15 khách hàng trúng xe máy từ chương trình “Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision”

Cú hích nâng tầm trải nghiệm khách hàng

Gần 4 thập kỷ phát triển, Thọ Phát đã trở thành lựa chọn của hàng triệu người tiêu dùng Việt thông qua những chiếc bánh bao với hương vị thơm ngon, dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, đây cũng là ba trụ cột giúp thương hiệu giữ vững thị phần.

Thọ Phát đã triển khai chương trình khuyến mãi toàn quốc theo hình thức ghép tem trúng thưởng “Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision” diễn ra từ ngày 30/6 đến hết ngày 25/9, áp dụng cho các sản phẩm phân phối tại thị trường Việt Nam.

Sau gần 3 tháng triển khai, chương trình đã tạo nên hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Theo ghi nhận từ hệ thống phân phối và các kênh bán lẻ, các dòng sản phẩm chủ lực của Thọ Phát như bánh bao nhân mặn trứng cút, bánh bao tạo hình và các loại nhân ngọt liên tục hết hàng tại đại lý, cửa hàng tiện lợi và siêu thị.

Chương trình không chỉ tạo nên sức hút ở điểm bán mà còn lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Theo thông tin từ thương hiệu Thọ Phát, cụm từ liên quan đến chương trình nhận được hơn 8.000 lượt chia sẻ và gần 200.000 lượt yêu thích trên nền tảng TikTok.

Buổi phát trực tiếp trao giải đầu tiên thu hút được nhiều sự quan tâm từ các tín đồ mê bánh bao. Nhiều cộng đồng người tiêu dùng tự lập nhóm sưu tập tem, chia sẻ kinh nghiệm và khoe phần thưởng, khiến việc mua bánh bao trở thành trải nghiệm thú vị, mang tính gắn kết.

Hình ảnh khách hàng thảo luận sôi nổi về chương trình trên mạng xã hội (Ảnh: Thọ Phát).

Khép lại chương trình, Thọ Phát đã tìm được 15 khách hàng may mắn sở hữu xe máy Honda Vision và trao tặng hàng nghìn chiếc bánh bao, bánh giò thơm ngon đến các khách hàng tham gia.

Khách hàng tham gia trúng giải xe máy (Ảnh: Thọ Phát).

Chương trình ưu đãi từ Thọ Phát thu hút nhiều người tiêu dùng trẻ nhờ sự mới mẻ, tính tương tác và yếu tố bất ngờ. Hà My (23 tuổi) chia sẻ trên mạng xã hội rằng việc sưu tập tem và đổi quà tạo cảm giác vừa vui vừa hồi hộp, khiến việc mua bánh bao hàng ngày trở thành trải nghiệm đáng nhớ.

Sự chuyển mình của thương hiệu để tiếp cận thế hệ trẻ

Thương hiệu Thọ Phát xác định trong bối cảnh người tiêu dùng trẻ ngày càng đề cao trải nghiệm và tương tác, chỉ dựa vào giá trị truyền thống là chưa đủ để duy trì vị thế. Chương trình “Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision”, trở thành cột mốc chiến lược của Thọ Phát thể hiện khả năng kết hợp giá trị cốt lõi với phương thức tiếp cận hiện đại.

Đối với khách hàng trung niên, chiến dịch góp phần củng cố hình ảnh Thọ Phát với những món ăn thơm ngon, an toàn, dinh dưỡng. Với giới trẻ, thương hiệu xuất hiện năng động, sáng tạo, gần gũi, mang đến trải nghiệm mới mẻ. Sự linh hoạt này được kỳ vọng sẽ mở rộng cộng đồng khách hàng trung thành và gia tăng độ nhận diện thương hiệu trong tâm trí thế hệ mới.

“Ăn bánh Thọ Phát, lăn bánh Vision” nâng tầm trải nghiệm khách hàng, khẳng định sức mạnh đổi mới sáng tạo của Thọ Phát. Thương hiệu gắn liền với tuổi thơ của người tiêu dùng nay trở nên năng động, gần gũi hơn với thế hệ trẻ.