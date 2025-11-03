Giá Bitcoin có thể giảm 70%

CEO Sigma Capital nhận định giá Bitcoin sẽ tiếp tục trải qua những đợt biến động tăng giảm theo chu kỳ. Điều này đồng nghĩa Bitcoin (BTC) có thể giảm 70% giá trị trong đợt suy thoái tiếp theo của thị trường.

Giá Bitcoin liên tục sụt giảm trong những ngày gần đây (Ảnh: FinanceMonthly).

"Trong 2 năm tới, giá Bitcoin có thể giảm 65-70% do các nhà giao dịch không hiểu rõ về loại tài sản mà họ nắm giữ", Budki nói với CoinTelegraph tại Global Blockchain Congress 2025 diễn ra ở Dubai.

Theo Budki, Bitcoin sẽ không mất đi tính hữu dụng ngay cả khi giá giảm xuống 70.000 USD. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ mọi người không biết tính hữu dụng của nó.

"Khi mọi người mua những tài sản mà họ không biết và không hiểu, họ sẽ bán chúng trước. Điều này tạo nên áp lực bán", Budki chia sẻ.

Trái ngược với ý kiến trên, Arthur Hayes, nhà phân tích thị trường và đồng sáng lập sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, cho biết chu kỳ bốn năm của Bitcoin đã kết thúc.

"Giá Bitcoin chịu ảnh hưởng nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế vĩ mô, chẳng hạn như lãi suất và sự tăng trưởng của nguồn cung tiền, và ít bị ảnh hưởng bởi các mô hình chu kỳ", Hayes nhận định.

Nhiều nhà phân tích cũng cho rằng sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức tài chính đã khiến giá Bitcoin trở nên ổn định hơn, từ đó làm giảm biến động và bình ổn thị trường.

Sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) công bố hạ lãi suất vào tuần trước, thị trường tiền điện tử đã liên tục sụt giảm. Đến chiều 3/11, đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới được giao dịch quanh mức 107.500 USD, giảm 7% so với tuần trước.