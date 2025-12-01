Sẽ không còn pin sạc dự phòng giá rẻ đến từ Trung Quốc?

Pin sạc dự phòng đã trở thành loại phụ kiện được sử dụng phổ biến tại nước ta nhờ vào sự đa dạng về mẫu mã và giá thành. Trong đó, hầu hết các mẫu pin sạc dự phòng tại thị trường Việt Nam đều đến từ Trung Quốc, với giá thành rẻ và dễ tiếp cận.

Tuy nhiên, một dự thảo luật sắp được Chính phủ Trung Quốc thông qua có thể khiến giá bán các loại pin sạc dự phòng tăng cao, ảnh hưởng đến cả người dùng tại Việt Nam.

Các mẫu pin sạc dự phòng đến từ Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tăng giá bán do phải đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao cấp từ chính phủ nước này (Ảnh: NYT).

Theo đó, một dự thảo luật được đề xuất bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin (MIIT), tất cả pin sạc dự phòng sản xuất tại quốc gia này sẽ bắt buộc phải công khai loại công nghệ pin sử dụng, ngày sản xuất và đưa ra khuyến nghị về thời hạn sử dụng an toàn.

Ngoài ra, quy định mới cũng yêu cầu pin dự phòng phải “không cháy, không bắt lửa, không nứt vỡ và không rò rỉ” ngay cả trong các tình huống pin bị đoản mạch hoặc sử dụng quá mức, sử dụng trong điều kiện khắc nghiệt như áp suất và nhiệt độ cao.

Viện Tiêu chuẩn hóa Điện tử Trung Quốc, một cơ quan trực thuộc MIIT, cho biết các quy định mới, nếu được thông qua, sẽ yêu cầu hàng chục cải tiến kỹ thuật trên các mẫu pin sạc dự phòng sản xuất tại Trung Quốc.

Luật mới sẽ đòi hỏi các hãng sản xuất pin sạc dự phòng tại Trung Quốc phải nâng cao đáng kể tiêu chuẩn an toàn khi sản xuất pin dự phòng, dẫn đến việc tăng chi phí sản xuất và tăng giá bán khi sản phẩm được tung ra thị trường.

Điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng giá bán sản phẩm tại Việt Nam, trong bối cảnh hầu hết pin sạc dự phòng tại thị trường nước ta đều đến từ Trung Quốc.

Hiện tại chỉ những mẫu pin sạc dự phòng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn 3C (China Compulsory Certification, hệ thống chứng nhận bắt buộc về thiết bị điện tử tại Trung Quốc) mới được phép mang lên các chuyến bay tại Trung Quốc.

Điều này khiến nhiều du khách đang sử dụng các loại pin sạc dự phòng không đáp ứng tiêu chuẩn 3C hoặc pin sạc dự phòng thế hệ cũ bị tịch thu tại sân bay vì không được phép mang lên máy bay.

Các loại pin sạc dự phòng không đáp ứng tiêu chuẩn 3C cũng bị cấm bán tại Trung Quốc.

Khi dự thảo luật được thông qua, cơ quan chức năng tại Trung Quốc sẽ ban hành một tiêu chuẩn mới để thay thế cho tiêu chuẩn 3C hiện tại. Chính phủ sẽ dành ra khoảng thời gian từ 6 đến 12 tháng để các hãng sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn mới cho các sản phẩm của mình, giúp quá trình chuyển đổi tiêu chuẩn an toàn diễn ra được thông suốt.

Những tiêu chuẩn an toàn mới về pin sạc dự phòng tại Trung Quốc được đưa ra sau khi hàng loạt vụ nổ pin dự phòng trên máy bay gây uy hiếp an toàn hàng không.

Thậm chí, vào cuối tháng 1 vừa qua, một chiếc máy bay của hãng hàng không Air Busan (Hàn Quốc) đã bị thiêu rụi, mà nguyên do được xác định vì pin sạc dự phòng trong hành lý của khách phát nổ. Sự việc may mắn không gây ra thương vong, nhưng gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế.

Trong năm 2025, hàng loạt hãng công nghệ Trung Quốc đã thu hồi nhiều mẫu pin sạc dự phòng đang bán trên thị trường vì nguy cơ thiết bị phát nổ, nhiều sản phẩm trong số đó có bán tại Việt Nam.

Nếu dự thảo luật được thông qua, các hãng công nghệ tại Trung Quốc có thể sản xuất các mẫu pin sạc dự phòng dành riêng cho thị trường nội địa với những tiêu chuẩn an toàn cao, trong khi sản phẩm xuất khẩu sẽ có tiêu chuẩn thấp hơn, giúp giá thành vẫn ở mức rẻ để tiếp cận người dùng.