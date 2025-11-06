Chân dung người đàn ông quyến rũ nhất thế giới năm 2025

Ngôi sao 37 tuổi trở thành nghệ sĩ đồng tính đầu tiên giành danh hiệu này. Theo People, Bailey chinh phục khán giả nhờ sự duyên dáng, hóm hỉnh và ngoại hình điển trai đến mức “gần như không công bằng với người khác”.

Kết quả được công bố tối 5/11 trong chương trình truyền hình The Tonight Show with Jimmy Fallon.

Tại đây, nam diễn viên bày tỏ niềm vinh dự khi nhận danh hiệu và cho biết đây là “khoảnh khắc đáng nhớ” trong sự nghiệp của mình. Anh cũng xuất hiện trên bìa ấn phẩm đặc biệt Sexiest Man Alive năm nay.

Sinh năm 1988 tại Oxfordshire (Anh), Jonathan Bailey lớn lên cùng bố mẹ và 3 chị gái. Từ năm 5 tuổi, anh đã nuôi dưỡng ước mơ trở thành diễn viên sau khi xem vở kịch Oliver! cùng bà.

Khi mới 7 tuổi, Bailey đã có cơ hội biểu diễn cùng Đoàn kịch Hoàng gia Shakespeare tại London (Anh). Đây cũng là bước khởi đầu cho hành trình nghệ thuật chuyên nghiệp của anh.

Bailey được biết đến rộng rãi từ năm 2020 với vai Tử tước Anthony Bridgerton trong bộ phim truyền hình dài tập đình đám Bridgerton. Hai năm sau, anh tiếp tục ghi dấu ấn khi đảm nhận vai chính trong mùa hai của phim.

Năm 2024, Bailey được đề cử giải thưởng truyền hình Emmy hạng mục Nam phụ xuất sắc nhờ vai diễn trong Fellow Travelers.

Trên màn ảnh rộng, Bailey ghi dấu với vai Hoàng tử Fiyero trong phim nhạc kịch Wicked (đóng cùng ca sĩ Ariana Grande), và gần đây là chuyên gia khủng long Henry Loomis trong bom tấn hè Jurassic World Rebirth, hợp tác với Scarlett Johansson.

Jonathan Bailey từng công khai mình là người đồng tính và hiện là người đồng tính đầu tiên nhận danh hiệu "Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới" của tạp chí People.

Anh rất kín tiếng về đời tư: “Đối với tôi, việc có một cuộc sống riêng tư là rất quan trọng. Tôi không biết liệu mình có đủ tự tin để chia sẻ mọi thứ nếu cảm thấy đời sống cá nhân bị đe dọa hay không”.

Bailey thừa nhận bản thân từng hẹn hò trong quá khứ nhưng không tiết lộ danh tính người yêu. Sau chia tay, anh vẫn giữ mối quan hệ bạn bè với người cũ.

Dù làm việc trong ngành giải trí cởi mở, nam diễn viên từng cho rằng việc công khai xu hướng tính dục vẫn không hề dễ dàng. Tuy nhiên, hiện tại, anh chia sẻ, sống thật với chính mình mới là điều quan trọng nhất và đang độc thân.

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, Bailey tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng LGBTQ+ (cộng đồng người đồng tính, lưỡng tính, chuyển giới, song tính), gây quỹ thông qua tổ chức phi lợi nhuận Shameless Fund do anh sáng lập.

Sexiest Man Alive (Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới) là ấn phẩm đặc biệt được People phát hành thường niên từ năm 1985. Dù ban tổ chức không công bố cách thức bình chọn, nguồn tin cho biết kết quả dựa trên sự quan tâm của công chúng và ý kiến của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Biên tập viên Julie Jordan của tờ People cho biết: “Người chiến thắng được lựa chọn không chỉ dựa vào ngoại hình mà còn ở sức ảnh hưởng và sức hút cá nhân”.

Trong danh sách những người từng được vinh danh có nhiều cái tên đình đám như: Chris Evans, Paul Rudd, Keanu Reeves, David Beckham, The Rock, Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp, George Clooney và Richard Gere. Năm ngoái, danh hiệu này thuộc về tài tử John Krasinski.