Giá Bitcoin lao dốc, nhà đầu tư tiền điện tử hoảng loạn

Tính đến chiều 4/11, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mức 103.900 USD, giảm gần 4.000 USD so với hôm qua.

Giá Bitcoin giảm sâu khiến cả thị trường tiền điện tử lao dốc (Ảnh: CNBC).

Sự sụt giảm của Bitcoin cũng khiến cho cả thị trường tiền điện tử lao dốc. Tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử hiện còn khoảng 3.460 tỷ USD. So với cùng kỳ tháng trước, vốn hóa thị trường vẫn dao động khoảng 4.300 tỷ USD.

Hàng loạt đồng tiền số khác cũng điều chỉnh giảm mạnh. Trong 24 giờ qua, Ethereum giảm 6,4%, Solana giảm 11,1%, BNB giảm 8,15%, Hyperliquid giảm 9%,...

Theo công cụ theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử của Alternative, chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm về mức 21 điểm vào ngày 4/11. Trước đó một ngày, chỉ số này vẫn được duy trì ở mức 42 điểm.

Đây cũng là chỉ số thấp nhất mà công cụ này ghi nhận trong khoảng thời gian nửa năm qua. Điều đó phản ánh tâm lý các nhà đầu tư Bitcoin và tiền điện tử đang trở nên hoang mang và sợ hãi hơn bao giờ hết.

Tuần trước, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tiếp tục hạ lãi suất 0,25%, xuống 3,75-4%. Quyết định này trùng khớp với dự báo của thị trường và là lần thứ hai cơ quan này điều chỉnh chính sách tiền tệ trong năm nay.

Tuy nhiên, chủ tịch Fed Jerome Powell ám chỉ nhà đầu tư không nên trông chờ vào việc giảm lãi suất trong tháng 12. Điều này đã ảnh hưởng tiêu cực đến các thị trường rủi ro như tiền điện tử.

Trong một chia sẻ gần đây, Vineet Budki, CEO của công ty đầu tư mạo hiểm Sigma Capital, nhận định giá Bitcoin sẽ tiếp tục trải qua những đợt biến động tăng giảm theo chu kỳ. Điều này đồng nghĩa Bitcoin (BTC) có thể giảm 70% giá trị trong đợt suy thoái tiếp theo của thị trường.

Chỉ số Fear and Greed (sợ hãi và tham lam) đã giảm về mức thấp nhất trong nửa năm qua (Ảnh: CNN).

Theo Budki, Bitcoin sẽ không mất đi tính hữu dụng ngay cả khi giá giảm xuống 70.000 USD. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ mọi người không biết tính hữu dụng của nó.

"Trong 2 năm tới, giá Bitcoin có thể giảm 65-70% do các nhà giao dịch không hiểu rõ về loại tài sản mà họ nắm giữ. Khi mọi người mua những tài sản mà họ không biết và không hiểu, họ sẽ bán chúng trước. Điều này tạo nên áp lực bán", Budki chia sẻ.

Trái ngược với ý kiến trên, Arthur Hayes, nhà phân tích thị trường và đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, cho biết chu kỳ bốn năm của Bitcoin đã kết thúc.

"Giá Bitcoin chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lãi suất và sự tăng trưởng của nguồn cung tiền, và ít bị ảnh hưởng bởi các mô hình chu kỳ", Hayes nhận định.