Không phải iPhone 17 Pro Max cam vũ trụ, đây mới là chiếc máy còn khan hàng

Trao đổi với phóng viên Dân trí, một số đại lý ủy quyền của Apple tại Việt Nam cho biết nguồn cung iPhone 17 Pro Max đã dần ổn định sau gần một tháng sản phẩm lên kệ, đặc biệt là phiên bản màu cam vũ trụ.

iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đã không còn khan hàng như trước (Ảnh: Thế Anh).

"Đến nay, chúng tôi đã có đủ các phiên bản màu của iPhone 17 Pro Max. Trong đó, phiên bản màu cam được người dùng quan tâm nhất cũng đã sẵn sàng để giao ngay. Nguồn hàng cũng được phân phối đến toàn hệ thống, đảm bảo cho cả khách đặt trước và khách mua lẻ", đại diện một chuỗi bán lẻ chia sẻ.

Tại nhiều đại lý, người dùng đã có thể mua trực tiếp iPhone 17 Pro Max mà không cần phải đặt trước. Tuy vậy, điều này chỉ được áp dụng cho phiên bản màu cam vũ trụ và màu xanh đậm.

Trong khi đó, phiên bản màu bạc vẫn ở trong tình trạng khan hàng. Nếu đặt mua ngay lúc này, người dùng vẫn cần chờ thêm 1-2 tuần để có thể nhận được máy.

Điều đó hoàn toàn trái ngược so với giai đoạn đầu sản phẩm được mở bán tại thị trường Việt Nam. Có thể thấy, xu hướng mua sắm của khách hàng khi lựa chọn iPhone 17 Pro Max đã dần có sự thay đổi. Phiên bản màu cam vũ trụ không còn là màu sắc được ưa chuộng nhất.

Trên thị trường thứ cấp, iPhone 17 Pro Max màu cam vũ trụ đã được điều chỉnh giảm xuống còn 38 triệu đồng cho phiên bản 256GB, tương đương với mức giá niêm yết của Apple. Trong khi đó, phiên bản màu bạc vẫn có giá đến 40 triệu đồng.

Phiên bản màu bạc của iPhone 17 Pro Max hiện được nhiều người dùng săn đón hơn (Ảnh: Gizmodo).

Cũng theo chia sẻ từ các đại lý, doanh số của dòng sản phẩm iPhone 17 đã có sự tăng trưởng đáng kể so với phiên bản tiền nhiệm.

Đây là năm đầu tiên Apple mở bán iPhone sớm tại thị trường Việt Nam. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu mua sắm của khách hàng trong nước tăng vọt.

Theo thống kê, doanh số sản phẩm có sức bật tốt ngay từ đầu mùa nhờ xu hướng lên đời sớm của người dùng. Tại một số chuỗi bán lẻ, nhóm iPhone mới (bao gồm dòng iPhone 17 và iPhone Air) đã tăng trưởng hơn 50% so với cùng kỳ năm 2024.