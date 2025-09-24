Người Hà Nội thích thú đi metro "sinh trắc học" một chạm đến mọi ga (Video: Thương Huyền - Minh Nhật).

Từ hơn 6h, ngày 24/9, nhân viên tại nhà ga Văn Quán đã có mặt để hướng dẫn hành khách tham gia thử nghiệm giải pháp định danh, xác thực điện tử và nhận diện sinh trắc học.

Không chỉ riêng ga Văn Quán, 12 nhà ga với 65 cổng soát vé của tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh - Hà Đông đều đang triển khai chương trình này.

Khi tham gia thử nghiệm, hành khách sẽ được hướng dẫn chi tiết thao tác qua cổng, trải nghiệm các giải pháp công nghệ mới, đồng thời được áp dụng mức vé theo bảng giá vé thanh toán không dùng tiền mặt.

Người dân được tận tình chỉ dẫn đăng ký thông tin cá nhân cơ bản, bao gồm họ tên, giới tính, năm sinh, số điện thoại, email, căn cước công dân, nghề nghiệp và tài khoản ngân hàng. Sau khi hoàn tất thủ tục, hành khách có thể chọn một trong ba hình thức qua cổng: dùng căn cước công dân gắn chip, ứng dụng Hà Nội Metro hoặc thẻ Visa.

Anh Nguyễn Hoàng Việt thường xuyên đi tàu từ ga Văn Quán để tới nơi làm việc, cho biết thao tác đăng ký và định danh mất khoảng 5–7 phút. Sau đó, anh chỉ cần quẹt thẻ tại cổng, không phải xếp hàng mua vé như trước.

“Trước đây giờ cao điểm tôi mất 3–4 phút để chờ mua vé lượt, nay chỉ cần quét thẻ là vào được ngay, tiết kiệm được nhiều thời gian”, anh nói.

Nhóm người cao tuổi (trên 60 tuổi) được miễn phí vé cũng tham gia thử nghiệm. Ông Bùi Văn Cẩn, 62 tuổi, chia sẻ: “Việc dùng căn cước công dân gắn chip để đi tàu rất thuận tiện vì thẻ lúc nào tôi cũng mang theo. Trước đây phải đến quầy lấy vé miễn phí, giờ chỉ cần quét thẻ là vào được”.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, sáng 24/9, nhiều hành khách sử dụng các phương thức trên thay vì hình thức mua vé truyền thống.

Người trẻ chủ yếu sử dụng app Hà Nội Metro để mua vé điện tử, tiện lợi khi lưu trữ trên điện thoại. Một số khác dùng thẻ Visa, tiền vé được trừ trực tiếp mà không cần qua khâu mua vé giấy.

Chị Thanh Phương (phường Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ: “Phương pháp thanh toán bằng thẻ Visa rất tiện vì giờ nó là vật bất ly thân của cá nhân tôi và nhiều người trẻ”.

Đại diện Hanoi Metro cho biết việc áp dụng công nghệ định danh sinh trắc học không chỉ giúp giảm thời gian chờ đợi mà còn tăng độ an toàn, chính xác trong kiểm soát vé. Hành khách có thể sử dụng nhiều hình thức thanh toán khác nhau, phù hợp nhu cầu của từng người.

Một số hành khách chưa quen với việc kích hoạt tính năng NFC trên điện thoại để quét app. Một số người cao tuổi gặp khó khăn khi tải ứng dụng. Tuy nhiên, nhân viên nhà ga luôn có mặt kịp thời tại các quầy thông tin để hỗ trợ ngay tại chỗ.

Trong buổi sáng, lượng khách trải nghiệm tập trung chủ yếu vào khung giờ đi làm từ 7h đến 9h. Nhiều người đánh giá đây là giải pháp hữu ích, giúp giảm bớt tình trạng ùn tắc tại quầy vé, đặc biệt trong các ngày cao điểm.

Hiện Hà Nội có hai tuyến metro đang khai thác là Cát Linh – Hà Đông và Nhổn – Cầu Giấy. Thành phố dự kiến sẽ khởi công thêm tuyến số 2 (Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo) và tuyến số 5 (Văn Cao – Ngọc Khánh – Láng – Hòa Lạc) trong tháng 10 tới.

Việc bắt đầu thử nghiệm xác thực điện tử, định danh cá nhân trên tuyến metro Cát Linh – Hà Đông cho thấy Hà Nội đang từng bước ứng dụng công nghệ số vào vận hành tàu điện. Nếu được triển khai rộng rãi, hành khách sẽ tiết kiệm thời gian, giảm tiếp xúc trực tiếp, đồng thời nâng cao trải nghiệm khi sử dụng phương tiện công cộng.

Ảnh: Minh Nhật

Video: Thương Huyền, Minh Nhật