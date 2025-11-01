OPPO Find X9 Series ra mắt tại The X Show: Nâng tầm trải nghiệm nhiếp ảnh di động

Trong không gian du thuyền sang trọng giữa lòng sông Sài Gòn, The X Show vừa diễn ra đã mang đến một bữa tiệc thị giác, nơi ánh sáng, âm nhạc và công nghệ hòa quyện thành trải nghiệm đầy cảm xúc. Đó cũng là nơi OPPO Find X9 Series - dòng sản phẩm cao cấp mới nhất của OPPO - ra mắt tại Việt Nam.

The X Show đã truyền tải tinh thần sáng tạo và phong cách khác biệt, nơi mọi yếu tố từ không gian, ánh sáng đều được sắp đặt như một tác phẩm nghệ thuật, tôn vinh tính năng nhiếp ảnh di động của OPPO.

Bước vào không gian du thuyền, khách mời được chiêm ngưỡng không gian triển lãm được thiết kế như từng lớp lăng kính camera với tâm điểm của khu vực là bộ ảnh chân dung độc quyền của Hồ Ngọc Hà, được thực hiện hoàn toàn bằng OPPO Find X9 Series.

Nhờ sức mạnh của Camera Tele Hasselblad 200MP cùng khả năng xử lý ánh sáng xuất sắc, mỗi bức ảnh đều chân thực và sống động, khiến người xem cảm nhận được hơi thở của khoảnh khắc.

Rời không gian triển lãm, khách mời bước vào khu trải nghiệm trên boong tàu, nơi ánh đèn và những tòa cao ốc phản chiếu lung linh trên mặt nước. Dưới bầu trời chuyển sắc, mọi người đồng loạt hướng Find X9 Series về phía chân trời rực sáng, thử chụp, thử zoom, thử bắt trọn khoảnh khắc

Nhiều người bày tỏ sự ấn tượng khi chứng kiến hình ảnh từng ô cửa sổ của toà nhà tít xa hiện rõ nét trên màn hình. Cụm Camera Tele Hasselblad 200MP với ống kính tăng tiêu cự cho phép zoom xa tới 10 lần tương đương tiêu cự 230mm, giúp người chụp nhìn rõ mọi thứ dù đang đứng giữa sông.

Nhờ vào thuật toán LUMO độc quyền từ OPPO được tích hợp trên Find X9 Series có khả năng tối ưu ánh sáng màu sắc trung thực. Trong điều kiện ánh sáng phức tạp như sự kiện The X Show OPPO vẫn có thể ghi lại hình ảnh gương mặt của khách tham dự và ca sĩ khách mời một cách nổi bật và rõ nét.

Khi công nghệ chạm đến cảm xúc

Khi đêm buông xuống, ánh sáng trên du thuyền thay đổi liên tục, phản chiếu cùng khung cảnh lộng lẫy của các toà nhà phía xa tạo nên một bữa tiệc thị giác cuốn hút. Sân khấu chính với màn hình LED khổng lồ trở thành tâm điểm chú ý khi khách mời Đinh Tiến Dũng (Giáo sư Xoay) và Lê Dương Bảo Lâm xuất hiện.

Thử thách bộ công cụ OPPO AI của Find X9 Series trong buổi ra mắt (Ảnh: OPPO).

Cả hai liên tục thử thách bộ công cụ OPPO AI của Find X9 Series: trả lời hội thoại thông minh, ghi âm dịch tại chỗ, hay cân chỉnh sáng chân dung AI khiến khán giả bên dưới bật cười.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi Giáo sư Xoay kết lại bằng câu nói khiến cả sự kiện vỗ tay hưởng ứng: “Giờ không còn hỏi xoáy, đáp xoay nữa, mà là hỏi xoáy, đáp OPPO AI”. Đó cũng là cách OPPO mang công nghệ đến gần hơn với con người, thông minh, sống động và đầy cảm xúc.

Hồ Ngọc Hà xuất hiện trên sân khấu (Ảnh: OPPO).

Điểm nhấn của sự kiện là sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà xuất hiện trên sân khấu cất giọng với ca khúc Cô đơn trên sofa cùng phong thái quyến rũ, tự tin. Phần trình diễn trở nên đặc biệt khi được hỗ trợ trực tiếp bởi OPPO Find X9 Series.

Phần trình diễn của Quốc Thiên (Ảnh: OPPO).

Phần trình diễn kết thúc với Quốc Thiên, giọng nam cao vút, cùng hòa lẫn pháo hoa rực sáng, khép lại đêm sự kiện bằng năng lượng và cảm xúc. Nhiều khách mời đã ghi lại những khoảnh khắc này bằng chính Find X9 Pro một cách đầy tinh tế, khẳng định đúng tinh thần nhiếp ảnh di động chuyên nghiệp, chụp sắc nét, sống động trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bên cạnh dấu ấn sân khấu, OPPO Find X9 Series tiếp tục khẳng định vị thế với loạt công nghệ toàn diện.

Bên trong là vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 kết hợp Trinity Engine 2.0, giúp giảm đến 55% điện năng tiêu thụ mà vẫn đảm bảo hiệu năng mượt mà. Viên pin Silicon Carbon 7.500mAh hỗ trợ sạc nhanh SUPERVOOC™ 80W và sạc không dây AIRVOOC™ 50W, mang đến thời lượng pin bền bỉ cho ngày dài năng động.

Find X9 Series chính là sản phẩm tiêu biểu cho tinh thần sáng tạo không ngừng của OPPO.