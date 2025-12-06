Người dùng Internet toàn cầu quan tâm nội dung gì nhất trong năm 2025?

Vẫn như mọi năm, khi 2025 sắp kết thúc, Google lại công bố những từ khóa, nội dung, xu hướng và các sự kiện nổi bật được người dùng Internet trên toàn cầu quan tâm và tìm kiếm nhiều nhất trên trang web của hãng trong năm vừa qua.

Google là công cụ tìm kiếm trực tuyến lớn và phổ biến nhất thế giới, do vậy những nội dung được tìm kiếm nhiều nhất trên Google cũng sẽ cho thấy người dùng Internet toàn cầu quan tâm chủ đề gì nhất.

Các chủ đề về AI vẫn được người dùng Internet quan tâm và tìm kiếm nhiều trong năm 2025 (Ảnh: Gemini).

Năm 2025 tiếp tục chứng kiến sự bùng nổ của các công cụ AI và cuộc chạy đua phát triển AI của các hãng công nghệ lớn. Do vậy, có 2 từ khóa liên quan đến AI được người dùng Internet toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất là “Gemini” (xếp ở vị trí thứ nhất) và “DeepSeek” (xếp ở vị trí thứ 6). Đây là 2 công cụ AI phổ biến và được nhiều người sử dụng nhất trong năm 2025.

Không có nhiều sự kiện thể thao lớn diễn ra trong năm 2025, tuy nhiên, người dùng Internet đã rất quan tâm đến môn cricket (bóng gậy) và các từ khóa liên quan đến môn thể thao này chiếm ưu thế trong top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm qua.

Cricket là môn thể thao được yêu thích nhất tại Ấn Độ, do vậy các giải và trận thi đấu có sự tham gia của đội tuyển cricket Ấn Độ sẽ thu hút rất đông sự quan tâm của người dùng Internet tại quốc gia đông dân thứ 2 thế giới, điều này đã giúp các cụm từ khóa liên quan đến cricket trở nên phổ biến trên Google trong năm 2025.

Một sự kiện thể thao khác cũng được rất nhiều người dùng Internet toàn cầu quan tâm là Giải vô địch bóng đá thế giới các câu lạc bộ, giải đấu được diễn ra tại Mỹ hồi tháng 6 và 7 vừa qua. Từ khóa “Club World Cup” đã xếp thứ 4 về lượng tìm kiếm trên Google toàn cầu trong năm qua.

Từ khóa được tìm kiếm phổ biến thứ 3 trên Google trong năm 2025 là “Charlie Kirk”. Từ khóa về tên của nhà hoạt động chính trị này đã có lượng tìm kiếm tăng đột biến sau khi ông bị ám sát vào hồi tháng 9 vừa qua.

iPhone 17 là thiết bị công nghệ duy nhất lọt vào top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025, xếp vị trí thứ 9. Trước đó vào năm ngoái, iPhone 16 cũng là thiết bị công nghệ duy nhất lọt top 10 từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2024, xếp ở vị trí thứ 8.

Danh sách 10 từ khóa được người dùng Internet toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025:

1. Gemini

2. India vs England

3. Charlie Kirk

4. Club World Cup

5. India vs Australia

6. Deepseek

7. Asia Cup

8. Iran

9. iPhone 17

10. Pakistan and India

10 tin tức được người dùng Internet toàn cầu quan tâm, tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025

Đứng đầu trong danh sách này là vụ ám sát nhà hoạt động chính trị Charlie Kirk vào hồi tháng 9. Vụ việc đã làm rúng động chính trường nước Mỹ, khi Kirk là một trong những đồng minh thân tín của Tổng thống Donald Trump.

Từ khóa về tin tức được tìm kiếm nhiều thứ 2 là “Iran”, khi quốc gia này đã có cuộc xung đột ngắn với Israel trong năm 2025.

“Chính phủ Mỹ đóng cửa”, “bầu chọn Giáo hoàng mới”, “hỏa hoạn tại Los Angeles” là 3 trong số 5 từ khóa về tin tức được người dùng trên toàn thế giới quan tâm nhất trên Google trong năm qua.

“Lệnh cấm TikTok” là tin tức liên quan đến công nghệ duy nhất được người dùng tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025, xếp ở vị trí thứ 7.

Danh sách 10 tin tức được người dùng Internet toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trên Google trong năm 2025:

1. Vụ ám sát Charlie Kirk

2. Iran

3. Chính phủ Mỹ đóng cửa

4. Bầu chọn Giáo hoàng mới

5. Hỏa hoạn tại Los Angeles

6. Bão Melissa

7. Lệnh cấm TikTok

8. Zohran Mamdani trúng cử

9. USAID

10. Động đất và sóng thần tại Kamchatka

Google cũng đã chia sẻ những nội dung được người dùng Internet trên toàn cầu tìm kiếm nhiều nhất trong năm 2025 theo từng chủ đề khác nhau.

