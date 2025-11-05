Hé lộ cấu hình MacBook giá rẻ, dùng chip của iPhone, màn hình LCD

Hãng tin Bloomberg dẫn lời các nguồn tin thân cận cho biết Apple đang phát triển một chiếc laptop MacBook giá rẻ, được trang bị chip dòng chip A của iPhone, thay vì sử dụng chip M dành cho máy tính của Apple như hiện nay.

Nguồn tin của Bloomberg cho biết chiếc MacBook giá rẻ này sẽ có thiết kế hoàn toàn mới, với màn hình kích thước nhỏ hơn 13,3 inch (tùy chọn màn hình nhỏ nhất hiện nay của MacBook Air), sử dụng công nghệ màn hình LCD.

MacBook giá rẻ được cho là sẽ sử dụng chip A18 Pro, loại chip được Apple trang bị trên bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max (Ảnh minh họa: Getty).

Nguồn tin cũng cho biết nhiều khả năng, chiếc MacBook giá rẻ này sẽ được ra mắt vào nửa đầu năm 2026, với mức giá từ 600 đến dưới 1.000 USD. Sở dĩ có mức giá này vì với 600 USD, người dùng có thể mua một chiếc iPad bản tiêu chuẩn kèm theo bàn phím rời Magic Keyboard Folio để có thể sử dụng như một chiếc laptop.

Tuy nhiên, nguồn tin lại không tiết lộ loại chip mà chiếc MacBook giá rẻ sẽ sử dụng. Một số tin tức bị rò rỉ trước đó cho biết sản phẩm sẽ được trang bị chip A18 Pro, loại chip được sử dụng trên bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max.

Cho đến nay, các laptop MacBook đều sử dụng chip dòng M do Apple tự phát triển, nhưng nguồn tin của Bloomberg cho biết các thử nghiệm của Apple cho thấy chip trên iPhone có thể hoạt động tối ưu dành cho máy tính và thậm chí đạt được hiệu suất tốt hơn chip M1, được Apple ra mắt vào năm 2020.

Trong các bài đánh giá hiệu năng thông qua ứng dụng Geekbench, chip A18 Pro đạt số điểm 3.500 khi xử lý đơn nhân, chỉ thấp hơn một chút so với chip M4. Tuy nhiên, điểm số khi xử lý đa nhân của chip A18 Pro chỉ đạt 8.780, thấp hơn đáng kể so với số điểm 15.000 mà chip M4 đạt được trong bài kiểm tra tương tự.

MacBook giá rẻ được xem là sản phẩm nhắm đến phân khúc học sinh, sinh viên hoặc những người dùng lần đầu sử dụng MacBook, giúp họ tiếp cận sản phẩm với một mức giá “mềm”.

Đầu năm nay, nhà phân tích thị trường Ming-Chi Kuo, người thường xuyên đưa ra những phân tích và nhận định về các sản phẩm mới của Apple, cho biết “quả táo” đang phát triển chiếc MacBook giá rẻ với nhiều màu sắc khác nhau, bao gồm bạc, xanh dương, hồng và vàng.

Vào giữa tháng 10 vừa qua, Apple cũng đã cho ra mắt chiếc MacBook Pro sử dụng chip M5 hoàn toàn mới. Nguồn tin của Bloomberg cho biết Apple cũng đã hoàn thiện chiếc MacBook Air dùng chip M5, còn MacBook Pro dùng chip M5 Pro và M5 Max đang trong giai đoạn phát triển.

Không loại trừ khả năng Apple sẽ tung ra MacBook giá rẻ cùng với loạt MacBook Air và MacBook Pro dùng chip M5 mới vào đầu năm sau.