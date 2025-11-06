HLV Mourinho có nguy cơ bị sa thải sau hơn 1 tháng, bất ngờ với tiền đền bù

Đêm qua, Benfica đã thất bại với tỷ số 0-1 trước Leverkusen ngay trên sân nhà ở vòng bảng Champions League. Sau 4 lượt trận, CLB Bồ Đào Nha vẫn chưa có được điểm nào khi toàn thua. Họ đối diện với nguy cơ lớn bị loại khỏi Champions League.

Benfica của HLV Mourinho thi đấu tệ hại ở Champions League (Ảnh: Getty).

Những cổ động viên (CĐV) Benfica đã không ngớt lời chỉ trích HLV Mourinho. Thậm chí, nhiều người đã kêu gọi ban lãnh đạo sa thải “Người đặc biệt”. Điều đáng nói, HLV Mourinho mới được bổ nhiệm vào tháng 9 sau khi Benfica sa thải HLV Bruno Lage.

Theo tờ A Bola (Bồ Đào Nha), HLV Mourinho có nguy cơ bị sa thải nếu Benfica tiếp tục thua Ajax ở lượt trận tiếp theo. Hợp đồng của hai bên có thời hạn tới năm 2027 nhưng Benfica được phép dừng hợp tác với HLV Mourinho ngay ở mùa giải 2025/26 mà chỉ phải trả số tiền đền bù thấp.

Theo đó, CLB Bồ Đào Nha chỉ phải trả một nửa tiền lương trong năm cho HLV người Bồ Đào Nha. Theo thỏa thuận, ông nhận được 4 triệu USD cho năm đầu tiên và 5,3 triệu USD cho năm thứ hai dẫn dắt Benfica. Điều đó có nghĩa rằng, ngay cả khi sa thải HLV Mourinho ở thời điểm này, CLB Bồ Đào Nha chỉ mất 2 triệu USD đền bù hợp đồng.

HLV Mourinho có nguy cơ bị sa thải chỉ sau hơn 1 tháng dẫn dắt Benfica (Ảnh: Getty).

Tính tới thời điểm này, HLV Mourinho đã nhận tới 125 triệu USD tiền đền bù hợp đồng trong sự nghiệp. Mới nhất, vị HLV sinh năm 1963 đã kiếm được 17 triệu USD sau khi bị CLB Fenerbahce sa thải.

Trong những năm qua, HLV Mourinho không gặt hái được thành công. Điều đó khiến không ít người nghi ngờ ông đã hết thời và chỉ trông chờ vào tiền đền bù.