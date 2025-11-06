OpenAI mang công cụ tạo video Sora lên Android, hỗ trợ người dùng Việt Nam

Cuối tháng 9 vừa qua, OpenAI đã cho ra mắt Sora 2, công cụ AI tạo video từ văn bản mô tả mới nhất do hãng phát triển. Đây là phiên bản nâng cấp của công cụ tạo video từ văn bản Sora được OpenAI ra mắt vào tháng 2/2024.

Vào thời điểm mới ra mắt, Sora 2 chỉ có phiên bản dành cho nền tảng iOS và giới hạn với người dùng tại Mỹ và Canada.

Ứng dụng Sora 2 đã có phiên bản dành cho Android và cho phép người dùng tại Việt Nam sử dụng (Ảnh: Getty).

Mới đây, OpenAI đã tiếp tục mang Sora 2 lên nền tảng Android và mở rộng đến với người dùng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Thái Lan và Việt Nam.

Hiện tại, người dùng Android tại Việt Nam có thể tìm kiếm Sora trên kho ứng dụng Google Play để cài đặt và sử dụng trên thiết bị của mình.

Ưu điểm lớn nhất của Sora 2 là cho phép người dùng tạo video từ văn bản mô tả với khả năng mô phỏng các định luật vật lý một cách chính xác, giúp video trở nên chân thật và thực tế hơn, đặc biệt khi các vật thể chuyển động và tương tác với nhau.

Sora 2 cũng cho phép tạo ra âm thanh và lồng thêm tiếng nói theo yêu cầu của người dùng. Giọng nói trên video hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, bao gồm cả tiếng Việt. Gương mặt của các nhân vật trong video có khả năng mấp máy môi để phù hợp với tiếng nói của họ.

Đây là ưu điểm vượt trội của Sora 2 so với các công cụ tạo video bằng AI khác hiện nay, khi phần lớn các công cụ tạo video từ văn bản mô tả đều không hỗ trợ tạo âm thanh và giọng nói (ngoại trừ công cụ Veo 3 của Google).

Một tính năng nổi bật của Sora 2 có tên gọi “Cameo”, cho phép người dùng có thể tự chèn bản thân vào đoạn video được tạo ra.

Để thực hiện điều này, người dùng chỉ việc tải lên một đoạn video ngắn ghi lại gương mặt và giọng nói của mình để làm mẫu, Sora 2 sẽ dựa vào nội dung do người dùng cung cấp để chèn họ vào đoạn video được tạo ra một cách mượt mà nhất, theo đúng mô tả của người dùng.

Mỗi video do Sora 2 tạo ra có độ dài tối đa 10 giây. Ứng dụng này cũng sẽ gắn nhãn “Sora” vào trong nội dung video để người xem có thể nhận ra và phân biệt đây là những nội dung do công cụ AI tạo ra, không phải video thật.

Những video hội thoại bằng tiếng Việt do Sora 2 tạo ra (Video: FBG).

Những tính năng vượt trội của Sora 2 đã giúp ứng dụng này đạt cột mốc một triệu lượt tải chỉ trong vòng chưa đầy 5 ngày sau khi ra mắt và đứng đầu kho ứng dụng App Store của Apple trong gần 3 tuần.

Sora 2 hiện vẫn đứng trong top 5 ứng dụng miễn phí được tải nhiều nhất trên App Store.