K+ dừng bước: Thị trường truyền hình trả tiền và vấn nạn vi phạm bản quyền

K+ chính thức dừng hoạt động vào đầu năm tới (Ảnh: ST).

Mới đây, K+ đã gửi email thông báo tới các đối tác truyền hình trả tiền việc dừng phát sóng từ ngày 1/1/2026.

Thông báo này bao gồm cả việc giục các đối tác truyền hình trả tiền thanh toán nốt hợp đồng thông qua việc bán gói bản quyền giải Ngoại hạng Anh (EPL).

"K+ có gửi email cho chúng tôi thông báo họ dừng hoạt động. Hiện khách hàng gói cước giải Ngoại hạng Anh cũng không còn nhiều và chúng tôi đã thông báo cho họ việc dừng phát sóng giải này từ 1/1/2026.

Chúng tôi đã có phương án bù đắp cho khách hàng bằng kênh khác với những khách hàng trả trước gói cước giải Ngoại hạng Anh", lãnh đạo một công ty truyền hình trả tiền nói.

Thông tin K+ rút khỏi thị trường không còn là tin đồn rút lui hay tái cấu trúc, mà là quyết định chấm dứt hoạt động, đóng lại một chương dài của thị trường truyền hình trả tiền Việt Nam.

Một số nguồn tin cho biết, FPT Telecom được đồn đoán là đơn vị "kế vị" nắm bản quyền Ngoại hạng Anh (EPL) đang mở ra những kỳ vọng mới.

Tuy nhiên, nếu nhìn thẳng vào câu chuyện của K+, người ta buộc phải đặt câu hỏi: Liệu người mới đến có tránh được vết xe đổ của người đi trước, khi "kẻ thù chung" vẫn còn nguyên đó?

Kết cục báo trước bởi những con số biết nói

Sự rút lui của K+ không diễn ra trong một đêm. Nó là kết quả của một quá trình "chảy máu" kéo dài mà không có thuốc cầm.

Dữ liệu tài chính cho thấy lỗ lũy kế của K+ đến giữa năm 2025 đã tiệm cận mức 5.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm sâu.

Dù doanh thu vẫn duy trì ở mức 1.000 - 1.200 tỷ đồng/năm, nhưng khoản lỗ vài trăm tỷ mỗi năm đã chứng minh một sự thật: Chỉ dựa vào doanh thu thuê bao để bù đắp chi phí bản quyền khổng lồ là nhiệm vụ bất khả thi.

Tập đoàn Canal+ đã từng thừa nhận sự khó khăn tại thị trường Việt Nam. Và thực tế, quyết định rời đi là hệ quả tất yếu khi bài toán cân bằng tài chính đi vào ngõ cụt. Nhưng tại sao một đơn vị nắm trong tay "vũ khí tối thượng" là Ngoại hạng Anh lại thua lỗ?

Nạn "xem chùa"

Nguyên nhân cốt lõi khiến K+ ra đi không hẳn do đối thủ cạnh tranh trực tiếp, mà nằm ở sự bùng nổ không kiểm soát của web lậu và các nền tảng phát sóng bất hợp pháp.

Trong suốt một thập kỷ qua, K+ đã phải chiến đấu trong thế "một mình chống lại mafia". Khi K+ phải bỏ ra số tiền khổng lồ để mua bản quyền EPL, thì hàng loạt trang web lậu chỉ cần một đường truyền Internet để phát tán nội dung đó miễn phí.

Sự khác biệt về trải nghiệm giữa truyền hình trả tiền và web lậu ngày càng bị thu hẹp nhờ công nghệ, khiến người dùng dễ dàng thỏa hiệp. Khi tâm lý "tại sao phải trả tiền cho thứ có thể xem miễn phí" lên ngôi, giá trị của mô hình độc quyền bị bào mòn tận gốc rễ.

K+ đã bị kẹt giữa hai gọng kìm: Một bên là chi phí bản quyền leo thang, một bên là khả năng thu hồi vốn bị bóp nghẹt bởi vi phạm bản quyền.

Thách thức của người đến sau

Thông tin FPT Telecom có thể nắm bản quyền EPL từ năm 2026 mang đến một luồng gió mới. Khác với K+ thuần túy kinh doanh nội dung, FPT Telecom có lợi thế của một nhà mạng viễn thông sở hữu hạ tầng Internet và hệ sinh thái OTT mạnh mẽ.

FPT Telecom được cho là đơn vị sẽ nắm bản quyền Ngoại hạng Anh thay cho K+ (Ảnh: ST).

Theo giới quan sát, chiến lược đưa EPL trở thành "át chủ bài" trong các gói combo (Internet + Truyền hình) là một hướng đi khôn ngoan để giữ chân khách hàng và tối ưu hóa dòng tiền.

Tuy nhiên, thay đổi người nắm giữ bản quyền truyền hình không có nghĩa là thay đổi được bản chất thị trường. Nếu FPT Telecom hay bất kỳ đơn vị nào tiếp quản EPL mà không có sự thay đổi về môi trường bảo vệ bản quyền, thì rủi ro vẫn còn đó.

Bài học từ câu chuyện của K+ cho thấy, doanh nghiệp khó có thể tự mình giải quyết triệt để bài toán vi phạm bản quyền nếu thiếu sự hỗ trợ đồng bộ từ cơ quan quản lý. Trong bối cảnh các chế tài và công cụ kỹ thuật chưa đủ mạnh để ngăn chặn web lậu, ngay cả những doanh nghiệp lớn cũng sẽ gặp nhiều thách thức khi tham gia thị trường này.

Sự rút lui của K+ là một mất mát lớn về sự đa dạng của thị trường, nhưng cũng là cơ hội để tái cấu trúc lại luật chơi. 16 năm của K+ đã kết thúc trong khoản lỗ nghìn tỷ vì không thắng nổi nạn vi phạm bản quyền và sự thay đổi hành vi người dùng.

Cuộc chơi đối với doanh nghiệp đến sau không chỉ là cạnh tranh thị phần, mà là cuộc chiến sinh tồn để định hình lại văn hóa trả tiền cho nội dung số tại Việt Nam. Nếu không dẹp bỏ được vấn nạn "xem chùa", thì câu hỏi "Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo sau K+?" chỉ là vấn đề thời gian.