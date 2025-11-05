Khám phá những tinh chỉnh trên bản cập nhật iOS 26.1

Bản cập nhật mới cho phép người dùng chủ động cài đặt chế độ Clear (trong suốt) và Tinted (có màu) của thiết kế Liquid Glass (Ảnh: MacRumors).

Từ việc tinh chỉnh thiết kế Liquid Glass gây tranh cãi, sự trở lại của tính năng Slide Over trên iPad, đến các nâng cấp quan trọng cho Local Capture, phiên bản 26.1 mang đến hàng loạt cải tiến ý nghĩa dựa trên phản hồi trực tiếp từ cộng đồng.

iPhone có nhiều tinh chỉnh

Thay đổi lớn nhất mà người dùng có thể nhận thấy ngay lập tức nằm ở thiết kế Liquid Glass trứ danh. Dù được nhiều người yêu thích, thiết kế này lại là một "cơn ác mộng" về khả năng đọc đối với một số người dùng do độ trong suốt của nó.

Hiểu được điều này, phiên bản iOS 26.1 mang đến một cài đặt mới trong màn hình và độ sáng cho phép người dùng chọn giữa hai phiên bản: Clear (trong suốt) như cũ và Tinted (có màu). Phiên bản Tinted sẽ giảm độ trong suốt, tăng độ mờ đục và cải thiện độ tương phản đáng kể.

Đây là một động thái đáng khen ngợi. Nếu bạn yêu thích Liquid Glass, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng nếu nó làm bạn khó chịu, bạn đã có giải pháp.

Một phiền toái nhỏ nhưng "chí mạng" của iOS 26 là thiết kế màn hình báo thức. Khi đang lơ mơ thức dậy, việc phân biệt giữa hai nút dừng và báo lại xếp chồng lên nhau thực sự là một thử thách.

Với iOS và iPadOS 26.1, Apple đã mang trở lại thao tác trượt để dừng huyền thoại, tương tự như trượt để Mở khóa ngày xưa. Cử chỉ có chủ đích này đảm bảo bạn sẽ không bao giờ vô tình tắt nhầm báo thức quan trọng.

Các nhà sáng tạo nội dung, đặc biệt là podcaster, đã "vỡ oà" khi Apple giới thiệu Local Capture trên iOS 26, cho phép ghi lại âm thanh/video chất lượng cao ngay cả khi đang video call.

Tuy nhiên, phiên bản đầu tiên lại thiếu sót nghiêm trọng: Không cho phép kiểm soát độ khuếch đại của micro và không thể chọn nơi lưu file. Thật may mắn, phiên bản iOS 26.1 đã giải quyết triệt để cả hai vấn đề này sớm hơn dự kiến.

Giờ đây, bạn có thể toàn quyền điều chỉnh âm lượng đầu vào và chọn vị trí lưu file từ Cài đặt. Tính năng này cuối cùng đã đủ tin cậy để sử dụng trong công việc.

Những tinh chỉnh nhỏ nhưng đáng giá ở Camera

Không ít người dùng phản ánh thường xuyên vô tình kích hoạt camera bằng cách vuốt trái trên màn hình khóa. Giờ đây, bạn đã có thể tắt hoàn toàn cử chỉ này trong Cài đặt.

Bên cạnh đó, các nút điều khiển để phát slideshow, thêm vào Yêu thích hoặc Ẩn ảnh giờ đây đã được gom gọn gàng vào menu ba chấm "Thêm", giúp giao diện gọn gàng hơn.

Bản cập nhật 26.1 còn mang đến một danh sách dài các cải tiến nhỏ như tùy chọn "Hiển thị viền" mới thay thế cho "Hình dạng nút" cũ.

Camera cũng có nhiều tinh chỉnh đắt giá từ phiên bản iOS 26.1 (Ảnh: MacRumors).

Màn hình khoá cũng sẽ có thêm các lời nhắc mới để hướng dẫn người dùng trong quá trình thiết lập hình nền.

Vấn đề phản hồi bảo mật nhanh được thay bằng một nút gạt trong Cài đặt, cho phép người dùng chọn có tự động áp dụng các bản vá bảo mật hay không.

Ứng dụng Fitness cũng đã được thêm nhiều tùy chọn tập luyện tùy chỉnh mới (loại bài tập, calo, thời lượng...).

Tính năng Apple Intelligence hỗ trợ Tiếng Việt, cùng với đó là tiếng Đan Mạch, Hà Lan, Na Uy, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều ngôn ngữ khác. Tính năng AirPods Live Translation cũng bổ sung thêm tiếng Nhật, Hàn, Ý…

iPadOS 26.1: Sự trở lại của Slide Over và quản lý cửa sổ chuyên nghiệp hơn

Phần lớn các thay đổi của iOS đều có mặt trên iPadOS, nhưng chiếc máy tính bảng của Apple còn nhận được hai nâng cấp đắt giá riêng.

Đầu tiên là Apple đã lắng nghe người dùng và mang Slide Over trở lại. Dù chỉ hỗ trợ một ứng dụng duy nhất (thay vì nhiều ứng dụng như trước), cửa sổ Slide Over giờ đây có thể được thay đổi kích thước linh hoạt và bạn có thể có một ứng dụng Slide Over thứ hai nếu dùng màn hình ngoài.

Menu quản lý cửa sổ giờ đây chuyên nghiệp hơn với các tùy chọn: Ẩn cửa sổ hiện tại, Ẩn các cửa sổ khác và Đóng tất cả cửa sổ. Đây là một bước tiến nữa để thu hẹp khoảng cách giữa iPadOS và macOS.

MacOS Tahoe, bản 26.1 cũng nhận được tùy chọn Liquid Glass "có màu" tương tự như iOS (Ảnh: Apple).

Về phía macOS Tahoe, bản 26.1 cũng nhận được tùy chọn Liquid Glass "có màu" tương tự như iOS. Ngoài ra, tính năng AutoMix (dùng Apple Intelligence để phối nhạc) giờ đây đã hoạt động với AirPlay.

Đáng tiếc, không có nhiều thông tin để nói về visionOS, watchOS hay tvOS ngoài những "cải tiến ngầm" và sửa lỗi.

Có thể thấy, phiên bản 26.1 là một bản cập nhật "biết lắng nghe". Thay vì tung ra các tính năng hào nhoáng, Apple đã tập trung vào việc tinh chỉnh trải nghiệm, sửa chữa những phiền toái mà người dùng phàn nàn và hoàn thiện các tính năng còn dang dở.