong lúc chờ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần (Ảnh minh họa: Hoa Lê).

Trả lời vấn đề này, bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp cho biết theo điểm đ khoản 1 Điều 70 Luật bảo hiểm xã hội 2024 và Nghị định 158, người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội trước ngày 1/7, sau 12 tháng không thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đồng thời có thời gian đóng chưa đủ 20 năm thì được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần.

Đối chiếu với trường hợp của bà Thúy, cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định bà đủ điều kiện nhận bảo hiểm xã hội một lần theo nguyện vọng, nhưng phải chờ đủ 12 tháng không tham gia bảo hiểm xã hội mới được giải quyết.

Ngoài ra, dù đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng (mới có 14 năm 9 tháng), bà Thúy vẫn được đăng ký hưởng bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian chờ giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

Theo Điều 38 Luật việc làm 2025 có hiệu lực từ năm 2026, để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Đã chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc theo đúng quy định pháp luật; không thuộc trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

- Có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong vòng 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng từ 1 đến dưới 12 tháng, yêu cầu thời gian đóng là từ đủ 12 tháng trở lên trong 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng.

- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

- Sau 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ, người lao động không rơi vào một trong các trường hợp: đã có việc làm và thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thực hiện nghĩa vụ quân sự hoặc nghĩa vụ Công an nhân dân; tham gia dân quân thường trực; đi học tập có thời hạn trên 12 tháng; chấp hành quyết định đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc; bị tạm giam, chấp hành án phạt tù; ra nước ngoài định cư hoặc đã chết.