97% giáo viên THCS hài lòng với công việc, 58% chấp nhận mức lương hiện tại

Số liệu trên được Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố hôm nay (6/10). Đây là kết quả khảo sát quốc tế về dạy và học (TALIS) chu kì 2024, với sự tham gia của 55 quốc gia và vùng lãnh thổ.

54% giáo viên thừa nhận căng thẳng vì thành tích

Ngoài đánh giá đội ngũ giáo viên Việt Nam trẻ, có năng lực công nghệ, kết quả TALIS 2024 cho thấy, nhà giáo bậc THCS ở nước ta có tuổi trung bình 42, thấp hơn mức trung bình (45 tuổi); 70% là nữ và 91% có hợp đồng lâu dài.

Đặc biệt, 92% giáo viên THCS cho rằng nghề giáo được xã hội coi trọng – tỷ lệ cao nhất trong toàn bộ các quốc gia tham gia khảo sát.

Cùng với đó, 87% giáo viên tin rằng ý kiến của họ được các nhà hoạch định chính sách lắng nghe và coi trọng, tăng 8% so với chu kì 2018.

Sự hài lòng nghề nghiệp ở mức rất cao: 97% giáo viên THCS hài lòng với công việc của mình và chỉ 3% giáo viên dưới 30 tuổi có ý định nghỉ việc trong 5 năm tới. 58% giáo viên hài lòng với mức lương hiện tại.

Khoảng 60% giáo viên hài lòng với mức lương hiện tại (Ảnh: M. Hà).

Một trong những điểm sáng đáng chú ý của TALIS 2024 là năng lực chuyển đổi số của giáo viên Việt Nam. Có tới 64% giáo viên đã sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong dạy học, đứng thứ 5 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia, cao hơn mức trung bình OECD.

Tuy nhiên, 71% giáo viên cho biết trường học còn thiếu cơ sở hạ tầng và công cụ kĩ thuật số cần thiết để ứng dụng AI.

Đặc biệt phần lớn giáo viên Việt Nam hoàn toàn đồng ý rằng hiệu trưởng có mối quan hệ tốt với nhân viên.

Cũng theo báo cáo này, mức độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp. Chỉ 4% giáo viên cho biết “rất căng thẳng” trong công việc, dù 54% thừa nhận chịu áp lực về thành tích học sinh và thay đổi chương trình.

Sẽ điều chỉnh chính sách giáo dục

Từ các kết quả nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đưa ra một số nhóm khuyến nghị chính sách quan trọng như: Phát triển năng lực số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho giáo viên; đầu tư hạ tầng công nghệ và tổ chức các chương trình bồi dưỡng linh hoạt…

Lồng ghép giáo dục đặc biệt, tâm lý học đường trong đào tạo sư phạm; thiết lập mạng lưới hỗ trợ liên ngành giữa giáo viên, chuyên viên tâm lí và y tế học đường.

Căn cứ vào báo cáo ALIS 2024, Bộ GD&ĐT sẽ có phân tích để điều chỉnh chính sách giáo dục (Ảnh: M. Hà).

Gắn bồi dưỡng với thăng hạng và lộ trình nghề nghiệp; xây dựng quỹ hỗ trợ bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên vùng khó; công nhận tín chỉ học tập từ nhiều hình thức khác nhau…

Quản lý hiệu quả quá trình đổi mới giáo dục, tránh thay đổi dồn dập; tham vấn giáo viên trước khi ban hành chính sách mới.

Theo Bộ GD&ĐT, việc triển khai đồng bộ các khuyến nghị trên được kỳ vọng sẽ giúp nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của đội ngũ giáo viên Việt Nam, tăng mức độ hài lòng và gắn bó nghề nghiệp, củng cố niềm tin xã hội vào giáo dục và nghề giáo.

Đồng thời, đây là bước quan trọng hướng tới hệ thống giáo dục linh hoạt, học tập suốt đời và lấy người học làm trung tâm.

