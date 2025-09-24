Hướng dẫn dùng VNeID tra cứu danh sách đối tượng bị truy nã trên toàn quốc

Ứng dụng VNeID tích hợp danh sách các đối tượng truy nã trên toàn quốc để người dùng tra cứu

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam. Ứng dụng có cả phiên bản dành cho Android lẫn iOS.

Ứng dụng này được Bộ Công an chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 18/7/2022.

Ứng dụng VNeID ra đời để sử dụng thay thế những giấy tờ truyền thống, định danh công dân trên nền tảng kỹ thuật số. Theo đó, VNeID cho phép tích hợp tất cả giấy tờ cá nhân của công dân trên nền tảng kỹ thuật số như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe, thẻ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội…

VNeID đang được tích hợp ngày càng nhiều tính năng để trở thành một siêu ứng dụng phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia (Ảnh minh họa: NT).

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư đã tích hợp ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích vào ứng dụng VNeID, một trong số đó là tính năng tra cứu các đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc.

Cách dùng VNeID để tra cứu danh sách đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc

Để tra cứu danh sách đối tượng đang bị truy nã thông qua ứng dụng VNeID, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Kích hoạt ứng dụng VNeID trên smartphone, đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử.

- Sau khi đăng nhập, từ giao diện chính của ứng dụng, chọn “Dịch vụ khác”, sau đó chọn “Thông tin truy nã” từ menu hiện ra.

- Danh sách các đối tượng đang bị truy nã trên toàn quốc sẽ được liệt kê. Tại danh sách này, bạn có thể nhấn vào các đối tượng để xem chi tiết về thông tin cá nhân (năm sinh, nơi sinh, nơi thường trú), tội danh, đặc điểm nhận dạng…

- Ứng dụng VNeID cũng cho phép tra cứu những đối tượng truy nã có địa điểm thường trú tại địa phương người dùng đang sinh sống. Để sử dụng tính năng này, bạn điền tỉnh, thành nơi mình đang sinh sống vào khung “Nơi thường trú đối tượng truy nã” và nhấn nút “Tìm kiếm”.

Lập tức, danh sách các đối tượng truy nã thường trú tại địa phương của bạn sẽ được liệt kê.

- Người dùng cũng có thể xem danh sách các đối tượng truy nã theo từng mức độ “Thường”, “Nguy hiểm” hoặc “Đặc biệt”, tùy thuộc vào tội danh và mức độ phạm tội của các đối tượng.

Để sử dụng tính năng này, tại giao diện hiển thị danh sách các đối tượng truy nã, bạn nhấn vào biểu tượng bộ lọc, sau đó đánh dấu chọn loại đối tượng truy nã cần hiển thị, chẳng hạn loại truy nã “Đặc biệt” và truy nã “Nguy hiểm”, sau đó nhấn nút “Tìm kiếm”.

Bạn cũng có thể điền thông tin về “Nơi thường trú của đối tượng truy nã” để rút ngắn danh sách các đối tượng truy nã.

Sau khi nhấn nút “Tìm kiếm”, danh sách các đối tượng truy nã phù hợp với thông tin do người dùng yêu cầu sẽ được liệt kê.

Dựa vào danh sách này, bạn có thể nắm rõ hơn về các đối tượng bị truy nã tại khu vực mình sinh sống để đề cao cảnh giác hoặc để tố giác đến cơ quan chức năng nếu có thông tin về các đối tượng này.

Nếu phát hiện các đối tượng có trong danh sách truy nã, người dùng có thể gửi phản ánh đến cơ quan chức năng thông qua VNeID. Thông tin phản ánh của công dân sẽ được gửi đến công an cấp xã nơi phát hiện thông tin có đối tượng truy nã. Lực lượng công an khi nhận được thông tin phản ánh sẽ tiến hành các biện pháp xác minh và truy bắt đối tượng.

Ngoài ra, bạn đọc có thể thực hiện theo hướng dẫn của Dân trí tại đây để có thể tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng bằng ứng dụng VNeID.

Lưu ý: Người dân khi phát hiện đối tượng truy nã cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc thông qua ứng dụng VNeID, không tự ý tiếp cận, truy bắt.