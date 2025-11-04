Cập nhật iOS 26.1 để sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt

Đây là một trong những bản nâng cấp quan trọng được nhiều người dùng iPhone tại Việt Nam chờ đợi khi hỗ trợ ngôn ngữ tiếng Việt cho bộ công cụ Apple Intelligence.

Trên iOS 26.1, người dùng đã có thể sử dụng Apple Intelligence tiếng Việt (Ảnh: CNN).

Để cài đặt phiên bản hệ điều hành iOS 26.1, người dùng có thể truy cập vào phần Cài đặt -> Cài đặt chung -> Cập nhật phần mềm.

Sau khi cập nhật thành công iOS 26.1, người dùng cần điều chỉnh ngôn ngữ cho Apple Intelligence bằng cách truy cập vào phần Cài đặt -> Apple Intelligence & Siri -> Ngôn ngữ -> Tiếng Việt.

Bên cạnh tiếng Việt, bản cập nhật này còn hỗ trợ hàng loạt ngôn ngữ khác, bao gồm tiếng Đan Mạch, tiếng Hà Lan, tiếng Na Uy, tiếng Bồ Đào Nha, tiếng Thụy Điển, tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và tiếng Trung Quốc.

Cùng với Apple Intelligence, tính năng AirPods Live Translation (dịch thuật trực tiếp) cũng hỗ trợ thêm một số ngôn ngữ mới, bao gồm tiếng Trung Quốc, tiếng Italy, tiếng Nhật Bản và tiếng Hàn Quốc.

Apple Intelligence là hệ thống trí thông minh nhân tạo (AI) do công ty phát triển dành riêng cho các thiết bị như iPhone, iPad và Mac. Đây là sự kết hợp giữa mô hình AI tạo sinh trên thiết bị và do máy chủ cung cấp.

Apple cho biết giải pháp AI tạo sinh của công ty được cá nhân hóa để phù hợp với bối cảnh sử dụng của mỗi người dùng, trong khi vẫn đảm bảo duy trì quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

iOS 26.1 còn mang đến hàng loạt thay đổi về giao diện và tính năng (Ảnh: GSMArena).

Công ty cũng công bố Private Cloud Compute, một hệ thống cơ sở hạ tầng máy chủ được sử dụng để chạy các mô hình phức tạp hơn. Apple cho biết điều này cho phép các mô hình AI mạnh mẽ hơn xử lý dữ liệu của người dùng mà không từ bỏ bất kỳ quyền riêng tư nào.

Một số tính năng nổi bật của Apple Intelligence bao gồm Writing Tools, hỗ trợ người dùng viết, kiểm tra hay thay đổi văn bản tại bất cứ đâu như Mail, Notes, Pages và các ứng dụng bên thứ ba.

Ngoài ra, iOS 26.1 còn mang lại hàng loạt thay đổi khác liên quan đến giao diện sử dụng và các tính năng. Theo đó, bản cập nhật iOS 26.1 sẽ cho phép người dùng tùy chỉnh giao diện Liquid Glass theo ý muốn.

Ứng dụng Đồng hồ cũng thay đổi cách hiển thị giao diện báo thức. Phím "dừng" sẽ được thay đổi thành "trượt để dừng", nhằm hạn chế tình trạng người dùng vô tình chạm nhầm.