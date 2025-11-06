Organon đồng hành cùng phụ nữ Việt nâng cao nhận thức sức khỏe sinh sản

Sức khỏe phụ nữ không chỉ là câu chuyện của mỗi cá nhân, mà còn là nền tảng của gia đình hạnh phúc và xã hội phát triển bền vững.

Xuất phát từ mong muốn đồng hành cùng phụ nữ và là một công ty thuộc tập đoàn dược phẩm hàng đầu có trụ sở tại Mỹ chuyên về chăm sóc sức khỏe sinh sản, Công ty TNHH Organon (Organon Việt Nam) thực hiện các hoạt động tôn vinh vai trò của phụ nữ, lan tỏa tinh thần biết bảo vệ và làm chủ sức khỏe chính mình.

Khoảng trống trong chăm sóc sức khỏe sinh sản

Tại Việt Nam, phần lớn các ca phá thai xuất phát từ những trường hợp mang thai ngoài ý muốn. Nguyên nhân có thể đến từ sự thiếu hụt kiến thức về sinh sản và khả năng tiếp cận biện pháp tránh thai an toàn và hiệu quả.

Mang thai ngoài ý muốn không chỉ đặt gánh nặng lên sức khỏe và tâm lý phụ nữ, mà còn thu hẹp cơ hội học tập, nghề nghiệp, đồng nghĩa làm họ dần đánh mất quyền chủ động với cuộc sống và tương lai của chính mình.

Mỗi lượt đồng hành là một hành động thiết thực

Organon Việt Nam với lời cam kết đồng hành vì một tương lai - nơi mỗi phụ nữ đều có quyền lựa chọn chủ động với cuộc sống, đặc biệt là sức khỏe sinh sản, đã khởi xướng chương trình “Hành động vì phụ nữ Việt”, hướng tới việc tạo thêm nhiều cơ hội tiếp cận dịch vụ chăm sóc y tế và sức khỏe sinh sản.

Sự kiện nhằm hưởng ứng tinh thần của Ngày Tránh thai Thế giới và tôn vinh phái đẹp dịp 20/10 vừa qua, qua đó lan tỏa thông điệp và nhấn mạnh hơn về quyền chăm sóc sức khỏe sinh sản của chị em.

Điểm nổi bật của chương trình là với mỗi lời đồng hành được thực hiện tại website https://wcd.hanhtrinhtoichon.com/, Organon cho biết sẽ quyên góp 25.000 đồng vào chương trình tăng tiếp cận y tế, với tổng giá trị đóng góp lên đến 250 triệu đồng để hỗ trợ những phụ nữ khó khăn có được điều kiện chăm sóc sức khỏe sinh sản tốt hơn.

Cách thức tham gia:

Truy cập website chiến dịch: https://wcd.hanhtrinhtoichon.com/

Click “Tôi đồng hành” để ghi dấu cam kết lên bản đồ.

Với mỗi lượt click, Organon sẽ góp 25.000 đồng vào chương trình hỗ trợ y tế cho phụ nữ

Chương trình cũng là minh chứng cho sứ mệnh toàn cầu của Organon: chăm sóc sức khỏe sinh sản, đồng hành và tạo điều kiện để phụ nữ tự tin, chủ động trong hành trình viết tiếp câu chuyện của chính mình.

Organon là tập đoàn dược phẩm toàn cầu, với sứ mệnh cung cấp các loại thuốc, giải pháp y khoa hiệu quả giúp cuộc sống mạnh khỏe hơn vào mỗi ngày. Tập đoàn đã có mặt tại hơn 140 quốc gia, vùng lãnh thổ với hơn 70 loại thuốc và thiết bị y tế thuộc nhiều lĩnh vực điều trị: sức khỏe sinh sản, tim mạch, da liễu, dị ứng, hen suyễn và các lĩnh vực khác.

Chăm sóc sức khỏe phụ nữ là một trong những ưu tiên hàng đầu. Lắng nghe nhu cầu sức khỏe của phụ nữ, tập đoàn phát triển đa dạng các sản phẩm điều trị.

Đến năm 2024, các thuốc tránh thai và các biện pháp chăm sóc sức khỏe phụ nữ của Organon đã đồng hành cùng hàng triệu phụ nữ trong hơn 40 năm qua, trở thành công ty hàng đầu về lĩnh vực thuốc tránh thai nội tiết tại Việt Nam.